Škoda už vládne i českému trhu ojetin. Prodá víc aut než AAA Auto a chce ještě přidat

Podle údajů společnosti Cebia se vloni v Česku prodalo více než tři čtvrtě milionu ojetých aut a trh s nimi meziročně poklesl o zanedbatelných 0,65 procenta. Nedařilo se tradičnímu velkému hráči, zatímco v roce 2018 prodalo AAA Auto v Česku padesát tisíc vozidel, vloni to bylo již jen 47 000. A jeho místo lídra trhu s ojetinami tak přebírají jiní.

Úspěchy slaví zastoupení automobilek a jejich programy certifikovaných ojetin. První místo na trhu připadlo tomu největšímu mezi nimi, síti Škoda Plus domácí automobilky. Vloni v jeho rámci prodala 54 840 aut, což představuje devítiprocentní nárůst. Ještě v roce 2018 přitom byly výsledky AAA Auto a Škody Plus vyrovnané.

Podle společnosti Cebia přitom program Škody Plus není jediný, kterému se daří. Prodeje aut v rámci svého programu Select navýšil o 43 procent i Citroën, Peugeot Vyzkoušené vozy rostl o třicet procent, Hyundai Promise o dvacet sedm. "Ukazuje se tak, že čeští zákazníci hledají čím dál více vozy s garancí kvality," říká Barbora Minksová ze společnosti Cebia.

Plány Škody jsou ale mnohem větší, letos by chtěla v rámci sítě Škoda Plus udat na 60 000 aut, což znamená další více než devítiprocentní nárůst. "Naším dlouhodobým cílem je prodat 100 000 zánovních aut a ojetin ročně," vyhlíží budoucnost šéf českého zastoupení automobilky Luboš Vlček.

Prodej ojetých vozidel je podle něj pro značku klíčový. Pomáhá to dealerům, kteří vykupují od zákazníků vozy na protiúčet, které pak mohou v rámci jednotných standardů prodat. "Chceme také přispět ke kultivaci trhu s ojetými auty," přeje si Vlček.

Cílem ke zvýšení prodeje ojetin má být mimo jiné to, že naroste množství prodejců zapojených do programu. V současné době jich ojetá auta nabízí 140 z celkových 180 dealerů nových aut, v budoucnu by to měli být bez výjimky všichni.

Novinkou je také nový web, který má od února letošního roku nabídnout i výkupní aplikaci. Ta bude fungovat tak, že majitel vozu nahraje do systému základní informace, VIN a fotografie a vybere si oblast nebo přímo prodejce, kde by chtěl svoje auto prodat. "Bude to trvat asi deset minut a do dvaceti čtyř hodin od dealera prodávající dostane nabídku na výkup," popisuje systém nový šéf prodeje Škody Jiří Maláček. Samotný výkup však nadále bude muset proběhnout fyzicky. "Bez skutečné prohlídky auta to nejde," říká Maláček.

Nabídka je teoreticky využitelná pro každé auto, byť představitelé Škody přiznávají, že bude nejlépe využitelná pro škodovku, u níž si dealer bude moci pomocí VIN kódu vytáhnout servisní historii, případně ji sám zná ze servisu a ví, jak bylo o auto pečováno a jak vypadá.

Nebudou výkupčí lákat lidi na vysokou výkupní cenu, kterou pak nezaplatí? "Podobné praktiky jsou krátkozraké, nedá se tak vybudovat dlouhodobá důvěra," tvrdí Maláček. Ideální podle něj bude dát zájemci o prodej auta rozmezí výkupních cen, do nichž by se výkupčí následně měl trefit.

U nových aut se očekává setrvalý stav

Zatímco v případě ojetin chce Škodovka růst, u nových aut očekává v letošním roce setrvalý stav a chtěla by prodat přibližně 94 000 vozů, tedy stejně jako loni.

Celkový trh s novými auty v Česku podle Maláčka klesne o jedno procento, což potvrzují i údaje o prodejích za leden a předpověď by se podle všeho měla vyplnit i v únoru. "Udržíme-li prodeje na stejných číslech jako vloni, můžeme očekávat, že posílíme svoji tržní pozici," říká. Škoda má v současné době přes třetinu trhu s novými auty.

Pomoci by Škodě měly nové verze Octavie. Kromě RS, které bude představeno na ženevském autosalonu, dorazí i Scout, plug-in hybrid, na konci roku plynová verze. V druhém kvartálu se pak objeví základní výbava dříve označovaná Active, která by podle šéfa marketingu české Škody Petra Janeby měla být naceněna tak, aby mohla zaujmout i soukromníky.

Výrazný zájem si Janeba slibuje i od Scaly a Kamiqu, které zažijí svůj první celý rok na trhu. "Kamiq je auto pro soukromé zákazníky. Najdou se i tací, kteří se zbavují dvou až tří let starých Fabií, aby si ho mohli koupit," říká. Trh, zejména ten soukromých osob, si žádá SUV a crossovery.

Naopak elektrické modely se příliš v příštím roce neprosadí. "My se snažíme vyřešit problémy technické a do velké míry i ekonomické, i tak ale chybí podmínky pro jejich rozšíření," říká. Problémem je podle něj dobíjení, kde například neexistuje centrální platební systém, chybí centrální a dlouhodobé zvýhodnění pro firmy třeba v podobě zrychlených odpisů.

České zákazníky by mohly více zaujmout auta na CNG. Scala a Kamiq v plynových verzích nejsou o mnoho dražší než klasické benzinové verze, ještě než přijde nová plynová Octavia, plánuje prý Škoda zvýhodnit i starší doprodávaný model Octavia G-Tec. Ten by měl být zařazen do zvýhodněné série ke 125. výročí a opět by měl být finančně zajímavý i pro zákazníky z řad soukromých osob.