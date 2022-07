Na co si mají dát řidiči pozor? Statistika ukázala na "libůstky" policie v regionech

Mobil neberte za volantem do ruky v Moravskoslezském kraji, pásy si určitě zapněte v okolí Liberce a nohu z plynu sundejte v Pardubickém, Zlínském a Královéhradeckém kraji. Dopravní policie se, zdá se, zaměřuje na určité přestupky v různých regionech víc a jinde méně. Přinášíme unikátní data.

Dopravní policie se letos činí, pokutuje řidiče víc než loni. Meziročně zaznamenala o třetinu víc přestupků. To ale neznamená, že by řidiči jezdili výrazně hůř než dříve, loni se na hustotě dopravy stále projevovala pandemie koronaviru, jezdilo méně aut než letos.

Od ledna do konce května policie zjistila například skoro 48 tisíc přestupků souvisejících s rychlostí v obci, vyplývá to z údajů, které policie poskytla Aktuálně.cz. Ve stejném období loni to bylo 36 tisíc přestupků, tedy přesně o čtvrtinu méně.

Výrazně víc se policisté zaměřili také na kontrolu, zda pasažéři v autech používají pásy a děti mají správně usazené v bezpečnostních sedačkách. Letos zjistili o tři čtvrtiny těchto přestupků více, konkrétně 14 119. Zhruba o tři tisíce řidičů více bylo přistiženo při telefonování za jízdy.

Z dat také vychází, že policisté se víc zaměřují na technický stav vozidel, který je alarmující. Počet takových zaznamenaných přestupků narostl o vysokých 88 procent na 19 316.

Někde mobil, jinde hlavně rychlost nebo technický stav

Ze statistik se dá vyčíst také to, na co by si řidiči měli dávat pozor v jednotlivých krajích, protože policisté mají v každém z nich svoje "libůstky", někde se více zaměřují na nedovolené telefonování za jízdy, jinde zase třeba na nezapnuté bezpečnostní pásy.

Například na mobily v ruce během jízdy si dejte pozor zejména v Moravskoslezském kraji. Zatímco v celé republice policie pokutovala telefonování za jízdy jen u každého desátého přestupku, v ostravském regionu je to každý čtvrtý. Naproti tomu nedovolené telefonování se téměř neřeší v Praze nebo na Olomoucku a Ústecku, jako by k němu nedocházelo.

Zmíněné bezpečnostní pásy si pořádně zkontrolujte v Libereckém kraji. A s autem ve špatném technickém stavu nevyjíždějte na silnice především v Praze a Karlovarském kraji, kde se právě na toto policisté zaměřují nejvíce.

V hlavním městě a také v Moravskoslezském kraji se daleko více dbá na správný způsob jízdy, na jízdu příliš vysokou rychlostí v obcích se zaměřují dopraváci téměř všude, ale zejména na východě Čech, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. A také na Zlínsku. Mimo obec vás pak častěji než jinde změří na Ústecku a jižní Moravě, naopak na severu Moravy to vypadá, jako by se rychle mimo vesnice a města vůbec nejezdilo, policie loni evidovala pouze tři procenta ze všech evidovaných přestupků.

Vypadá to, jako by se policisté v různých regionech zkrátka zaměřovali trochu na něco jiného než jinde. "Výsledná činnost u jednotlivých krajských ředitelství policie je do značné míry ovlivněna i regionálně nastavenými prioritami pro dané krajské ředitelství. Z toho důvodu mohou být mezi jednotlivými kraji rozdíly v počtu zjištěných přestupků u jednotlivých sledovaných ukazatelů," vysvětluje Hana Rubášová, tisková mluvčí Policie ČR.