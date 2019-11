Nová Škoda Octavia zdražila, má ale lepší výbavu. Jako první přijede kombi

Čtvrtá generace Škody Octavia zná svoje české ceny. A v porovnání s předchůdcem mohou být pro leckoho překvapivé. Navzdory designovému i technologickému skoku se částka za základní model zvedla spíše symbolicky. Přesto tuto verzi zatím nekoupíte. Až do března bude k dispozici jen kombi za minimálně 637 tisíc korun.

Octavia Combi ve výbavě Ambition a s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW nebo 2.0 TDI Evo o výkonu 85 kW - v obou případech s manuální převodovkou. Tak vypadá prozatímní základní verze českého bestselleru, kterou lze v současnosti objednávat u prodejců značky. Nejrychlejší zájemci dostanou vůz ještě letos, většina z nich potom zkraje příštího roku. Cena? Zatím od 636 900 korun.

Kdybychom se podívali do běžného ceníku stávající třetí generace, která se jako kombi ještě doprodává, pak uvidíme výraznější cenový skok. Kombi ve stejné specifikaci je totiž doposud za 578 900 korun. Spolu s cenou ale poskočila také základní výbava. Octavia ve stupni Ambition tak nabízí třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, virtuální budíky s deseti palci, multimediální systém s osmipalcovou obrazovkou nebo LED světla vpředu i vzadu.

Myslelo se i na bezpečnost, nechybí proto udržování v jízdním pruhu, Front Assist, rozpoznávání únavy či světelný a dešťový senzor. Litá kola mají 16 palců, startuje se tlačítkem a dvouramenný volant je multifunkční a potažený kůží.

Prozatímní ceník Škody Octavia

Ambition Style 1.5 TSI / 110 kW 636 900 Kč 687 900 Kč 2.0 TDI Evo / 85 kW 636 900 Kč 687 900 Kč 2.0 TDI Evo / 110 kW DSG 731 900 Kč 782 900 Kč

Vedle dvou zmíněných motorů je v současné době Octavii Combi možné objednat i se 110kW turbodieselem a dvouspojkovým automatem DSG, tam ale cena verze Ambition stoupne na 731 900 korun.

Vyšší stupeň Style znamená v aktuální nabídce příplatek 51 tisíc korun. Nad rámec stupně Ambition pak má desetipalcový infotainment s navigací, vyhřívání předních sedadel, zadní parkovací senzory, o palec větší kola nebo LED mlhovky.

Podobně jako u dalších škodovek i Octavia má některé příplatkové prvky sdružené do zvýhodněných paketů. Ambition Plus s LED mlhovkami nebo zadními parkovacími senzory vyjde na 15 tisíc korun, Style Plus s couvací kamerou, adaptivním tempomatem nebo Matrix LED světly stojí 20 tisíc korun.

Tak bude vypadat ceník Octavie až do března. Na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku nabídku doplní liftback a postupně budou nabíhat i další motorizace. Až se dostane i na nejslabší motor 1.0 TSI o výkonu 81 kW, bude na konci první poloviny příštího roku stát základní liftback 456 900 korun. To je zároveň nejnižší cena, za kterou půjde Octavii koupit.

Jde o částku o šest tisíc vyšší, než kolik stála předchozí Octavia se stejnou karoserií a litrovým tříválcem s výkonem 85 kW. Ta začínala ještě o letošních prázdninách ve výbavě Active na 450 900 korunách. V průběhu příštího roku nabídku Octavie dále doplní varianta s pohonem na CNG, mild-hybrid, terénní Scout, sportovní RS a také plug-in hybrid iV.

Jak je na tom konkurence?

Budeme-li stávající nabídku kombi porovnávat s konkurencí, zjistíme například, že Hyundai i30 Kombi s 1.4 T-GDI o výkonu 103 kW stojí minimálně akčních 419 990 korun (85kW turbodiesel začíná na 429 990 korunách). To je výrazně méně než u Octavie Combi, na druhou stranu je vůz slabší a výbava Komfort například nemá dvouzónovou klimatizaci, LED světla nebo virtuální kokpit. Vyšší stupeň Style už má dvouzónovou klimatizaci, LED přední světla nebo i navigaci a stojí od 449 990 korun.

Volkswagen Golf Variant s 1.5 TSI o výkonu 110 kW stojí minimálně 610 900 korun, 85kW 1.6 TDI pak přijde na nejméně 622 900 korun. Za podobnou cenu pak výbava Comfortline nabízí navíc třeba adaptivní tempomat nebo přední i zadní parkovací senzory a má i dvouzónovou klimatizaci, postrádá ale LED světla nebo digitální přístrojový štít.

Podobnou cenu jako Octavia Combi nabízí i nedávno omlazená Astra Sports Tourer. U ní stojí 107kW benzinový motor minimálně 612 990 korun, má ale výhodu automatické převodovky CVT. Výbava obou vozů je potom dost podobná. 90kW turbodiesel má u Opelu nižší startovací cenu než u škodovky, ta je ale vykoupená horší výbavou.

Výrazně levnější je i srovnatelná Kia Ceed SW se 103 kW, čistě pohledem na nejdostupnější verze ale Octavia téměř 200tisícový rozdíl částečně maže lepší výbavou. Jak ale budete postupovat ceníkem Ceedu směrem k lepším verzím, výhoda lepší výbavy bude postupně ubývat, a ačkoliv Kia některé prvky nenabídne ani za příplatek, bude i v nejvyšší výbavě nakonec levnější než prozatímní nejlevnější Octavia.