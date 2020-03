Vyzkoušeli jsme nejexkluzivnější sociální síť. Je přístupná jen majitelům Rolls-Royců

Foto: Honza Mudra

Nejluxusnější automobilka světa Rolls-Royce vyvinula vlastní mobilní aplikaci, která je přístupná pouze vyvoleným, klientům vlastnícím nový vůz značky. Prostřednictvím privátní sociální sítě se mohou dokonce kontaktovat s generálním ředitelem, vybírat z exkluzivních nabídek nevšedních zážitků nebo si nechat poradit, jak se stát altruistou. Otevíráme tím bránu luxusu, zní z Rolls-Royce.

Aplikace nazvaná Whispers, tedy volně přeloženo by se jí dalo říkat "šeptanda", je privátní platformou, ke které dostanete přístup pouze v případě, že vlastníte model značky Rolls-Royce. Spuštění proběhlo koncem února letošního roku a přístupové kódy dodá prodejce značky na vyžádání.

Měli jsme možnost se dočasně do aplikace přihlásit a prozkoumat, co klientům nabízí. V prvé řadě jde o pečlivě zpracovaný blog plný článků na různorodá témata, z oblasti módy, cestování, architektury, sportu, kultury a zájmů od koňského póla přes jachty až po víno. Nechybí ani novinky týkající se automobilů značky Rolls-Royce.

Naprostou špičkou jsou především fotografie, na jejichž kvalitě si Rolls-Royce zakládá. Nádherné fotky Corbusierových staveb, krajiny na Antarktidě nebo koňských dostihů v Saúdské Arábii by se vyjímaly na křídovém papíře luxusních časopisů ještě víc než na displeji mobilu.

Kdo přesně články píše, nám ale automobilka prozradit nechtěla. "Máme k dispozici vybranou redakci. Jsme teprve v začátcích a četnost článků bude ovlivněna i tím, jaký vyvolávají zájem a ohlasy ty již publikované. Whispers se neustále vyvíjí a přizpůsobuje," vysvětluje Frank Tiemann, tiskový mluvčí automobilky.

Články se zabývají i takovými tématy, jako je dobročinnost, jak se mohou bohatí lidé stát altruisty a věnovat své finance na dlouhodobé charitativní účely, podporovat například umění prostřednictvím nadací a podobně.

Zároveň jde také o uzavřenou sociální síť, která umožňuje, aby se majitelé mohli spojit s dalšími členy, pokud by si to přáli. "Soukromí našich klientů je ale v našem největším zájmu a mohou zůstat v soukromém režimu, kdy jejich profil zůstává skrytý," dodává Frank Tiemann. Zároveň dodává, že tato síť otevírá jedinečnou příležitost spojit se například s generálním ředitelem značky Rolls-Royce nebo členy představenstva. Chce tak umožnit, aby majitelé nejdražších vozů světa byli blíž těm, kteří auta tvoří.

Komplexnost platformy Whispers je ale ještě širší. Funguje zde kalendář akcí, například informuje o termínech módních přehlídek, kulturních nebo sportovních událostech v prestižních destinacích od Monaka po Dubaj a vyhlášených veteránských automobilových akcích.

Nezbytnou součástí obsahu jsou nabídky na luxusní zboží a služby z různorodých oblastí, jejichž exkluzivita odpovídá finanční situaci lidí, kteří vlastní vozy Rolls-Royce. V podstatě jde o nabídky zážitků jen pro ty nejvyvolenější, pro něž ceny takových služeb nehrají roli. Pod vedením prémiových značek si můžete například nechat vyrobit vlastní luxusní zavazadla na míru, procestovat Antarktidu nebo prozkoumat Bhútán vrtulníkem.

U většiny zážitků a služeb se cenu dozvíte až po kontaktování zprostředkovatele, u jiných byla cena zveřejněna. Chcete si například vlastnoručně vyrobit koňak v La Maison Martell? I s ubytováním v luxusním hotelu má takový zážitek stát 45 tisíc liber, tedy asi 1,3 milionu. Objednání Newyorské filharmonie na soukromou akci do domu vyjde na 39 tisíc liber (1,1 milionu korun), let vrtulníkem nad Bhútánem 20 tisíc liber (600 tisíc korun), driftování v Arjeplogu 9160 liber (300 000 korun).

Vrcholem je pravděpodobně nabídka postavit si vlastní závodní trať a její podobu konzultovat s bývalým závodníkem F1, u této položky ale cena zveřejněna není.

V nabídce jsou i drobnější věci, například na zakázku vyrobené žetony na poker s kůží z aligátora, 18karátovým zlatem a kamínky Swarovski nebo hra Monopoly s pozlacenými budovami, která vyjde na minimálně 30 tisíc korun.

"Máme specializovaný tým, který zajišťuje vhodný obsah a nabídky. Kromě toho motivací aplikace Whispers je shromažďovat inspirativní nápady z celého světa," vysvětluje Frank Tiemann. Jaké podmínky či snad provize za zveřejňování nabídek obchodních partnerů, kteří tyto zážitky a produkty nabízejí, si Rolls-Royce vyjednal, však nekomentuje. "Prosím, pochopte, že diskutovat o smluvních vztazích s partnery Whispers nechceme," dodává Tiemann.

Automobilka Rolls-Royce je v mnoha ohledech velmi tradiční. Má sice moderní továrnu v Goodwoodu, ale objednávky klientů zapisuje nejprve ručně do knihy, kterou má uloženou v sejfu. Zakládá si na osobním přístupu k zákazníkům a mnohdy objednávku na vůz řeší s klientem několik let, než se rozhodne si pořídit auto za desítky milionů.

Mobilní platforma je tedy svým způsobem nečekaným moderním počinem. "Chceme vstoupit do digitálního světa a otevřít bránu luxusu. Naši klienti už samozřejmě měli i předtím možnost konzultovat své nákupy nebo plánovat zážitky s osobními poradci, kteří rozumí jejich prioritám a zájmům, ale vyjádřili přání, aby přístup značky k tomuto typu služby měl jiný přesah. Mají důvěru ve schopnost Rolls-Royce vybrat to, co je dokáže potěšit a inspirovat," uzavírá projekt Whispers Frank Tiemann.

Ani ne po týdnu od spuštění aplikace si ji údajně stáhlo několik tisíc lidí.