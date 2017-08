Škoda by mohla na silnice vrátit Felicii. Měl by to být elektromobil s dojezdem 500 km, spekuluje se

před 4 hodinami

Německý magazín AutoBild přišel s informací, že v Mladé Boleslavi chystají elektromobil, který na silnice vyjede v roce 2020. Podle všeho by se přitom mohla automobilka vrátit k oblíbeném jménu Felicia. Letos už Škoda ukázala koncept elektrického crossoveru. Ten naznačoval možnou cestu, kudy se česká značka vydá v blízké budoucnosti.

Koncern Volkswagen chystá na dvacátá léta masivní rozšíření elektrických modelů pro všechny své značky. Elektrifikace se tak nevyhne ani domácí Škodě. To ostatně naznačil už koncept Škoda Vision E, který se letos objevil na autosalonu v Šanghaji. Vůz by se měl do sériové produkce dostat za tři roky, tedy v roce 2020.



Auto přitom využije koncernovou platformu MEB pro elektrická auta. K pohonu mohou sloužit dva elektromotory, které ho rozpohybují až na rychlost 180 km/h. Vůz by měl na jedno nabití zvládnout ujet až 500 kilometrů. Modelů může na takové platformě vzniknout hned několik, od hatchbacku po SUV.

Právě jedním z nich by měla být podle informací německého motoristického magazínu AutoBild i Škoda Felicia E. Auto tedy bude navazovat na slavné jméno, se kterým jezdily hatchbacky v devadesátých letech a kabriolety na začátku šedesátých let minulého století. Tentokrát ji však už nepotkáme u čerpací stanice, ale u nabíječek.

"Podobné spekulace z tisku, stejně jako podrobnosti ohledně připravovaných modelů nebudeme komentovat. Konkrétní rozhodnutí doposud nepadlo. Škoda aktuálně připravuje model Superb s plug-in hybridním pohonným ústrojím, hybridní technologie bude rovněž v budoucnu nedílnou součástí SUV-ofenzivy," řekl mluvčí automobilky Vítězslav Pelc.

"Do roku 2025 bude mít Škoda v nabídce vedle plug-in hybridů i pět čistě elektricky poháněných vozů," dodal mluvčí.