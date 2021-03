Obrněnec z Boleslavi. Škoda Octavia Scout má steroidový diesel a plasty do terénu

Zatímco běžná Octavia je na českých silnicích všudypřítomná, oplastovaná "scoutí" verze se mihne jen tu a tam. Příčina je jasná, jde o auto, které si za svou univerzálnost, slušnou výbavu a povedený design automobilového zálesáka vždy nechalo zaplatit. I poslední, čtvrtá generace Octavie, ale třetí ve verzi Scout, není z levného kraje. Teď láká na supersilný diesel pod kapotou.

S "naší" Octavií Scout míjíme rodný dům Ferdinanda Porsche, který umřel před 70 lety. Vratislavický rodák navrhl lidový Volkswagen i tanky pro armádu a v podstatě se tedy dá říci, že tento ocelově šedý kombík s koncernovou technikou pod kapotou a svou barvou připomínající vojenské obrněnce má v DNA kousek ze všech strojů, kterým vdechl život tento slavný konstruktér.

Snad by ho potěšilo, že praprapotomek jeho vozu pro masy je tak populární. Běžná Octavia je auto, které se na českých silnicích zabydlelo. Kombík s označením Scout je jednou z vrcholných verzí, které si pořizují "fajnšmekři". Příčina je nasnadě, Scout není levný.

Nabízí se se třemi variantami motoru, nejlevnější je 2.0 TSI/140 kW za bezmála 880 tisíc korun, zbylými možnostmi jsou dvě verze dvoulitrového dieselu. Slabší 110kW je v portfoliu Škody i Volkswagenu dobře známý, ale silnější nafťák se 147 kW Octavia nikdy v minulosti neměla.

Zatímco lidové verze kombíku vyjdou na částky hluboko pod 600 tisíc, naftový škodovácký dieselový křižník stojí minimálně 926 900 Kč, a to je dost na to, aby se mnoho zákazníků raději nechalo zlákat módním SUV, ať už z dílen Škody, nebo jakékoli jiné konkurence.

Česká verze Allroadu od Audi může oslovit ty, kteří chtějí co nejuniverzálnější rodinné auto s pohonem všech kol a velkým kufrem, ale přímo o SUV nestojí. Takových zákazníků není mnoho, ale jsou. Za odevzdaný milion dostanou něco navíc.

Odbudeme si v rychlosti to nejzákladnější a na první pohled patrné. Scout má jiné nárazníky, oplastování blatníků i prahů a také ochranu podvozku, to aby si v lehkém terénu nepoškrábal břicho. Světlost podvozku je díky paketu pro špatné cesty 163 mm, na víc než polňačku a městské obrubníky si s ním pravděpodobně netroufnete, což ale platí o městských SUV také. Tento paket je ale k dispozici i pro běžné Octavie, ne jen pro Scout.

K tomu má stříbrné ližiny, stříbrné kryty zpětných zrcátek a 18" kola, za příplatek pak 19palcová. V interiéru hned zaujmou sedadla se speciální látkou, která na pohled vypadá hrubě, ve skutečnosti je na dotek docela příjemná a prodyšná. Nechybí vyražené nápisy Scout a stejná látka také na palubní desce, kde pozornost přitáhne i plastová lišta v dřevěném dekoru, která ale na náš vkus vypadá trochu levně.

Zbytek kabiny přitom působí hodnotně, hliníkové detaily interiér zkrášlují. O všem dalším, tedy ergonomii a prostornosti i zpracování, platí to, co pro standardní Octavii, tedy že je to veskrze povedené a velmi praktické auto. Standardní výbava čítá také adaptivní tempomat, vyhřívaný volant, navigaci Columbus na 10" displeji a parkovací senzory.

Octavii jsou vyčítaná trochu zmatečná multimédia, a proto jsme se tentokrát rozhodli věnovat dost času na to, se v menu Octavie maximálně zorientovat a naučit se po paměti najít všechny funkce, které posádka častěji využívá. Potvrzuje se, že zvyknout se dá opravdu na vše, zpočátku budete chvíli tápat, ale pak už ovládání klimatizace nebo navigace bude dílem okamžiku.

Zrcadlení iPhonu pomocí Apple CarPlay fungovalo bez obtíží, s Androidem auto mělo trochu potíže, také infotainment párkrát zamrzl během jízdy a jednou auto nechtělo nastartovat a dožadovalo se klíče ve voze, ač ten přítomen byl, a místo naskočení motoru vůz zničehonic stáhl všechna okna. Možná šlo o ojedinělý případ, ale zdá se, že koncernový software stále občas trpí na dětské nemoci.

Po jízdní stránce je však Octavia Scout bezproblémová. Silný diesel potěší hutným zátahem už od nízkých otáček i velmi slušným odhlučněním, spotřeba motoru se udržovala těsně pod sedmilitrovou hranicí, v lepším počasí a na letních gumách to bude určitě lepší. Na výkonnou čtyřkolku je to na každý pád ucházející hodnota.

Škoda Octavia Scout 2.0 TDI/200 k Motor: naftový 4válec, 1968 cm3

Výkon: 147 kW při 3600-4100 ot./min

Točivý moment: 400 Nm při 1750-3500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 243 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,8 s

Kombinovaná spotřeba: 5,7-5,9 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 640 l

Cena: od 926 900 Kč

Jen občasně se auto nechá vykolejit nerovnostmi, po většinu času je ale umí dobře utlumit. Scout se nám zdá plavnější než běžné Octavie, nedotáčivost je však v mezích normy. Adaptivní podvozek DCC nabízí několik jízdních režimů a rozdíly jsou znát, v komfortním se auto naklání způsobem, který vám připomene minulou generaci Citroënu C5. Osvědčilo se nám přepnout řízení do sportovnějšího módu, sice nemá zpětnou vazbu, alespoň je tužší a okolo středu nemá takovou vůli.

Offroad režim ponechá otáčky motoru ve vyšším spektru a také můžete aktivovat asistenta pro sjíždění kopců. Scout ale není auto primárně do terénu, díky plastům, pohonu všech kol a lehce zvednutému podvozku dává větší pocit jistoty těm, kteří s autem jezdí rádi na hory, výlety a k chalupě na louce. Scout není "lidovka", pan Porsche by ale pravděpodobně nebyl zklamán.