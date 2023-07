Slavné jméno nemusí zajistit prodej století. Proč je audi po Karlu Gottovi tak levné?

Fakt, že auto kdysi vlastnila slavná osobnost, nemusí být zárukou, že ho majitel prodá s ohromným výdělkem. Výrazně vyšší hodnota vozu totiž závisí na vícero faktorech. Nejen na příběhu, ale také hodnotě auta samotného. Jak se ukázalo na přednedávnem vydraženém Audi A8, které vlastnil Karel Gott.

Černá Audi A8 s 4,2litrovým osmiválcem pod kapotou, nájezdem 169 tisíc kilometrů a vyrobená v roce 1994. To nepůsobí jako nabídka, po které by v autobazarech prahly zástupy dychtivých kupců.

Jenže příběhy umí proměnit obyčejná auta ve sběratelské kousky. A tato limuzína ho měla. V technickém průkazu má na místě prvního majitele zapsané jméno Karel Gott. A dalším majitelem pak byla firma, kterou provozoval Karel Janeček.

"K vozidlu dodávám i registrační značky AES 00-15, které nejsou určené do provozu, pouze k vystavovatelským účelům. S těmito SPZ je dochována fotka s panem Gottem," udával u inzerátu na vůz zveřejněném na Aukru prodávající s přezdívkou Traktorshop a vedle fotografií vozu přidal také fotku z deníku Blesk, na které je zpěvák s autem zachycený.

Aukci sledovalo 215 lidí, z toho dvacet přihazovalo. Dražba skončila v pátek 16. června. Cena ale nevystřelila nijak závratně, jak by možná někteří očekávali. Černá limuzína skončila na částce 315 tisíc korun.

"Dvacet přihazujících bylo poměrně slušné číslo, ale také jsem toho názoru, že aukce docela zapadla. Pracujeme teď na novém interním informačním systému, který by měl zajistit, že nám neutečou zajímavé probíhající aukce," říká Tomáš Skolek z mediálního oddělení online dražebního portálu Aukro.

Je pravda, že o inzerovaném voze se v mainstreamových médiích články předem neobjevily. Přitom asi půl roku po smrti Karla Gotta nešlo uniknout příspěvkům, které vzrušeně komentovaly ambiciózní inzerát na úplně obyčejnou Škodu Fabia 1.4 MPI z roku 2001, za niž chtěl prodávající astronomickou částku 800 tisíc korun právě proto, že měla v technickém průkazu rovněž jako prvního majitele uvedeného nejslavnějšího českého zpěváka.

Jenže zatímco u audi je jasně zveřejněná finální částka, za kterou se nakonec prodala, jestli se v roce 2020 skutečně našel někdo, kdo za Fabii zaplatil 800 tisíc, se už dnes těžko dozvíme.

Vyvolává to ale otázky. Čím to, že audi po mistrovi se slavičím hlasem, miláčkovi českého národa, se tedy prodalo za relativně málo? Je to snad tím, že už "Gott" není všehoschopné zaříkadlo, které vystřelí cenu do výšin? Mají se takové vozy prodávat jinou formou než běžnou online dražbou? A na čem závisí, že se auta po slavných osobnostech (ne)prodají za vysoké sumy?

"Auta po slavných lidech jsou téma, které funguje, ale jak moc, vždycky záleží na několika faktorech. Aukro je kanál absolutně dostačující, i když si myslím, že fyzické aukce mají jinou atmosféru, přihazování po internetu člověka nedostane emočně 'do varu' tak jako v sále. Přesto si nejsem jist, zda by zmíněný vůz dopadl na běžné aukci lépe," říká Radek Pokorný, vášnivý sběratel veteránů a majitel společnosti Engine Prague, která se zabývá prodejem, renovací a opravami klasických i historických automobilů.

"Příběh totiž není všechno, záleží i na voze. Audi A8 na trhu nestoupá, věk ještě nenapovídá, že to bude brzy veterán. V Německu není úplně v oblibě, protože velkoobjemové benzinové limuzíny devadesátých let nejsou dobře pojistitelné, spotřeba také není nízká a neexistuje téměř žádný kus s malým nájezdem," popisuje odborník na klasické vozy.

Myslí si také, že většina lidí má zpěváka spojeného hlavně s Mercedesy, a tak Audi A8 stojí tak trochu ve stínu. "Právě proto podle mě tolik nefunguje inzerát na Audi nebo Fabii. Kdyby se prodával jeho Mercedes-Benz 500 SE z osmdesátých let, to bych se o něj skutečně popral. Naštěstí se mi podařilo koupit Mercedes-Benz SE po řediteli Symfonického orchestru panu Košlerovi, který si ho pořídil ve stejný rok jako Karel Gott," říká Radek Pokorný.

Gott je jednoznačně tahák

Přesto je toho názoru, že jméno Karel Gott v technickém průkazu je bonus, který hodnotu auta může výrazně zvýšit. "U dražeb aut po slavných osobnostech je cena obvykle o deset až 30 procent vyšší. Ne každá slavná osobnost je tahákem, ale Karel Gott jím bezesporu je. Záleží i na tom, jestli slavná osobnost je slavná pozitivně, jako třeba on, nebo negativně, jako například Radovan Krejčíř a jeho neúspěšné prodeje rodinného domu či Ivan Jonák z Discolandu," všímá si sběratel, který v prostorách pražského outletového centra u letiště před lety otevřel expozici s několika stovkami veteránů.

Český trh je navíc malý. Díky internetu si čeští majitelé aut po slavných čtou o aukcích po světoznámých osobnostech, které se prodávají v přepočtu za miliony korun, a začnou věřit, že také mají poklad v garáži.

Auta po světoznámých osobnostech mají ale globálně větší potenciál. Ať už jde o vozy, které se draží po pilotech F1, sportovních šampionech nebo filmových hvězdách. "Auta po Paulu Newmanovi, Alainu Delonovi nebo například po Elvisovi Presleym se prodávají ve světových aukčních síních a tam zkrátka zafunguje obvykle všechno. Původ vozu, příběh, propagace i způsob jeho prodeje," komentuje Radek Pokorný.

Takzvaný "český rybníček" je proto někdy nevyzpytatelný, Radek Pokorný připomíná, že příběhy ne vždy táhnou. "Nedávno byl například na prodej Renault 16 po Radku Brzobohatém v předrenovačním, ne zrovna top stavu, jeho cena byla celkem normální, nijak přehnaná. Až bude prodávat auto Leoš Mareš, tak to určitě vzbudí větší pozornost. Zajímavé mohou být nové generace českých umělců, youtuberů či influencerů," dodává sběratel.

Ten má v budoucnosti rovněž v plánu zorganizovat prestižní aukce automobilů vysoké hodnoty na úrovni světoznámých síní jako Sotheby's nebo Artcurial, které v Česku zatím nikdo pravidelně neorganizuje.