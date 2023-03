GAZ je poklad se zabalenými listovými pery. Draží se uloženka z ukrajinských skladů

Doba prodeji automobilových nebo motocyklových veteránů moc nepřeje, ale zase se díky tomu objevují na trhu některé raritní a těžko sehnatelné kousky. Tradiční dubnová aukce automotoveteránů v rámci akce Retro Garáž v Lysé nad Labem proto bude pestrá. Dražit se budou stroje v původním stavu, projekty na renovaci i zrenovované kousky.

"Předpokládám, že vojenský GAZ 69 bude budit velké emoce a rozvíří diskusi. Je to zcela nový, nikdy nepoužitý vůz získaný z vojenských skladů na Ukrajině v roce 2019 do soukromé sbírky v Česku. Takže vlastně v dnešní smutné době, kdy se tam do války musí bohužel nasadit prakticky veškerá technika, je to velký unikát," říká k jednomu z největších lákadel jarní aukce veteránů její pořadatel Pavel Kočí.

Veteránská burza Retro Garáž tradičně spojená s aukcí se koná v Lysé nad Labem dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim. Letošní jarní termín je stanovený na 22. dubna.

Finální seznam dražených kousků je jako vždy pestrý. Nabídnou se stroje v původním stavu, projekty na renovaci i zrenovované kousky. A také raritní, prakticky nesehnatelné modely. Aukční nabídka je složená z 20 strojů, z toho je 13 motorek a sedm aut, a je rozdělená do tří aukčních bloků.

V prvním se vždy startuje s takzvanými lidovkami, často "od korunky", což znamená, že vyvolávací cena je stanovena na jednu korunu. Jde o československé mopedy, tedy například Stadion S11 s takzvanou "vidlicí smrti", která se na moped montovala jen v rané fázi, a to právě proto, že vidlice měla tendenci praskat a způsobit tak řidiči vážné, či dokonce smrtelné zranění.

Od koruny půjde do světa také Stadion S22 a také malý motocykl Jawa 50/21 "Pionýr". Postupně se přejde na větší motorky, například Jawu 350 "Kývačku" se sajdkárou a přívěsným vozíkem Pav. Za pozornost bude stát především jedna položka v aukci, která sice nesplňuje kategorizaci "veterána", ačkoli mezi ně duchovně de facto patří.

Jde o "elektrické prase", tedy elektrickou ČZ 506 vyráběnou v letech 2018 až 2019. "Dnes je to už zkrachovalý projekt, který dle očekávání narazil na příliš vysokou cenu. Vzhledem k počtu vyrobených kusů půjde určitě o zajímavý kus. Já tipuju, že o něj bude rvačka a v tomto bloku to bude černý kůň, který fakt překvapí," věří pořadatel aukce Pavel Kočí. Majitel stanovil aukční rezervu na částku 145 tisíc korun.

Ve druhém bloku se představí celkem pět zajímavých motocyklů, čtyři z nich v původním a velmi zachovalém laku. Například "Špinarku", tedy Jawu 250 Sport v barvě slonové kosti. Vedle dvou vývozních Jaw pro německý Neckermann si pozornost zaslouží také vývozní Jawa 350/361 pro americký trh, která je v Česku prakticky nesehnatelná. Pásmo motocyklů pak uzavře Jawa 500 OHC 15/02 po renovaci.

Mezi sedmero auty jsou také zajímavé modely. Začne se Škodou Favorit z Tuzexu ve velmi zachovalém stavu a s původní SPZ a pokračuje přes roadster Felicia z roku 1962. Mezi raritami zaujme také Škoda Garde Cabrio ze sbírky Cabrio Gallery a zmíněný GAZ 69. Milovníci prvorepublikových aut si také přijdou na své, v aukci se nabídnou dva kousky po precizní renovaci, konkrétně jde o šestimístnou limuzínu Tatra 54/30 v provedení taxi a valník Wikov 7/28 z roku 1930. Připomeňme, že loni na jaře se jeden valník Tatra 13 na aukci Retro Garáž prodal za více než 1,8 milionu korun.

Na závěr se bude dražit mostecký safety car "Bába", což je Škoda Octavia RS první generace, kterou okruh používal skoro 20 let. Jedná se o předsériový vůz bez technického průkazu určený pouze k využití na autodromu. Celý výtěžek půjde na mosteckou dobročinnou nadaci.