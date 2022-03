Volvo se stahuje z Ruska, další značky mohou následovat. Sankce se dotýkají i aut

Ekonomické sankce, které Evropská unie spolu se Spojenými státy uvalila na Rusko po jeho vojenském útoku na Ukrajinu, by se mohly výrazně dotknout i automobilového průmyslu. Své modely tam vyrábí několik evropských značek, ačkoliv primárně jde o auta určená pro tamní trh, případně okolní státy. Jednou z takových značek je i mladoboleslavská Škoda Auto.

S prodejem necelého 1,5 milionu nových osobních automobilů v roce 2021 se Rusko může porovnávat s největšími trhy v Evropě. Více aut se podle statistik JATO Dynamics prodalo jen v Německu, Francii a Velké Británii. V evropském měřítku tedy nejde o nezanedbatelný podíl, přestože třeba v roce 2014 prodeje ještě atakovaly hranici 2,5 milionu automobilů. A oproti americkému trhu, jak zmiňuje třeba zpravodajský web CNBC, je ten ruský v podstatě desetinový.

Přes to všechno je Rusko pro automobilky atraktivní destinací a své automobily tam vyrábí i největší evropští výrobci. Hlavním hráčem je v tomto ohledu skupina Renault, která drží téměř 40 procent trhu s tamními novými automobily a podle Citibank v Rusku získává až osm procent z klíčových výdělků. Důvodem je především AvtoVAZ vyrábějící automobily pod značkou Lada. Jasná jednička ruského trhu loni prodala skoro 333 tisíc nových aut, pro srovnání druhá Kia si připsala necelých 195 tisíc vozidel. Úspěšný je ale i samotný Renault, který loni zaznamenal necelých 129 tisíc prodaných vozidel.

Právě Renault koncem minulého týdne oznámil, že od pondělí 28. února do soboty 5. března přeruší v Rusku výrobu aut, a to z důvodu problémů s dodávkami dílů. Agentura Reuters napsala, že problémem jsou přísnější hraniční kontroly v tranzitních zemích a nutnost změnit některé zavedené logistické cesty, není tedy jasné, jestli jde o přímý důsledek vojenského útoku Ruska na Ukrajinu. Problémy s výrobou v Toljatti hlásí i samotný AvtoVAZ, odstávky jsou ale údajně způsobené nedostatkem čipů. Dnes, tedy v úterý, už by ale linky měly opět být v provozu. Dodejme, že modely Renault (a Nissan Terrano) se vyrábí přímo v Moskvě a částečně i v Toljatti, AvtoVAZ má závody v Toljatti a Iževsku.

Kromě Renaultu by mohl být sankcím výrazně vystaven i koncern Volkswagen, který tento týden kvůli problémům s dodávkami dílů z Ukrajiny přeruší výrobu elektromobilů v Drážďanech a ve Cvikově. V Rusku má koncern dva závody na výrobu osobních aut - v Nižním Novgorodu (ve spolupráci s místní automobilkou GAZ), kde se dělají i Škody Kodiaq, Karoq a Octavia, a v Kaluze, kde pro změnu vzniká Škoda Rapid.

O zastavení produkce mladoboleslavských automobilů zástupci automobilky v době tvorby tohoto článku nemluvili, situaci v obou zemích (Škoda vyrábí i na Ukrajině) však značka sleduje s obavami a znepokojením. Mateřský Volkswagen podle agentury Reuters dočasně přerušil dodávky aut svým ruským dealerům. Obnoveny by měly podle vyjádření mluvčího být ve chvíli, kdy budou jasné dopady protiruských sankcí.

Volvo pak jako první výrobce osobních aut v pondělí potvrdilo, že zastaví dovoz svých aut do Ruska. Zatím na neurčito. Jako důvod cituje agentura Reuters "možná rizika spojená s obchodováním s Ruskem, což zahrnuje i sankce vyhlášené Evropskou unií a Spojenými státy". Ke stejnému kroku se rozhodla i americká automobilka General Motors, pro kterou je však Rusko jen marginálním trhem.

Objevují se i spekulace, že auta přestanou do Ruska dodávat také další automobilky. Především by mělo jít o Jaguar Land Rover, který měl omezení dodávek oznámit svým prodejcům koncem minulého týdne s tím, že podle plánu budou dodána auta objednaná před 22. únorem. Podobný krok měl podle ruských médií učinit i Stellantis, který to ale dementoval.

Podle Petra Knapa, vedoucího partnera EY pro automobilový sektor, by některé značky skutečně mohly začít zvažovat opuštění ruského trhu. "Zásadní je, jak dlouho bude krize trvat a zda se podaří v řádu malých týdnů dojít k rozumnému příměří. Jinak by totiž sankce a propad ekonomiky z Ruska činily málo zajímavý trh s velkými náklady a riziky," říká. Nahradit by je pak mohli třeba výrobci z Číny, kteří ostatně v Rusku úspěšně již několik let působí a svá auta tam i vyrábějí.

Kromě již zmíněných značek vyrábějí auta na ruském trhu i další zahraniční automobilky. Stellantis tam ve společné továrně s Mitsubishi produkuje sedany Peugeot 408 a Citroën C4 spolu s užitkovými modely pod značkami Peugeot, Citroën a Opel, které chtěl v únoru začít vyvážet i do západní Evropy. Teď by se přitom mohl z Ruska úplně stáhnout. Tři diamanty ve stejné továrně vyrábějí mimo jiné SUV Pajero Sport. V Moskvě pro změnu působí Mercedes-Benz, který tam vyrábí třeba třídu E, na výrobě Mazd a užitkových Fordů Transit spolupracují obě značky s firmou Sollers a BMW dodává SKD kity partnerské firmě Avtotor v Petrohradě.

Se stejným partnerem jako BMW vyrábí osobní auta i Hyundai (včetně Genesis) a Kia. Obě korejské automobilky však mají v Rusku i samostatné závody, kde se vyrábí modely Hyundai Solaris a Creta, respektive lokální verzi supermini Kia Rio. Ve všech případech jde o automobily určené pro tamní trh, všechny tři modely jsou pak v Rusku extrémně populární a loni se v prodejích umístily hned za dvojicí Lada Granta a Vesta. V Petrohradě pak vyrábí i Toyota, a to modely Camry a RAV4, a Nissan modely X-Trail, Qashqai a Murano.

Omezení aktivit na ruském trhu oznámili i výrobci nákladních automobilů Daimler Truck, který podle agentury Reuters zastaví veškeré své tamní aktivity včetně kooperace s ruským Kamazem (skupina Mercedes-Benz také hledá cesty, jak se co nejrychleji zbavit 15procentního podílu, který v Kamazu má), a Volvo Group, které v Rusku zastavilo výrobu i prodej svých vozů. Dosavadní spolupráci se na ruském trhu zatím rozhodl pozastavit i brněnský Zetor.

Vrátíme-li se k osobním automobilům, většinou jde o modely určené pro ruský trh, případně okolní země, a do Evropy se nedodávají. Výjimkou může být individuální dovoz některých aut ruských značek, o které se v Česku stará například firma AMC z Radíkovic. "Podobnou situaci jsme zažívali již v roce 2014, tak věříme, že to dopadne dobře a pohyb zboží nebude omezen," připomíná ředitel firmy Karel Štochl sankce uvalené na Rusko před osmi lety kvůli anexi Krymu a podpoře proruských separatistů na východě Ukrajiny.

"Jaký bude mít konflikt vliv na ruský automobilový průmysl, absolutně netušíme," pokračuje Štochl. "Žádné odstoupení od kupních smluv neevidujeme, naši klienti nekupují vozidla podle svého politického přesvědčení, ale podle svých potřeb," dodává s tím, že jestli konflikt nějak změní poptávku v Česku záleží i na jeho dalším vývoji.

Problémem se ale pro západní automobilky mohou stát dodávky některých surovin. Zmiňuje to i Petr Knap, podle něhož jak Rusko, tak Ukrajina dodávají některé důležité materiály, v případě druhé jmenované země jde o rudy nebo kovy. To by se pak mohlo dotknout i českého trhu. "Pro výrobu na českém území bude tato situace znamenat další inflační tlaky a zhoršení dostupnosti některých vstupů. Celkově lze očekávat další zdražování vstupů, což je zejména při dlouhých dodacích lhůtách pro automobilky velmi nepříjemné a riskantní, když neví, s jakými náklady dnes objednané auto vyrobí za rok," předpovídá Knap.

"V tuto chvíli řešíme dodavatelské otázky a případné návaznosti na výrobu. Nějaké dopady bude tato situace jistě mít nejen na automobilový průmysl, jak dodavatele, tak i nás jako zaměstnavatele. V tuto chvíli je však dopady těžké předjímat," uvedl například v pátek na dotaz Aktuálně.cz mluvčí kolínského závodu Toyoty Tomáš Paroubek.

Možné problémy se surovinami zmiňuje i CNBC s odkazem na výzkumnou společnost Techcet. Z Ruska a Ukrajiny totiž pochází většina neonu, který americké firmy potřebují k výrobě čipů. Z Ruska pak pochází také až třetina světových dodávek palladia, které se používá v katalyzátorech, stejná země patří i k největším vývozcům niklu. Ten spolu s hliníkem a několika vzácnými plyny vyváží i Ukrajina. Naopak do Ruska bude kvůli sankcím prakticky nemožné dovážet třeba polovodiče nebo surové materiály k jejich výrobě, upozorňuje americký magazín Motor Trend. Až čtvrtina ruské automobilové produkce přitom spoléhá na zahraniční komponenty.

Zdraží nejspíš i palivo, ostatně například v Česku stoupla podle dat společnosti CCS průměrná cena Naturalu 95 od čtvrtka o 82 haléřů na 38,30 koruny za litr a nafty o 1,06 koruny na 37,51 koruny za litr. ČTK cituje ekonoma Lukáše Kovandu z Trinity Bank, podle něhož cena ropy na světových trzích neroste kvůli ochromení dodávek, ale spíše kvůli obavě, že dodávky ochromí sankce a pokračující válečný útok na Ukrajinu. Kovanda také předpovídá, že v nadcházejícím týdnu může cena paliva překročit 40 korun za litr.

V galerii se můžete podívat na některé v Rusku vyráběné automobily.