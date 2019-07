Škoda Octavia se loučí svou nejekologičtější verzí. Test nového plynového G-Tecu

Ač to vypadá, že budoucnost automobilů je čistě elektrická nebo minimálně hybridní, spotřeba a emise škodlivin se dají snadno snižovat i jinak. Třeba dnes tak trochu opomíjenou přestavbou pohonného ústrojí pro provoz na stlačený zemní plyn. Ten totiž nemá jen o čtvrtinu nižší spotřebu paliva oproti srovnatelnému benzinovému motoru, z něhož se vychází, ale také nulové emise pevných částic a velice nízké emise oxidu dusíku.

Koncern Volkswagen (a s ním i Škoda) patří dlouhodobě k největším zastáncům plynových pohonů. Kromě něj je nabízí nebo v minulosti nabízel třeba Fiat a Opel. S plynovými verzemi Octavií ostatně není problém se na silnicích potkat ani u nás. Může za to relativně široká síť plnicích stanic a příznivá cena jednoho kila plynu. Náklady za palivo snadno srazíte ke koruně na kilometr.

Minulý rok však plynová Octavia na nějakou dobu z nabídky vypadla. Naštěstí proto, aby se vrátila (alespoň na papíře) v lepší formě než dosud.

Předně již plynovka není nejslabší variantou Octavie. Místo původního přeplňovaného zážehového motoru o objemu 1,4 litru a výkonu 81 kilowattů, má nová verze jednapětku a o 15 kW navíc. Navzdory vyššímu objemu i výkonu má ale zároveň i nižší emise CO2, které Škodovka nutně potřebuje snižovat kvůli ostrým evropským limitům (v průměru 95 g/km pro rok 2021). Papírově klesly z 99 gramů na kilometr na 96 g/km.

Pro ty, kteří razí heslo, že méně techniky znamená méně problémů, máme navíc dobrou zprávu: Octavia G-Tec se díky spalování zemního plynu obejde bez filtru pevných částic, který byste jinak u českého bestselleru našli u všech ostatních benzinových i naftových motorů.

V reálném provozu jsme s autem jezdili za 4,5 kila. To je sice více, než kolik uvádí technické údaje (3,9 kg/100 km), ale stále se díky tomu, že jedno kilo plynu vyjde na 26,50 korun, můžete smát. Výsledné náklady na kilometr se pohybují okolo koruny dvaceti na kilometr. U litrového TSI můžete počítat spíše se dvěma korunami.

Navzdory vyššímu výkonu je však G-Tec i nadále autem pro ty, kteří soutěží o co nejnižší spotřebu. Do nějakých osmnácti set otáček se motor teprve rozdýchává, slušný zátah vydá až ve středním pásmu mezi dvěma až třemi tisíci.

Sedmistupňový automat (u G-Tecu se dodává povinně, manuál již nelze zvolit) navíc motor spíše dusí. Zejména ve městě ho drží v až příliš nízkých otáčkách. Nemohoucnost úsporné octavie dokazuje i zrychlení z nuly na sto za 10,1 vteřiny, které je o pouhou desetinku lepší než u základního tříválce. Však mají také oba motory stejný točivý moment.

Pokud ale motoru musíme něco přiznat, pak je to tichý a velice kultivovaný chod. A nesmíme zapomenout ještě na jednu věc: s autem se jezdí naprosto stejně jako s jakýmkoli jiným autem se spalovacím motorem. Tedy až na nutnost tankovat u plynových plnicích stanic, což časově odpovídá návštěvě benzinky a bez dlouhé instruktáže to zvládne každý řidič. Servisně přibude každé dva roky kontrola těsnosti nádrží, po dvaceti letech se také musí kompletně vyměnit.

Právě "bandy" prošly rovněž změnou. Předně se zvětšily ty na plyn: z 15 na 17,7 kilogramu stlačeného plynu, což by papírově mělo vystačit na necelých 500 kilometrů, v našem případě jsme tankovali po čtyř stech.

Dvě z nádrží (za zadní nápravou) jsou nově z plastového kompozitu, ta před ní je ocelová. Důvodem materiálových změn je lepší rozložení váhy - původní verze měla při akceleraci kvůli těžkým lahvím tendenci sedat si na zadek. U novinky jsme to nepozorovali.

Opačné proměny se dočkala záložní nádrž na benzin. Ta se zmenšila z 50 na symbolických devět litrů. V místech, kde plničky nejsou, budete stavět pro benzin každých 100 až 150 kilometrů.

Úpravám také padla za oběť vyspělejší zadní víceprvková náprava, kterou původní G-Tec na rozdíl od podobně silných benzinů nabízel. Teď se budete muset spokojit s jednoduššími vlečenými rameny.

Ve skutečnosti to ale nijak nevadí. G-Tec je komfortní a v zatáčkách jistý, vadilo nám snad jen lehčí a odtažitější řízení. Uspokojí i odhlučnění a solidní sedadla. Plynovka je prostě v tomto ohledu Octavia jako každá jiná - snadno ovladatelná a rychle se s ní sžijete.

K výraznému omezení však došlo v případě nabízených verzí. Zatímco dříve jste si u dealera mohli říct o liftback i kombi, s automatem i manuálem, teď máte na výběr jen kombík s automatickým DSG. Ve výbavě Active může být váš již za 598 900 korun. Cenově tedy odpovídá již nenabízené 85kW naftové jednašestce s automatem.

Soused, který si v akční verzi Tour pořídí základní benzinový litr o výkonu 85 kW, zaplatí jen 439 900 Kč. I když vám možná bude závidět spotřebu, vy budete zálibně koukat na jeho litá kola, automatickou klimatizaci a zadní parkovací senzory. Vynaložené peníze za hůř vybavený G-Tec se navíc vrátí až po 200 000 km, v rukou soukromníka cca deseti letech provozu.

Závidět budete dost možná i objem kufru. Plynové nádrže G-Tecu zabraly totiž i celý prostor pod podlahou, takže se do něj normálně vejde jen 480 litrů zavazadel, u standardní verze je o 130 litrů místa více.

Chybí i vybrané praktické detaily - z pochopitelných důvodů není k dispozici polohovatelná podlaha, nemůžete mít rezervu, elektrické páté dveře, ani přihrádky za podběhy, auto nelze vybavit rovněž systémem fixačních sítí.

V soupisu omezení výbavy bychom mohli dále pokračovat. Nelze si totiž připlatit ani za paket pro špatné cesty (tedy zvýšený podvozek a jeho ochranu), sportovní podvozek, přípravu pro tažné zařízení (z výroby "kouli" objednat jde), nezávislé topení nebo virtuální budíky.

Zejména s ohledem na zmenšený zavazadlový prostor tak Octavia G-Tec na oltář úsporné jízdy přináší zásadní oběť v podobě své bezkonkurenční praktičnosti. Cena plynové Octavie ji pak prakticky diskvalifikuje ze soutěže o peněženky soukromých zákazníků. Ti radši odjedou benzinovým akčním modelem Tour, který za zmíněných 439 900 korun nabízí na Octavii nebývalý poměr ceny a výkonu. G-Tec zůstane doménou taxikářů a firemních nákupčích, kteří hledí na nízké provozní náklady a také na nízké emise CO2.

Budoucnost plynových Škodovek

Pro Škodovku je tovární úprava aut na stlačený zemní plyn cestou, jak účinně snížit emise u malých modelů, které nejsou připraveny na zástavbu plug-in hybridního pohonného ústrojí, nebo kde by instalace baterie až příliš zvyšovala cenu pro zákazníka. Na trh se proto chystají hned dvě další plynové škodovky. První bude již na podzim tohoto roku Škoda Scala G-Tec. Následovat ji bude i plynový crossover Kamiq. Oba modely budou na rozdíl od Octavie vybaveny litrovým tříválcem o výkonu 66 kilowattů. Plynová nádrž (alespoň u Scaly) pojme 13,8 kila CNG, což má znamenat dojezd 480 km. Benzinu se do Scaly vejde podobně jako do Octavie symbolických devět litrů.