Prodávat miniauta se nám nevyplatí, je to ekologický paradox, říká expert značky Kia

Nutnost splnit přísné limity vypouštěných emisí CO2 u prodaných aut nutí automobilky k elektrifikaci, prodávat malá auta s konvenčními spalovacími motory se nevyplácí. Paradoxem totiž je, že malé auto má díky hmotnostnímu koeficientu při přepočtu horší emise než velké těžké SUV.

Letošní srpen v porovnání s loňským pro Kiu znamenal 3,6procentní pokles prodejů na území Evropské unie v porovnání s loňským obdobím. I tak automobilka očekává, že letos její prodeje významně neklesnou. Značka stabilně roste, podle statistiky ACEA vloni v Evropě prodala 484 tisíc aut, v roce 2017 o 24 tisíc méně.

Značka se jako jedna z průkopnických automobilek na evropském území zaměřila na prodeje elektrifikovaných modelů, u nichž se prodeje zatím spíše rozbíhají, a proto nepatří mezi prodejní bestsellery.

Aktuálně má v nabídce elektrifikovaných variant částečně hybridní Sportage a Xceed, hybridní Niro, plug-in hybridní Optimu a Niro a dále čisté elektromobily e-Niro a e-Soul. V roce 2018 byl podle údajů značky každý osmý prodaný model na území EU hybrid nebo elektromobil.

V Česku se zájem o tyto vozy teprve probouzí. V roce 2018 automobilka prodala 10 439 aut, z toho elektrifikovaných byla jen 2,3 procenta. Podle odhadů by značka měla letos vykázat jen nepatrně horší prodejní výsledky s poklesem v řádu stovek kusů.

"Chceme i nadále pokračovat v uvádění ekologicky šetrných aut na trh. Do roku 2025 představíme 16 nových elektrifikovaných modelů," řekla na letošním ročníku eSalonu mluvčí českého zastoupení Kateřina Jouglíčková.

Listopadový veletrh elektrické mobility se konal podruhé a česká veřejnost tu mohla poprvé naživo spatřit například Volkswagen ID.3, elektrifikované modely tu představila také domácí Škoda Auto, Renault vystavoval novou generaci elektromobilu Zoe. Vystavovaly se i elektrické motorky, dodávky nebo vozidla městských služeb.

Ceed také jako hybrid

Kia v tomto směru hodně sází na modelovou řadu Ceed, která se během příštího roku bude v každé karosářské variantě nabízet s různým typem elektrifikovaného pohonu.

Stejně jako všechny výrobce, kteří prodávají auta na území EU, Kiu nutí k elektrifikaci zavedení limitů na vypouštění CO2. V roce 2021 bude muset splnit limit 95 gramů emisí oxidu uhličitého.

Pro letošní rok jsou ale limity ještě relativně mírné, například Kia musí splnit flotilovou hodnotu 130 gramů. Dochází však k paradoxu, kdy výrobci, kteří prodávají větší SUV, mají limit vyšší, zatímco automobilky s malými vozy ho mají naopak nižší.

"Propočítali jsme si, že zatímco malé auto, dejme tomu Kia Picanto, vykazuje 113,6 gramů CO2 na kilometr, dvakrát těžší Sorento se 160 gramy na kilometr vykazuje po zohlednění hmotnostního přepočtu o 23 gramů méně vypouštěného oxidu uhličitého. To nahrává tomu, že se nakonec nevyplácí prodávat malá auta s konvenčními motory," říká Michal Tolar, technický školitel v českém zastoupení automobilky Kia.

Je tedy omyl si myslet, že k aktuálně nastaveným přísnějším ekologickým limitům stačí se uskromnit a jezdit menšími a lehčími vozy, které produkují menší emise. Bez elektromobilů nelze přísných limitů dosáhnout.

Pro příští rok už se ale hmotnostní koeficient změní a větší a těžší SUV už nebudou tak výhodná. I proto se Kia bude snažit zvyšovat prodeje elektrifikovaných aut. "Budeme se maximálně snažit vyhnout pokutám za nesplnění emisí," říká Michal Tolar.

Podle něj se automobilky budou muset intenzivně zaměřit na prodejní statistiky a pečlivě si hlídat, jaká auta se prodávají a průběžně porovnávat s nastaveným plánem. "Bude to takový analytický způsob prodeje. Může se stát, že dostaneme přesně stanovený počet modelů, které emisní průměr zvyšují. A zákazník, který si pro něj přijde, si bude muset chvíli počkat a prodáme mu ho třeba až další rok," dodává Tolar.

Příčinou přitom nebude fakt, že by ho automobilka nestíhala vyrobit, ale že by si jeho prodejem emisní skóre zhoršila. Marže z prodaného kusu není tak vysoká, aby pokryla pokuty za překročení emisních limitů. Výrobce tedy do budoucna nebudou limitovat jen výrobní kapacity, ale i ekologické limity.