Zloděj křičí chyťte ho. Češi si stěžují na řidiče s mobilem, přitom ho sami drží

Používání mobilu pří řízení auta odborníci někdy přirovnávají k řízení pod vlivem alkoholu. Přestože jsou za toto chování od ledna tvrdší postihy, mnoho Čechů mobilní telefon při řízení do ruky bere. Policie vybrala v lednu za držení mobilu v ruce přes 5,5 milionu korun, což je téměř čtyřikrát více peněž na pokutách než ve stejném měsíci v loňském roce.

Když se zeptáte Čechů, co podle nich zvyšuje riziko nehody, postěžují si, že je to používání mobilního telefonu při řízení. Ale když odpoví upřímně, přiznají, že to sami dělají.

Podle výzkumu České asociace pojišťoven (ČAP) 53 % řidičů totiž přiznává, že při řízení někdy používá mobilní telefon. Zároveň ale devět z deseti respondentů toto jednání považuje za nebezpečné. Průzkumu realizovaném společností IPSOS se loni v listopadu zúčastnilo 819 řidičů.

Odborníci přirovnávají k řízení pod vlivem alkoholu. "Podle výzkumu si naprostá většina Čechů uvědomuje rizikovost manipulace s mobilním telefonem během jízdy. A to přestože toto chování respondenti považují za druhé nejhorší po agresivní jízdě," uvádí zástupci České asociace pojišťoven.

Ta před šesti lety spustila kampaň o nešvarech při řízení auta s názvem "nepozornost zabíjí". Tehdy, v roce 2018, se k používání mobilů za jízdy přiznaly dvě třetiny řidičů.

Co děláme s telefonem v ruce

Podle průzkumu více než čtvrtina (28 %) řidičů za volantem píše SMS, e-maily nebo zprávy v chatovacích aplikacích. Toto rizikové chování podle ČAP ještě zvyšuje rostoucí trend využívání sociálních sítí a komunikace na nich.

Pozornost řidičů mohou ale také odvádět infotainmentové systémy v moderních autech. "Ty sice přináší řadu výhod, jako je navigace, hands-free

telefonování a přístup k médiím, ale jejich složité rozhraní vyžaduje část pozornosti řidičů. Je nezbytné, aby tyto systémy byly intuitivní, snadno použitelné a minimalizovaly potřebu odvracet pohled řidiče od silnice," uvádí Jan Matoušek z ČAP.

Problém hlavně u mladých řidičů

Podle analytiků Portálu nehod je problém hlavně u mladých. Příčina nehody z nepozornosti s mobilním telefonem v ruce byla uvedená u téměř poloviny nehod u řidičů do 31 let věku během posledních deseti let.

Z hlediska následků nehod mobilní telefon v ruce v porovnání se všemi nehodami z nepozornosti trojnásobně zvyšuje riziko vážné nehody a výrazně vyšší jsou i způsobené škody.

Mezi příčiny nehod, které zavinila nepozornost spojená s mobilem, patří i situace, kdy řidič hledal mobilní telefon ve vozidle nebo sbíral spadlý mobil.

"Další častou příčinou je, že se řidič podíval za jízdy na displej telefonu, který byl třeba vedle něj na sedadle spolujezdce, či pohlédl na vyzvánějící telefon.

A samozřejmě nejčastější příčinou je samotná manipulace s telefonem během jízdy. Řidič ho držel v ruce, psal zprávy, telefonoval a podobně," komentuje příčiny nehod Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která Portál nehod provozuje.

Téměř 4x více peněz na pokutách

Proti tomuto nešvaru se rozhodla zakročit také vláda a v rámci novelizace zákona o silničním provozu a revize bodového systému zpřísnila trest za tento přestupek.

Zatímco do konce prosince mohla policie udělit dva trestné body a udělit blokovou pokutu 1000 korun, od ledna řidič s telefonem v ruce dostane čtyři body a peněžní trest od 2500 až 3500 Kč, ve správním řízení se sazba zvedla až na 10 000 Kč.

Dopravní policie také začala možnosti udělování přísnějších sankcí využívat. Zatímco loni v lednu dala pokutu více chybujícím řidičům, konkrétně 2602, zatímco letos v lednu jich bylo 2179, tedy o 16 procentních bodů méně, vybrala 5 574 500 korun na pokutách, což je o téměř 4,4 milionu korun více. V lednu 2023 totiž vybrala 1 181 400 Kč, což je téměř čtyřikrát méně.