Šéf Fiatu a Ferrari Sergio Marchionne je vážně nemocný, odvolali ho z funkcí. Akcie se propadly

Šéf společnosti Fiat Chrysler je vážně nemocný, o víkendu ho proto urychleně odvolali ze všech důležitých funkcí a na pozici vedoucího koncernu dosadili nového ředitele. Akcie Fiatu se po těchto zprávách propadly.

Akcie společností Fiat Chrysler (FCA) a Ferrari zahájily dnešní obchodování propadem o více než pět procent. Reagují tak na víkendové zprávy o nečekaném zhoršení zdravotního stavu dosavadního šéfa obou firem Sergia Marchionneho (66), což koncern přinutilo urychleně rozhodnout o novém šéfovi. V čele koncernu FCA stanul ředitel úspěšné divize Jeep Mike Manley (54).

Akcie FCA před 10:00 SELČ ztrácely asi 3,6 procenta, akcie Ferrari pak odepisovaly 4,6 procenta a ve ztrátě byly také akcie společnosti CNH Industrial. Skoro čtyři procenta odepisovaly akcie firmy Exor, což je investiční holding rodiny Agnelliů, který ovládá všechny tři uvedené společnosti.

Předsedou představenstva automobilky Ferrari se stal John Elkann, vnuk zakladatele rodinného klanu Gianniho Agnelliho. Ředitelem byl jmenován Louis Camilleri. V čele představenstva výrobce nákladních vozů a traktorů CNH Industrial nahradí Marchionneho Suzanne Heywoodová.

Nový šéf koncernu Mike Manley tak nyní stojí před úkolem realizovat plán svého předchůdce, a to zvýšit výrobu sportovně-užitkových automobilů (SUV) a dostihnout konkurenci v oblasti elektromobilů. Větší výroba SUV a investic do aut na elektrický a hybridní pohon má firmě do roku 2022 pomoci zdvojnásobit provozní zisk.

Manley nastoupil do automobilky Jeep v roce 2009, od roku 2015 stojí v čele další divize koncernu FCA, automobilky Ram, která vyrábí užitkové vozy. Obě značky jsou velmi úspěšné. Očekává se, že automobilka Jeep letos FCA zajistí zhruba 70 procent zisku.