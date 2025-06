Airbagy od Takaty stále mohou zabíjet. Přes polovinu majitelů škodovek je nevyměnilo

V Česku stále jezdí desítky tisíc aut s potenciálně smrtícím airbagem. Nový případ z Filipín ukazuje, že nebezpečí stále není zažehnáno.

Na skandál s vadnými airbagy od japonské firmy Takata už pomalu sedá prach, čas od času se ale vynoří nový případ s fatálními následky, který na problém znovu upozorní.

Ten poslední se před pár týdny odehrál na Filipínách, kde ruský turista s vypůjčenou starší Hondou City uprostřed křižovatky narazil do boku jiného vozu. Vcelku neškodně vyhlížející nehoda, kterou zachytila i kamera, však měla nečekaně dramatickou dohru. Řidič hondy skončil na jednotce intenzivní péče, protože spolu s airbagem vylétly z volantu i střepiny, které mu přerazily čelist a rozřízly krční tepnu. Kromě toho turista částečně ochrnul, a nemocnice za ošetření žádá po jeho rodině v přepočtu dva miliony korun.

Nebezpečí číhá v kovovém materiálu, ze kterého je vyroben obal airbagů. Ten by měl po nafouknutí polštáře zůstat na svém místě, ale v některých případech se při aktivaci vaku rozpadne na několik částí, které pak stlačený plyn vystřelí směrem k cestujícímu.

Nejvíc případů právě s tímto průběhem bylo zaznamenáno v oblastech kombinujících vysoké teploty a vlhkost. Jak ale vadně vyrobená kovová schránka spolu s autem stárne, pravděpodobnost její degradace roste i v zemích, kde se zranění od chybně vyrobeného airbagu vyskytuje jen ojediněle. A k těm patří i Česko.

Airbagy Takata odebíraly dlouhá léta prakticky všechny automobilky. Vzhledem k tomu, že šlo o japonskou firmu, nejčastěji končily v autech domácí výroby. Jak redakci potvrdila Jitka Jechová z tuzemského zastoupení Toyoty, jen v Česku se problém týkal 92 589 vozů této japonské značky. K výměně vadného airbagu dosud přijelo 85 procent z nich, což znamená, že zhruba 14 tisících toyot jezdících po českých silnicích stále ukrývá potenciálně smrtící zařízení.

Škodovek se naproti tomu celý skandál dotknul jen okrajově, i když rozptyl modelů, kde se vadný airbag může vyskytnout, je i zde poměrně široký: Citigo, Fabia II a III, Rapid, Roomster, Yeti, Octavia III a Superb II a III. Nebezpečí hrozí u aut vyrobených mezi lety 2012 až 2018.

Tisková mluvčí mladoboleslavské automobilky Michaela Sklenářová na dotaz redakce uvedla, že v Česku se kauza týká 2784 aut, z nichž 1181 už výměnu absolvovalo. "Zbývá tedy 1603 vozidel," uvádí Sklenářová s tím, že žádný specifický incident v souvislosti s airbagy Takata automobilka v Česku dosud nezaznamenala.

Ačkoliv svolávací akci v souvislosti s Takatou vyhlásily automobilky už před lety, zůstává stále v platnosti. Stejně tak u BMW, kde se v Česku problém týkal 8076 vozů, do servisu jich přitom dorazilo jen 5351. "Pro snazší výměnu jsou zřízeny speciální webové stránky," uvádí David Haidinger z českého zastoupení mnichovské značky. "Zákazník zadá VIN a nahraje snímek volantu. Pak se řídí pokyny dál podle toho, zda airbag je nebo není součástí technické akce," vysvětluje Haidinger.

Automobilky majitele postižených aut aktivně oslovily dopisem, jak jim to ukládá zákon. Pokud ale na výzvu nereagoval, případně nic neřešil a auto prodal, celý problém přenesl na nového majitele, který o něm možná nemá ani tušení. Dozvěděl by se to při návštěvě autorizovaného servisu, tam ale starší auta obvykle nejezdí. O svolávací akce se nezajímají ani autobazary, při velkém objemu prodejů na to nemají kapacitu.

Jednoduchým řešením, jak zjistit přítomnost vadného airbagu v autě, je vyhledat na internetu stránku výrobce, která se problému věnuje. Pro zjištění skutečnosti stačí zpravidla zadat VIN auta, tak jako u vozů Škoda. Airbagy mění automobilky bez výjimky bezplatně.