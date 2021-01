Škoda Auto zveřejnila název nového malého SUV. Začíná i končí předvídatelně

Nové malé SUV mladoboleslavské automobilky, které se bude vyrábět v Indii, se bude jmenovat Kushaq. Firma tak pokračuje v názvosloví u svých současných SUV, kdy jména začínají písmeny K a končí Q. Kushaq se tak řadí vedle Kodiaqu, Karoqu i Kamiqu.

Malé SUV vychází z konceptu Vision IN, který se ukázal na indickém autosalonu konaném vloni v únoru v Dillí. Více jsme o něm na Aktuálně.cz psali zde.

Názvem Kushaq se automobilka chce trefit do vkusu Indů, údajně pochází ze staroindického jazyka sanskrt a označuje krále nebo vládce. Sanskrt je jedním z 22 úředních jazyků Indie.

Premiéru bude mít až letos v březnu a více než nicneříkající tmavou fotografii s náznakem siluety vozu automobilka nezveřejnila. Víme však, že využívá platformu MQB A0 IN, vyvinutou speciálně pro indický trh, a že se auto bude z 95 procent vyrábět v indické továrně Škody v Púne. To by mělo zajistit snížení provozních nákladů, a tedy lepší pozici na trhu, kterému dominují asijské automobilky.

Kushaq je první vlaštovkou v rámci projektu INDIA 2.0. Tímto názvem Škoda poukazuje na fakt, že vloni plně převzala zodpovědnost za všechny aktivity celého koncernu Volkswagen na tamním trhu. Škodovka představí čtyři modely, Kushaq je prvním z nich.

I když se má Kushaq zpočátku nabízet jen pro indický trh, o exportu se uvažuje. Už dříve to pro HN řekl šéf automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer. "Nabízet auta výhradně jen pro indický trh by ani nedávalo smysl. Navíc chceme také uspět v Číně nebo na jihovýchodních asijských trzích. Možností je více, jen ještě diskutujeme, kde všude to dává smysl. A severní Afrika smysl dává, stejně jako Rusko."