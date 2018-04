před 1 hodinou

Výrobci aut se při honbě za co nejlepším výsledkem občas netrefí do vkusu zákazníků. Z jejich továren pak vyjedou vozy vyloženě ošklivé, s nulovou užitnou hodnotou nebo prostě jen příliš drahé. Přesně to spojuje následujících deset slepých uliček, kterými se Renault, Fiat nebo dokonce Jaguar někdy vydaly. Výsledkem bylo mnohdy rychlé ukončení výroby a ztráta. Prohlédněte si náš výběr přešlapů automobilek.

autor: Jan Markovič