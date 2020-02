Indický autosalon: SUV, které má zachránit Škodu, čínská expanze a Suzuki ve formě

Foto: Eva Srpová

Může zdát, že indický trh a autosalony, které se v zemi pořádají, nejsou pro našince důležité. Jenže dnes, ve světle globalizace, je stav tamního průmyslu a vývoje automobilismu důležitý. I proto, že domácí automobilka Škoda Auto má na starosti dobýt Indii i za ostatní koncernové značky. V Dillí se představuje vzdálený příbuzný Škody Kamiq.

"Pro Indy auto znamená daleko víc než jen spotřební zboží jako v Evropě. Jasně tím dávájí najevo, kam ve společnosti patří," vysvětluje Swati Yadavová. Indka v tradičním sárí, do které byste rozhodně neřekli, že na vás promluví krásně plynulou češtinou. Studovala vysokou školu v Praze, stejně jako kdysi její matka, ale kvůli rodině se vrátila zpět do Dillí a pracuje jako překladatelka.

Když máte lepší auto, ideálně globální a od evropských značek, jasně tím okolí informujete o svém postavení. Rozkastování funguje i ve vlastnictví automobilu. "Škoda se tu dokázala od počátku zavést coby prémiová značka, Indové ji berou jako luxusní zboží," dodává Yadavová.

Ve světle zmíněného pohled na automobilový park v ulicích Nového Dillí ukáže šedou realitu. Drahá evropská auta tu téměř nepotkáte. Drtivá většina má na sobě znak Mahindry, ostatně jde o výrobce, který podle statistik SAIM, Asociace indických výrobců automobilů, zaujímá téměř 50 procent trhu.

Dvojkou je Hyundai a třetí Maruti/Suzuki. Z osmnácti značek, které aktuálně působí na indickém trhu, je Škoda třináctá a drží 0,5% tržní podíl. To by nyní značka chtěla změnit. Aby si ten "symbol luxusu", jak o něm mluví Swati Yadavová, Indové konečně kupovali ve velkém.

Hvězdy autosalonu

V Novém Dillí se ve středu 5. února popatnácté otevřely brány největšího indického autosalonu, Auto Expo 2020. Velikostně by se dal přirovnat ke čtvrtině autosalonu ve Frankfurtu a gigantické stánky mají právě ti, kteří v Indii prodávají nejvíce, nebo by si to velmi přáli.

Tata Motors pojala výstavu monumentálně, představuje čtyři novinky a na stánku stojí 12 osobních a 14 nákladních aut. Velikášsky působí i stánek Mahindry s roadsterem Funster-e a mnoha elektrickými modely, třeba eXUV300 anebo malým elektromobilem Atom, který se má stát nejlevnějším elektromobilem na světě.

Ani Maruti Suzuki není pozadu a vystavuje 14 aut, třeba přitažlivé malé SUV S-presso, koncept Futuro-E a modely Celerio, Vitara Brezza, Ertiga, S-Cross, Baleno, Swift, WagonR.

Nepatrně menší jsou stánky značek, mezi které patří Kia. Ta vstoupila na indický trh teprve před dvěma lety, ale ofenzíva nabízených modelů je silná, sází hlavně na MPV Carnival a také nově uvedené malé SUV Sonet.

Automobilky si všimly, že Indové se podobně jako všude ve světě odklánějí od tradičního segmentu, kterým bývaly malé sedany a zajímají se o malá SUV. Jen mají rádi menší, i kvůli ceně a DPH, které se vypočítává podle kategorií definovaných délkou vozu. Každá značka má v Indii na stánku alespoň jeden takový nový model, anebo aspoň jeho koncept.

Jeden z nejkrásnějších stánků má značka MG, nikoli snad proto, že by její vozy vynikaly nad ostatními vzhledem (ve skutečnosti je zde silně znát inspirace jinými značkami, až na hranici plagiátorství), ale výzdobou v britském stylu nad ostatními vyniká v citu pro detail a důrazu na koncept stánku.

Že si indického trhu začínají všímat noví výrobci, dokazuje i fakt, že zde poprvé vystavují čínské značky Haval od gigantického výrobce Great Wall Motor a Haima spadající do koncernu FAW (First Automobile Works).

Největším paradoxem autosalonu je, že zde všichni výrobci vystavují elektromobily, přestože indická infrastruktura na ně není absolutně připravená. Motivem je ukázat, že mají elektrické vozy v nabídce a jsou schopni je do budoucna indickému trhu nabídnout.

Škoda v Indii

Na škodováckém stánku je rovněž plno, automobilka přichází na trh s faceliftovanou generací Octavie RS. Přestože v Evropě už se začala prodávat Octavia IV, Indové si ještě musí počkat. Dále tu stojí facelift Superbu, Rapid Monte Carlo a efektní koncept Matte v matně šedém laku. Letos se v Indii začne prodávat Karoq. Na oživení výrobce přivezl ze Škoda Muzea vloni pečlivě zrenovovaný Superb OHV z roku 1948.

Koncept nového malého SUV Vision IN na sebe soustřeďuje světla reflektorů a automobilka na něj v rámci projektu India 2.0 (psali jsme více zde) velmi sází. Klíčem k jeho úspěchu má být fakt, že novinka bude stát na inovované platformě MQB-A0-IN, tedy té, jejíž základ podpírá také v Česku vyráběný Kamiq nebo Scalu.

Vůz ze má až z 95 % vyrábět lokálně z dílů od místních dodavatelů a montovat v továrnách Škody v Púně a Aurangábádu. Doposud se přitom mnoho komponentů vozilo z Česka, což prodražilo výslednou cenu aut. Právě proto nejsou Škody ani Volkswageny v Indii tak masově prodávané, jelikož jsou výrazně dražší než asijská konkurence. Značka nyní v Indii prodává modely Rapid, Octavia, Superb a Kodiaq. Karoq bude pátý.

Ceny malého SUV, které bude z Visionu IN vycházet, ještě oznámeny nebyly, ale měly by se přiblížit konkurenčním autům s cenami v přepočtu okolo 300 tisíc korun.

Mezi ně patří například Hyundai Creta, jehož další generace se na indickém autosalonu rovněž představuje, případně Kia Sonet, další blízký rival. A pak samozřejmě ten nejspřízněnější, Volkswagen Taigun, který sedí na stejné platformě jako Škoda Vision IN a výroba se rovněž lokalizuje, aby se cena mohla přiblížit asijské konkurenci.

Konzervativní evropský zákazník by se na tyto modely díval trochu rezervovaně, jenže vkus Indů je přece jen jiný. "Mají rádi barevnost, auto musí působit vesele, rozpustile. Líbí se jim výrazné nárazníky, jako designér můžete být odvážnější ve zdobnosti," říká Oliver Stefani, šéfdesignér Škody Auto, jehož tým Vision IN navrhoval.

Ačkoli se ve škodováckém studiu často střídají národnosti z celého světa, aktuálně prý žádného Inda v týmu nemá, jeden z českých designérů specializujících se na barvy a materiály ale odjíždí do vývojového centra značky v Indii, aby zde pomohl doladit finální verzi modelu.

Od nových SUV Volkswagenu i Škody si koncern velmi slibuje, Bernhard Maier, předseda představenstva automobilky Škoda, prohlásil na koncernovém večírku v Novém Dillí, který se zde před začátkem Auto Expo pořádal vůbec poprvé, že chce v roce 2025 prodávat na indickém trhu 100 tisíc škodovek. Vloni jich automobilka prodala 15 100.