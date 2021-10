Za vstupenku motorku. Sedmdesátiletou Čezetu vyhrál Brňan. Pojedu s ní na sraz, říká

Na pražském Výstavišti se letos v létě konala výstava motorek Veteran Mania, kde se prezentovalo zhruba sto motocyklových veteránů. Návštěvníci mohli hodit do připraveného boxu svou vstupenku s údaji, po uzavření expozice se na začátku září vylosoval jeden šťastlivec, který vyhrál krásnou ČZ 125 T z roku 1949. Před pár dny si ji odvezl z Prahy domů do Brna.

"V životě jsem něco vyhrál jen jednou, když jsme jako kluci získali v jedné tombole dřevěné auto. Drandili jsme na něm z kopce tak moc, až jsme ho pak rozbili,“ odpovídá s nesmělým úsměvem vysoký muž na otázku, jestli někdy v životě vyhrál něco tak výjimečného a hodnotného jako tentokrát.

Jiří Sobotka je totiž tím šťastlivcem, který získal krásnou černou Čezetu 175 T. Právě jeho vstupenku vylosovali začátkem září na akci Prague Harley Days organizátoři velké výstavy motorek Veteran Mania v čele s vlastníkem drtivé většiny exponátů Radkem Uhlířem, jenž výherní ČZ ostatně do slosování věnoval.

Na výstavu Veteran Mania přijel Jiří Sobotka sám z Brna, protože má motorky rád a zajímá se o ně. "Mám doma Jawu 250 panelku, teď zrovna u ní nechávám opravovat dynamo. Na výstavu jsem se těšil, a když už jsem tu byl, šel jsem pak do NTM také na expozici Jawy. Čezeta je krásná motorka a jsem za ni opravdu rád, jen se bojím, že na mě bude malá," přiznává vytáhlý muž, povoláním ajťák. Radost z výhry s ním prý sdílí jeho otec, který prý ČZ zamlada měl.

Motocykl zatím nemá doklady, ty bude potřeba zajistit, proto pro něj Jiří Sobotka přijel do Prahy s vypůjčenou dodávkou. V prostorách galerie Engine v obchodním centru Premium Outlet Prague Airport na dohled pražského letiště, v těsné blízkosti dálnice D7 směr Chomutov, mu ji předal Radek Uhlíř.

Dvaasedmdesát let stará motorka je v pěkném stavu a funkční. Sice nenastartovala na nakopnutí, ale Radek Uhlíř ji ochotně roztlačil, až to v prostorách Enginu od jednoválcového stroje dunivě burácelo a auta zahalil typický namodralý dým. "Ještě před pár lety jsem na ní vyjel na 90kilometrový výlet, druhý den jsem ale nemohl chodit, přece jen, je to neodpružená motorka, a tak vás začnou bolet svaly, o kterých jste nevěděli, že je máte," směje se Uhlíř. Původně chtěl do slosování věnovat Stadion.

"Jsem ale hlavně rád, že se dostala do těch správných rukou, tedy k člověku, který na motorkách jezdí a má rád československé značky," řekl při předání stroje jeho původní majitel. Současně si také posteskl, že na výstavu na střechách Křižíkových pavilonů nepřišlo tolik lidí, kolik organizátoři očekávali. Dorazily nižší jednotky tisíc, přitom se odhadoval o řád vyšší počet návštěvníků.

Co bude dál se sbírkou

Původně si Radek Uhlíř přál otevřít muzeum, kde by se všechny stroje, které během poměrně krátké doby - zhruba deseti let - nakoupil, vystavovaly. Jakmile se výstava blížila ke konci, začalo se objevovat čím dál více zájemců, kteří chtěli vytipované stroje rovnou koupit. "Nápad na muzeum se ukázal jako utopie, nechtěl jsem ale sbírku nechat zcela rozpadnout tím, že bych prodával jen ty nejvzácnější kusy," říká, a tak nakonec sestavil jakési "balíčky" po několika kusech za stanovenou cenu.

Během chvíle se kompletně rozprodala poválečná sekce motocyklů Jawa, jeden zájemce si také pořídil všechny Jawy "pionýr", tedy 550 "pařez", dvě 555 i všechny další "pincky" (05, 20, 21), okamžitě zmizela také Jawa Ortopedia pro invalidy i všechny Stadiony a "péráky".

"Pár výjimek jsem ale udělal, například se ozvala ředitelka z ČZ Strakonice, že by moc rádi měli ve své sbírce ve strakonickém muzeu ČZ 500, také Ogar jsem prodal do muzea, protože tam podle mě patří," řekl už dříve Aktuálně.cz Radek Uhlíř, co se s jeho sbírkou stalo. Čezeta byla v nádherném stavu a navíc je to velmi vzácný stroj vysoké hodnoty.

Nakonec tedy ze zhruba stovky motorek zbyla předválečná sekce, tedy sbírka BMW, Zündappů, nejstarší motorky Jawa - první 500 OHV postavená v licenci od firmy Wanderer Františkem Janečkem, závodní stroje a další. Ty se nyní za iniciativy galerie Engine a jejího majitele, sběratele veteránů Radka Pokorného, přesunuly do prostor outletového centra a vystavují se zdarma na hlavních chodbách.

"Jsem rád, že výstava Veteran Mania díky tomu nekončí a můžeme se o ně postarat. Jsou to nádherné motorky a sem se hodí. Motoristická sbírka se v prostorách outletu rozšiřuje," dodal Radek Pokorný.