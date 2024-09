Neznámý český prototyp, auta po Gottovi i Svobodovi. Aukce veteránů je zase nabitá

První ze dvou podzimních aukcí veteránů pod hlavičkou Retro Garáže láká hned na několik sběratelsky zajímavých automobilů. Některé zaujmou osobou bývalého majitele, jiné zase zajímavou historií a minimálním počtem vyrobených kusů. Dražit se přitom nebudou jen auta osobní, dojde i na americký tahač Peterbilt z roku 1969.

"Celkem aukce nabídne deset automobilů, mezi nimiž najdete unikáty z dílny známého úpravce Metalex, mediálně známou Alfu Romeo 2000 GT Veloce po Karlu Gottovi či BMW 850i po Karlu Svobodovi," vypichuje organizátor Retro Garáže Pavel Kočí. Auta se budou dražit 26. října v Praze na Prague Car Festivalu v pražských Letňanech.

Ačkoliv na první pohled asi nejvíce zaujmou automobily po velikánech české populární hudby, možná ještě většími hvězdami jsou dva kabriolety z dílen Metalexu. Především zelená MTX Beach Buggy je naprostý unikát. Je to totiž jeden ze dvou existujících prototypů, který vznikl v MTX v rámci projektu na oživení sportovních aktivit v roce 2021.

"Tehdy jsme vyrobili dvě auta Beach Buggy: jedno na základě Favoritu, druhé Golfu GTI," vysvětluje jednatel a společník MTX Ivan Solfronk. "Projekt však pak dále nepokračoval, a tato dvě auta proto zůstala bez následovníka. Jedno jsme se teď rozhodli prodat a do aukce se hodilo více to vycházející ze Škody Favorit," doplňuje.

Že jde o nově vyrobený prototyp dokončený v roce 2022, ale s původní karoserií i tehdejší škodováckou technikou, prozrazuje především interiér s moderní dotykovou obrazovkou. Jinak by se ale dala Beach Buggy klidně vydávat za jedno z aut původní malé série v 90. letech, která ale používala techniku Ford či Hyundai.

"Auto je plně schváleno pro běžný provoz jako přestavba Škody Favorit," popisuje dále Ivan Solfronk s tím, že motor prošel kompletní generálkou. Jedná se přitom o benzinovou třináctistovku s výkonem 50 kW. Vyvolávací cena je 550 tisíc korun, za kolik by se ale nakonec mohlo auto prodat, jednatel MTX netuší. "Chybí nám jakékoliv porovnání," říká. Druhý vyrobený prototyp pak mimochodem dále zůstává v držení Metalexu.

Červený kabriolet na základech Škody Favorit je už z původní série zhruba 150 vozů vyrobených v 90. letech. I ten má ale zajímavý příběh, protože se jedná přímo o auto Ivana Solfronka. "Původně je to auto pro německý trh, které bylo na začátku tisíciletí dovezeno zpátky do Česka. Je po kompletní renovaci v Metalexu, kde se o něj také pravidelně starají," říká stávající majitel. "Je to v podstatě výstavní exponát, má najeto jen 4500 kilometrů," dodává.

"Je to také jediný Roadster, který má litá 14palcová kola. Ta byla pro auto původně vyvíjena, ale v sériové verzi se nikdy neobjevila," vypichuje Solfronk jednu ze zajímavostí. Dodatečně má MTX Roadster též namontovaná sportovní sedadla, ty lze ale bez problémů vyměnit za původní sedačky.

V tomto případě je vyvolávací cena 750 tisíc korun, letos na jaře se přitom bílý MTX Roadster, navíc v horším stavu než nyní tento červený, prodal v aukci Retro Garáže za 765 tisíc korun. Soudě dle této částky by tak s prodejem červeného exempláře neměl být výrazný problém. O toto auto mezi sběrateli zájem je, což přiznává i Ivan Solfronk.

V MTX mimochodem na zakázku dělají Roadstery dodnes. Před pěti lety přišli s omezenou obnovenou sérií vozu k padesátinám Metalexu, pravidelně pak ročně udělají zhruba dvě auta. Přestavba ale přijde na více než milion bez daně, zájemce pak musí dodat také výchozí Škodu Favorit, navíc vzhledem k nutným úpravám a vyztužení karoserie jen ve výborném stavu.

Jak už jsme nakousli, zájem se dá očekávat také o dva modely po esech populární hudby. Zatímco Alfa Romeo po Karlu Gottovi je mediálně známá, BMW 850i, jehož prvním majitelem byl skladatel Karel Svoboda, už tolik ne. Nemáme samozřejmě na mysli auto jako takové, spíše fakt, že ho vlastnil právě Svoboda.

Vyrobeno bylo v roce 1992, najeto má 259 tisíc kilometrů a pod kapotou pětilitrový vidlicový dvanáctiválec ve spojení s automatickou převodovkou. Atraktivní je i kombinace tmavě modré karoserie a šedého koženého interiéru. Ten je původní, stejně jako metalíza. Rozsáhlý servis před dvěma lety se zaměřil především na mechaniku. Vyvolávací cena je 550 tisíc korun.

Alfa Romeo 2000 GT Veloce z roku 1972 má vyvolávací cenu posazenou o 200 tisíc níže, vzhledem k mediálně hojně propíranému osudu se ale dá očekávat poměrně velký zájem. Je to totiž přesně to auto, v němž v červnu 1973 nedaleko Nového Strašecí boural Karel Gott. Ten byl zároveň prvním majitelem původně zeleného, dnes červeného kupé.

"Bylo vedro a zničehonic sprchlo, na silnici mazlavá hmota. Myslel jsem, že hlavní silnice vede za kopcem prudce doleva. Omyl, bylo už pozdě. První, co mě napadlo: přeskočit na zadní sedadlo a krýt si hlavu! Udělal jsem dobře. Střecha vozu se totiž nárazem přimáčkla až k volantu. Záchranáři mě z vraku vyřezávali autogenem. Vyvázl jsem jen s nateklým kolenem," vzpomínal v dubnu 2014 na nehodu Karel Gott na stránkách Magazínu MF Dnes.

Zatímco karoserie musela být opravena a před několika lety byla i znovu nalakována, hnědý kožený interiér je zcela původní. To stejné platí i pro doposud platný techničák ze 70. let a původní okresní registrační značky. Ačkoliv bylo auto dlouho odstavené v garáži, dvoulitrový čtyřválec se 110 kW pod kapotou by měl fungovat bez problémů.

Oba Metalexy, BMW po Svobodovi i Gottova Alfa Romeo mají vždy stanovenou aukční rezervu, tedy minimální prodejní cenu. Ta je ale neveřejná. Dražit se však budou i auta bez rezervy. Třeba Škoda 110 R z roku 1977 s najetými necelými 43 tisíci kilometry, osmiválcový Mercedes 500 SE z roku 1990 nebo tahač Peterbilt 359 A z roku 1969. Tak velké auto je na aukci do jisté míry raritou, vyvolávací cena je 750 tisíc korun.

Nejen starší auta ale mohou změnit majitele. Mezi draženými položkami bude i první Škoda Fabia RS po modernizaci a první Škoda Superb ve výroční sérii Edice 100 připomínající v roce 2005 sto let od vyrobení prvního auta v Mladé Boleslavi. Ta je zajímavá i motorem, má totiž 2,8litrový benzinový šestiválec. Tato auta už ale zase mají aukční rezervu.

Všechna auta, která se v sobotu 26. října objeví v aukci Retro Garáže na Prague Car Festivalu v Letňanech, najdete v galerii. Je to zároveň první ze dvou aukcí, kterou Pavel Kočí na podzim pořádá. Ta druhá bude již tradičně v listopadu v Lysé nad Labem.

