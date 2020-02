Indické SUV od Škody je tu. S Visionem IN chce automobilka dobýt komplikovaný trh

Foto: Škoda Auto

Škoda v Dillí oficiálně odhalila koncept nového SUV Vision IN. Sériové auto začne vyrábět na indickém území začátkem roku 2021. Díky tomu se sníží náklady, a tedy i cena, a tak se vůz má stát konkurenceschopným. S modelem Vision IN česká značka startuje projekt India 2.0, za nějž je zodpovědná za celý koncern Volkswagen. Vznikne několik aut obou značek sdílejících platformy.

Doposud se Škodě Auto na indickém trhu příliš nedařilo. Přestože jde o druhou nejlidnatější zemi na světě a mnohé zahraniční firmy v ní vidí obchodní potenciál, prorazit v Indii není tak snadné, a to zejména v automobilovém průmyslu.

Kupní síla roste pomaleji a oblíbené jsou především asijské značky. U nových aut je tedy zásadní cenová konkurenceschopnost. I když automobilka své vozy (nyní v Indii prodává čtyři modely - Rapid, Octavii, Super a Kodiaq) montuje v místních továrnách v Puné a Aurangábádu, mnoho dílů bylo potřeba do Indie dovážet z Česka, což zvyšovalo výrobní náklady, a tedy i prodejní ceny.

V indickém Dillí, na večírku předcházejícím autosalonu Auto Expo 2020, automobilka v pondělí 3. února poprvé ukázala koncept Vision IN určený pro indické zákazníky, se kterým chce tamní trh skutečně dobýt. Jde o malé SUV, které se kompaktními rozměry podobá evropskému Kamiqu. Na délku měří 4256 mm a má rozvor náprav 2671 mm. Studii pohání benzinový motor 1.5 TSI o výkonu 110 kW (150 k). Zatímco my Kamiq řadíme mezi menší vozy, pro Indy takto velké auto spadá do střední třídy.

Novinkou je modulární platforma MQB-A0-IN, která má v budoucnu podpírat několik modelů pro Indii, a to nejen od značky Škoda, ale také Volkswagenu. Platforma se vyvíjí a vyrábí v technologickém centru v Puné a vozy, které ji budou v budoucnu využívat, mají z 95 % vznikat na indickém území, čímž se zvýší efektivita výroby.

Velký úkol pro Škodu

Koncept Vision IN má mnohem větší úkol, než se zdá. Nejenže nastiňuje, jak má vypadat sériové SUV pro indický trh, je také prvním autem definujícím projekt nazývaný India 2.0. Skupina Volkswagen své plány oznámila už v roce 2018, kdy pověřila mladoboleslavskou automobilku, aby převzala za celý koncern na tamním trhu zodpovědnost, a přislíbila, že na realizaci uvolní miliardu eur, přičemž 250 milionů eur jde na výzkum a vývoj.

V říjnu 2019 došlo k sloučení tří společností koncernu Volkswagen Group India, které se doposud samostatně zabývaly výrobou a prodejem osobních vozů. Záměrem bylo efektivněji využívat firemní procesy a rychleji rozhodovat v plánování. Po spojení společnost nese název Škoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL) a v jejím čele stojí Gurpratap Boparai.

Do společnosti spadají nejen značky Škoda a Volkswagen, ale také Audi, Porsche a Lamborghini. Automobilka Škoda rovněž připustila, že se uvažuje i o exportu modelů z Indie na další trhy.

"Klíčem k úspěchu je pro nás lokalizace. Nezbytným předpokladem bylo otevření technologického centra v Puné. Díky lokalizované modulární platformě MQB-A0-IN máme nyní k dispozici také technickou platformu. Můžeme tak nabízet moderní, atraktivní vozy, které splňují nejnovější

bezpečnostní a emisní normy platné v Indii, odpovídají vkusu našich zákazníků a jsou vytvořené na míru jejich požadavkům," vysvětluje šéf společnosti Gurpratap Boparai.

Cíle koncernu Volkswagen na indickém trhu nejsou malé a Škoda Auto spoléhá, že úspěch by mohl vyvážit klesající prodeje, které vloni zaznamenala na čínském trhu. "Společně se značkou Volkswagen usilujeme o to, abychom do roku 2025 společně získali 5% tržní podíl, v závislosti na vývoji trhu a konkrétního segmentu. Indie by tak postoupila mezi pět největších trhů značky Škoda na světě," říká Bernhard Maier, předseda představenstva automobilky Škoda Auto.

V Indii se také otevřela další pobočka DigiLabu, tedy technologické laboratoře, jež má na starosti vývoj a realizaci rozmanitých digitálních projektů a chytrých řešení v oblasti mobility.

Indický DigiLab vyvinul solární elektrárnu v závodě v Puné. Elektrárna s 25 770 fotovoltaickými moduly umístěnými na ploše 63 000 m2 má v budoucnosti snížit vypouštěné emise CO2 v závodě o 9000 tun ročně a podle vyjádření automobilky jí to pomůže k tomu, aby v roce 2030 dosáhla uhlíkově neutrální výroby.

Vision IN podrobně: Krystaly a veganské materiály

Ačkoli má jít o cenově dostupné SUV (podle neoficiálních vyjádření by v základu mělo vyjít na 250 až 300 tisíc korun), interiér studie působí hodnotně. Nechybí nejmodernější technologie včetně digitální obrazovky s úhlopříčkou 12,3 palce.

Automobilka zdůrazňuje, že v interiéru vedle pravého dřeva a pravé usně (na kterou si údajně indičtí zákazníci potrpí) používá také veganské materiály včetně extraktu z rebarbory a plodu dubu. Koberečky jsou utkány z materiálu jménem piñatex, který se získává z listů ananasu.

Strop je vyroben z recyklovaného umělého vlákna. Potisk materiálů na palubní desce se inspiroval tradičními indickými metodami, při kterých se používají ručně vyřezávaná dřevěná razítka.

Volič sedmistupňové automatické převodovky DSG využívá systém shift-by-wire a stejný najdeme také v nové generaci Škody Octavia.

Vedle konceptu Vision IN Škoda představí na autosalonu také model Karoq, modernizovaný Superb, Rapid ve verzi Monte Carlo a Octavii RS.