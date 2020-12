Paradox úsvitu doby elektrické. Škoda Octavia dostala nejsilnější diesel v historii

V Boleslavi jako kdyby poslední dobou všichni mluvili o elektrickém Enyaqu a plug-in hybridech, v nové Octavii RS a obrněném Scoutu přitom přijíždí neopominutelný naftový závan nedávných časů. Dvoulitrové TDI o výkonu 147 kilowattů, aneb nejsilnější diesel v historii Octavie. Vyzkoušeli jsme ho.

Jsou to tradiční třešničky v ceníku Octavie: sportovně laděné RS a terénní Scout. Náročnějším zákazníkům nabízejí možnost odlišit se, a přitom si užívat výhody nejoblíbenějšího českého vozu. K obrovskému vnitřnímu prostoru přidávají závodní dravost nebo nezdolnou víceúčelovost.

Podobné odlišení pochopitelně není jen tak, Škoda si za něj nechá zaplatit, a tak stačí přihodit za pár drobností a cena "eresa" nebo Scoutu snadno překoná milionovou hranici.

V případě čtvrté generace se navíc k této částce zase o kousek přiblížily i ceny "bez příplatků". RS s benzinovým 180kW motorem a manuální převodovkou tak začíná na 889 900 korunách a zatím jediná pohonná jednotka, 147kW 2.0 TDI, dostupná pro Scout vyjde minimálně na 926 900 korun.

Kromě těch nejsilnější motorů však také dostanete bohatou výbavu. V případě RS v ceně nechybí adaptivní LED Matrix světlomety, pohyblivé dynamické blinkry, 18" kola, parkovací senzory, elektrické víko kufru, přední vyhřívaná sedadla nebo infotainment s velkým 10" displejem. U Scoutu je to podobné, bez příplatku se ale budete muset spokojit jen s obyčejnými LED světly, jako náplast je však v ceně vyhřívaný volant.

Předně ovšem u obou verzí dostanete to nejsilnější, co může pod kapotu Octavie vůbec zamířit. V případě RS se Škodovka chlubí tím, že poprvé dává na výběr mezi plug-in hybridem, dieselem a benzinem. Se 180kW verzí iV s pomocným elektromotorem jsme se ale již svezli a zase tolik nás nenadchla, takže je otázka, jak to napraví konvenčnější varianty.

Největší řidičský zážitek slibuje benzinový dvoulitr o výkonu 180 kW. Stejně silný motor nabízela již předchozí generace RS, v té nové ale prošel čtyřválec celou řadou úprav, aby jeho síla zůstala zachována i po příchodu nových emisních norem. Dostal tak 350barové vstřikovače, písty mají upravený tvar dna, je tu nové těsnění klikové hřídele, změny se dotkly i výfukového potrubí a zapalování.

K prvnímu svezení jsme si vybrali verzi s manuálem, je levnější a v porovnání se sedmistupňovým DSG bezprostřednější. Přesná převodovka je dobře odstupňovaná, motor nabízí příjemný hutný zátah. Ochotně se sebere z nízkých otáček, líbí se mu ale i v těch vysokých. Vadí snad jen umělý hluboký zvuk, který se ve sportovním režimu rozléhá kabinou.

Jistě, 180 kW dnes není žádná rekordní hodnota, Octavia RS ale nikdy nebyla nejostřejší štikou v rybníku nabroušených zástupců nižší střední třídy. Výkon za běžných okolností ale takřka ve všech případech stačí a spotřeba se i při ostré jízdě drží do deseti litrů na sto kilometrů.

Škoda Octavia RS TSI Motor: benzinový 4válec, 1984 cm3, turbo

Výkon: 180 kW při 5250-6500 ot./min

Točivý moment: 370 Nm při 1600-4300 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,8 s (6,7 se 7st. DSG)

Kombinovaná spotřeba: 6,7-7,1 WLTP

Objem zavazadlového prostoru: 600 l

Cena: 889 900 Kč s 6st. manuálem, 939 900 Kč se 7st. DSG

Benzinové RS zůstává vždy předokolkou, ale točivý moment u něj standardně mezi přední kola rozděluje elektronicky řízený samosvorný diferenciál VAQ. Obě neelektrifikované verze RS se standardně dodávají se sportovním, o 15 mm sníženým, podvozkem a mají rovněž progresivní řízení, kdy mezi krajními polohami je jen lehce přes dvě otáčky.

Za příplatek jsou k dispozici také adaptivní tlumiče. Jejich nastavení lze nově upravovat pomocí posuvníku na dotykovém displeji a přizpůsobit jejich chování lépe svým představám.

Ve výsledku je podvozek skvělý. Nabízí výtečnou kombinaci jízdního komfortu a jistoty v zatáčkách. Tlumení nerovností zvládá jak v komfortním, tak ve sportovním módu, a když se za to rozhodnete vzít, začne vpředu tvrdit muziku chytrý přední diferenciál. Na přidání plynu se Octavia ještě zakousne do oblouku a mistrně ho vykrouží.

A co naftová verze? Silný dvoulitrový nafťák vychází ze 110kW varianty, kterou již známe z běžné Octavie, Golfu nebo Leonu. Oproti ní má ale hliníkové písty a vodou chlazené turbo. Výkon se díky tomu povedlo zvednout na 147 kilowattů, silnější diesel pod kapotou Octavie ani nikdy nebyl.

Škoda Octavia RS TDI Motor: naftový 4válec, 1968 cm3

Výkon: 147 kW při 3600-4100 ot./min

Točivý moment: 400 Nm při 1750-3500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 249 km/h (243 km/h s pohonem 4×4)

Zrychlení 0-100 km/h: 7,4 s (6,8 s s pohonem 4×4)

Kombinovaná spotřeba: 4,9-5,1 l/100 km (5,5-5,6 l/100 km s pohonem 4×4)

Objem zavazadlového prostoru: 600 l

Cena: od 899 900 Kč, od 954 900 Kč s pohonem 4×4

Na rozdíl od benzinu však naftové RS postrádá chytrý diferenciál, zato je u něj ale za 55 000 korun navíc k dispozici pohon všech kol. Právě po takové verzi jsme sáhli jako druhé v pořadí.

Na tlumení nerovností je vyšší hmotnost naftové čtyřkolky znát, na krátkých hrbolech je auto o poznání nervóznější a komfortu neprospívá ani intenzivnější vyumělkovaný zvuk nafťáku. Působí spíše otravně.

Navíc dieselu chybí hravost benzinu. Oproti starším 140kW dvoulitrům motor sice netrpí takovou prodlevou v nízkých otáčkách, ale náturou je to spíše vytrvalostní běžec. Sbírá se plynule, aby okolo 1800 otáček naplno zabralo turbo a auto dynamicky táhlo až do nějakých 3500 otáček za minutu, kdy je s dechem u konce.

Spíše než utažený podvozek "eresa" by tedy silnému dieselu slušelo komfortnější, plavnější nastavení. A tak je dobře, že tuhle kombinaci, která zvládne na kouli utáhnout dvoutunový přívěs, si můžete dopřát i ve Scoutu (a časem také v běžné Octavii 4×4).

U Scoutu dostanete výhrůžně oplastovaný kombík se světlou výškou zvednutou na 161 mm, standardně je totiž vybaven tzv. paketem pro špatné cesty, který znamená vyšší světlost a plastovou ochranu podvozku.

Uvnitř jsou sedadla čalouněná speciální prodyšnou látkou a na palubní desce místo karbonu dekor z umělého dřeva. Specifický je také off-roadový jízdní režim s asistentem pro sjíždění kopců.

Oplastovaná verze je podvozkový pohodář, jemně se přenáší přes nerovnosti a nabízí skvělý cestovní komfort, na silnici i na hrbolaté polňačce (do většího terénu Scout příliš vhodný není). Silný diesel v jejím případě pak nabízí vítanou dynamickou vzpruhu pro předjíždení a přitom i skutečně rychle jezdí se spotřebou do 7,5 litru. V porovnání s RS na nás působil i lépe odhlučněný.

Nazvedaný podvozek přitom není žádné ořezávátko, takže si nechá líbit i nějaké to týrání v zatáčkách. Oproti RS se člověk jen musí smířit s většími náklony.

Do budoucna pak bude Scout dostupný rovněž se slabším 110kW naftovým dvoulitrem a 140kW benzinovým 2.0 TSI. U nás bude vždy k dostání s pohonem všech kol a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

Škoda Octavia Scout 2.0 TDI/200 k Motor: naftový 4válec, 1968 cm3

Výkon: 147 kW při 3600-4100 ot./min

Točivý moment: 400 Nm při 1750-3500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 243 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,8 s

Kombinovaná spotřeba: 5,7-5,9 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 640 l

Cena: od 926 900 Kč

Octavia tedy dostala své skutečně vrcholné verze. V podobě RS s benzinovým dvoulitrem a manuálem nedostanete nejostřejší kombík nebo liftback na trhu, ale neopakovatelně přitažlivý mix rychlého, prostorného a vlastně i velice pohodlného auta, které zvládne rychlou projížďku i polykání dálničních kilometrů.

Zvýšený Scout pak umí zaujmout jízdním komfortem, který perfektně ladí se silným dieselem. Je to rozený pohodář, kterého oceníte hlavně na dlouhých cestách. Škoda jen, že za obě verze musíte vysázet takřka milion.