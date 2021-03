Policejní Superby, které v Česku nepotkáte. Škoda bude sloužit u protinožců

Zatímco policisté v Česku dostali začátkem roku k užívání kompaktní Scalu, jejich kolegové na Novém Zélandu se mohou těšit na trochu větší vozidlo. Mladoboleslavská automobilka jim totiž na míru upravila Superby, kterých do konce letošního roku dostanou téměř pět stovek.

Český model střední třídy nahradí v policejní flotile automobily Holden Commodore. Australská automobilka ke konci loňského roku zastavila výrobu a zanikla, právě kvůli tomu tak za ni policisté začali hledat náhradu. Není to ale jediný důvody, proč Škoda vyhrála výběrové řízení na nová zásahová vozidla.

"Pro pracovníky v první linii je automobil primárním pracovním místem. A Škoda Superb pro ně nabízí bezpečnější a komfortnější prostředí, zatímco celá flotila je celkově ekologičtější a ekonomičtější," popisuje policejní komisař Andrew Coster.

Z jeho slov byste asi čekali, že policisté zvolili ve výběrovém řízení, kterého se mimochodem zúčastnilo sedm firem, plug-in hybridní Superb. Částečná či plná elektrifikace vozidel se ale při testech na konci loňského roku ukázala pro policejní použití jako nevhodná. Například kvůli problémům s výkonem i vyšším celkovým nákladům na vlastnictví.

Zásahová vozidla tak budou vyjíždět ve dvou verzích s klasickým spalovacím motorem. Část bude mít výkon 162 kW v kombinaci s pohonem předních kol, část potom výkon 206 kW s pohonem všech kol. Všechna auta budou mít karoserii kombi.

Ačkoliv se nám to evropskou optikou, kdy automobilky silné motory právě kvůli emisím z trhů stahují, nemusí zdát, podle zástupců novozélandské policie si emisně s novými Superby jejich vozový park polepší. Slabší provedení vypouští do ovzduší 162 g na kilometr, což je o necelých 19 gramů méně než činil doposud průměr všech využívaných automobilů. Silnější varianta pak emise zredukovala na 176 gramů.

Novozélandská policie by však ráda své emise snížila ještě více a do deseti let měla svou flotilu automobilů zcela bezemisní. Uvádí tak, že na toto téma začala se Škodou vést jednání. Je tedy klidně možné, že v budoucnu se budou po Novém Zélandu prohánět v policejních barvách třeba Enyaqy.

Do konce června dodá Škoda policii prvních 101 Superbů, do konce roku potom dalších 386. Znamená to, že od konce letošního roku bude mít téměř čtvrtina z více než dvoutisícové flotily policejních automobilů na kapotě logo okřídleného šípu. Do čtyř let pak chtějí policejní zástupci vyměnit celou flotilu využívaných automobilů.

"Policisté, kteří auto testovali, si pochvalovali prostor na zadních sedadlech, dobře čitelný přístrojový panel, dobrý výhled z auta ven anebo do široka se otevírající dveře," vypočítává Coster další výhody mladoboleslavského vozu.

První předaný Superb, který můžete vidět i na videu výše, má ve výbavě řadu zatím prototypových řešení, která se v následujících měsících budou testovat - jde například o bariéry z plexiskla pro ochranu policistů nebo sledování reálné polohy vozu pro rychlé vyslání případných posil.

Nový Zéland přitom zdaleka není první zemí, kde budou sloužit policejní škodovky. Vedle České republiky je možné se s nimi setkat i ve Velké Británii, kde nedávno odhalili v policejních barvách třeba novou Octavii RS, Rakousku, Francii a nově také v Kosovu, kde si na podzim loňského roku objednali 49 nových Octavií.