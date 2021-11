Technikou neohromí, má ale najeto 700 km. Do dražby jde Škoda 105, tipnete si cenu?

Na tachometru necelých 700 km a svítivě zelený netknutý lak. Příští sobotu 13. listopadu v prostorách výstaviště v Lysé nad Labem proběhne další Retro Garáž, veteránská burza spojená s aukcí aut a motorek, a tato Škoda 105 S "užovka" bude největším lákadlem. Mezi motocykly vyčnívá Jawa 500 OHC s vyvolávací cenou 600 tisíc. V létě se na této aukci prodala Škoda 100 za skoro dva miliony.

Burza a aukce Retro Garáž uzavírá veteránskou sezonu. Proběhne už příští sobotu 13. listopadu v prostorách výstaviště v Lysé nad Labem. Jde o největší akci tohoto druhu v Česku, která se koná pod střechou.

Vystavují tu různé veteránské kluby a především tu můžete sehnat díly na různá historická auta i motocykly od renovačních dílen a prodejců, veteránskou literaturu a sběratelské předměty. Kolem poledne se pak na akci už tradičně koná auto-moto burza.

Co se na ní bude dražit, si můžete prohlédnout na stránkách Retro Garáže, tentokrát se nabídka rozrostla na dvacet strojů. Některé kousky budí ve veteránské komunitě docela rozruch. Největším lákadlem je zelená Škoda 105 S, které se pro její úzký rozchod vžilo označení užovka. Auto, které technikou zrovna neohromí a z pohledu odborníků na veterány nemá nijak závratnou hodnotu. Vždyť se tyto vozy z období socialismu se ještě před pár desítkami let prodávaly "za pár šlupek".

Jenže tato konkrétní stopětka má najeto přesně 684 kilometrů a je to unikát v netknutém stavu, proto jde o zajímavý sběratelský kousek. "Původní majitel auto celých 42 let neprovozoval, dokonce ho uložil v garáži na špalky, je k němu přiložená i původní faktura a záruční list," říká Pavel Kočí, organizátor akce.

Před nabídkou k prodeji se stopětce věnovala péče, auto se vyčistilo, repasoval se brzdový systém a provedl oživovací servis, a tak je i plně pojízdné a čerstvě po STK. Vyvolávací cenu majitel a organizátor stanovili na částku 300 tisíc korun, aukční rezerva je 400 000 Kč. "Nechal jsem si na něj vypracovat i soudní posudek, podle odborníků cenu zhruba 400 tisíc skutečně má," dodává Kočí.

Dalším zajímavým kouskem v aukci je motocykl Jawa 500 OHC/01 z roku 1954. Prošel renovací v 90. letech, což je velká výhoda, jak vysvětluje Kočí: "Tenkrát neexistovaly repliky, jako je tomu bohužel dnes, takže vše je z původních dílů. Motorka potřebuje ještě trochu péče, ale ten, kdo ji vyhraje, má garantováno, že ji dostane v top stavu a po oživovacím servisu, který bude v ceně dražby," dodává Kočí.

Motorka má i původní doklady a registrační značku, posledních deset let nejezdila. Byla součástí expozice Veteran Mania, výstavy sbírky motorek Radka Uhlíře, která skončila letos v září. Pokud se vydraží, půjde o nejdražší motorku prodanou prostřednictvím aukce Retro Garáž, vyvolávací cena je 600 000 Kč, aukční rezerva je ještě o dalších 200 tisíc korun vyšší.

Škoda 100 za cenový nesmysl

Dražení veteránů na Retro Garáži vyvolalo velký rozruch letos v létě. Mnoha médii proběhla zpráva, že se na akci prodala zelená Škoda 100 de Luxe za téměř dva miliony, což se z pohledu expertů na veterány jeví jako holý nesmysl.

Sběratelskou hodnotu však měla, auto z roku 1974 najelo pouhých 1605 kilometrů a bylo ve špičkovém původním stavu, lehce vyšisovaný lak a netknutý interiér.

Šlo navíc o vývozní kousek pro švédský trh a se specifickou výbavou. Auto mělo stěrače světel, pravé zpětné zrcátko, samonavíjecí pásy vpředu, bezpečnostní pásy vzadu, příplatkový volant a také stabilizátor zadní nápravy.

Organizátor akce i majitel proto věřili, že překonají hranici milionu, i když vyvolávací cena byla jen 350 tisíc. "To, co se ale strhlo potom, nás všechny překvapilo. V aukci bojovali nejprve tři a nakonec ve finále dva zájemci, zřejmě ani jeden nechtěl auto přenechat tomu druhému, a tak se cena vyšplhala do takové výšky," dodává Kočí. I proto bude zajímavé sledovat, za kolik se na akci v Lysé vydraží nabízená Škoda 105 S…

Nabídka strojů bude tentokrát historicky největší, dražit se bude 14 motorek a jeden Velorex plus čtyři automobily, přitom na historicky první aukci v roce 2018 Pavel Kočí tehdy nabídl jen jedno auto, Škodu 105, jež se prodala za 4000 korun. Od té doby se aukce kontinuálně rozrůstá.

Dražit se ale budou hlavně stroje, které v lidech vyvolávají nostalgické vzpomínky na mládí nebo na mládí svých otců a dědů, tedy několik typů Jawa Pionýr, pak také samozřejmě Čezeta "prase" hned ve dvou verzích (501 a 502), krásný motocykl Manet M-90 či Jawa 350/633 Bizon.

Výjimečným strojem v nabídce je předválečná ČZ 175 "jednovýfuk", motocykl z roku 1934. Vyrobilo se jen 2046 těchto jednovýfukových motorek, a proto jde o cenný exponát. Pro fanoušky bude zajímavá také Jawa 350/634, které se od doby, kdy se objevila v Troškově filmu Slunce, seno, jahody, říká Konopnice, protože na ní jezdil Venca Konopník.

Motorka, která se podle slov Pavla Kočího ještě před pár lety prodávala na vesnici za flašku rumu, teď velmi roste na ceně. "Myslím, že Konopnice ještě nedosáhla vrcholu, ale hodnota se zvedla i o stovky procent," dodává. Aukční kousek je v naprosto originálním stavu bez jakýchkoli oděrek a škrábanců.

"Má najeto necelé 2000 kilometrů, koupil si ji italský motocyklový závodník, ale strčil do garáže a dál jezdil na ducatkách. Půjde o jedinečný sběratelský kus," dodává Kočí. Na další zajímavé stroje, které se v aukci objeví, se podívejte do galerie.