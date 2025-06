Kia EV3 očima mladé rodiny. Problémy jsou hlavně dva. Kočár a ocelová noha

Do Kie EV3 jsme posadili mladou rodinu s půlroční holčičkou a v průběhu téměř tří týdnů zjišťovali, jestli si na ni zvykne posádka, která neměla dosud s elektromobily zkušenost. Jak auto zapůsobilo ve chvíli, kdy museli dojet z Prahy za rodinou na Moravu a zpět? Sžili se s elektromobilem, naučili se plánovat nabíjení a štvalo je to, nebo v tom nevidí problém? Elektrická Kia dostala vysvědčení.

Kia EV3 by díky důmyslnému interiéru a prostornosti mohla zastat roli auta pro menší rodinu, a to jsme se rozhodli vyzkoušet v praxi. Půjčili jsme ji na bezmála tři týdny rodině Růžičkových. Mají půlroční holčičku a jen jedno auto v rodině, starší naftový VW Passat. Po elektromobilu už Jakub Růžička delší dobu pokukuje a chtěl si vyzkoušet, jestli by zvládl vše, co od auta potřebují. Hlavně občasné delší trasy.

První dny při jízdách po městě byly pro Růžičkovy naprosto bezproblémové a Kia je ohromila. "Jezdí fantasticky, na to jsme si hned zvykli. Co se vždy říká o elektromobilech, tedy jak dobře zrychlují a jak nenuceně se ovládají, je zkrátka pravda, k tomu prostě nelze mít výtek," říká Jakub. Sedla mu i velikost auta, která je do města tak akorát.

"A přitom uvnitř je opravdu neskutečně prostorná, zejména na šířku, to mě osobně asi překvapilo nejvíc," popisuje Zuzana Růžičková, která si auto také párkrát vyzkoušela, ale spíše jezdila jako spolujezdkyně vpředu, nebo s holčičkou vzadu.

"Já osobně jsem ocenila také superkomfortní sedadla, jsou perfektně vypodložená tam, kde je to potřeba, a tak jsme i po cestě do Boskovic nebyli unavení. A druhá věc, která mě potěšila, skvělé audio. Na to si v autech potrpíme a v Kie má opravdu super zvuk," dodává k audiosoustavě Harman Kardon, která byla součástí lepší výbavy GT-Line, s níž auto vyšlo na 1,25 milionu.

Výprava na Moravu ale nebyla úplně jednoduchá. Kia má sice slušně prostorný kufr o velikosti 460 litrů a široký otvor, korba hlubokého kočárku je ale zkrátka velká a neskladná. "Až budeme mít jen malý kočár, problém to nebude, teď jsme museli sundat plato kufru a naskládat věci na sebe, což neděláme kvůli bezpečnosti rádi," dodává Jakub.

Naplno mu také došlo, že s elektromobilem je potřeba jezdit po dálnici jinak. "Jsem zvyklý si nastavit tempomat na 135-140 km/h a když je to potřeba, tak předjet pomalejší auta trochu víc dynamicky. S naftovým Passatem dojezd opravdu řešit nemusím, tak jsem zkrátka jel svým tempem a stylem," popisuje.

Jenže z Prahy vyjížděli na D1 jen s 80 procenty baterie, a tak v Brně už musel neplánovaně nabíjet.

"Zpátky už jsme to vzali přes Hradec Králové a dojezd byl podstatně lepší, to jsme problém neměli, protože jsem nezrychloval v kopcích přes Vysočinu. Dojeli jsme bez jediné nabíjecí zastávky. To musí majitel elektromobilu brát jako fakt, plánovat nabíjení, pokud vyráží na delší cestu, a nejezdit rychleji, nešlapat na pedál zbytečně necitlivě," hodnotí své první zážitky s elektromobilem Jakub.

Celkově tak shrnuje zkušenost jako pozitivní. "S autem se jezdí fantasticky, chová se velmi plynule a obratně, na to bych si zvykl hned. Nemám na mysli nějaké pubertální sprinty od semaforů, zkrátka ovládá se celkově daleko snadněji a člověk se cítí odpočatější. Zkoušel jsem různé režimy, hrál jsem si i s rekuperací a moc mě to bavilo, jak se auto chová. I na běžných cestách po Praze jsem neměl problém s plánováním občasného nabíjení, na moje běžné ježdění je Kia ideální," popisuje Jakub Růžička.

"Ale je pravda, že delší cesty už člověk trochu plánovat musí, nemůže vyjet s vybitou baterkou, lepší je jezdit předpisově a neakcelerovat na dálnicích moc zbrkle, protože dojezd nepříjemně klesá. Pro člověka s naftovým autem to obnáší změnu myšlení. Věřím, že kdybychom měli auto s ještě větší baterií, které zvládne ujet delší porci kilometrů, lehký stres by opadl úplně," uzavírají Růžičkovi.

Přesednutí zpátky do VW Passat tak hodnotil jako velký skok zpět. "Najednou si člověk uvědomí, jak příjemné je ticho v kabině a celkový rozdíl v ovladatelnosti. Mám rád velké benzinové motory a pořád bych si asi přál na pohled nenápadné rodinné auto s výkonným spalovákem, ale jako druhé auto do rodiny bychom určitě elektromobil užili, i když nemáme možnost nabíjet doma, zkrátka to není žádný nepřekonatelný problém."

Příležitost vyzkoušet si elektromobil právě na delší dobu, kdy najeli přes 1200 kilometrů, bylo podle Růžičkových to nejlepší, aby si udělali vlastní názor, jestli se dá s elektromobilem žít bez nepříjemných kompromisů.