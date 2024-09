Velký krok vpřed. Fabia před 25 lety nahradila Felicii, nemusela mít jen logo Škoda

Na veteránské značky si bude muset ještě pět let počkat, oslava významného jubilea ale Škodu Fabia nemine. Premiéru měla přesně před 25 lety ve Frankfurtu nad Mohanem a znamenala oproti Felicii více než generační skok vpřed. Dodnes první Fabii v mnohém žádná další generace nenapodobila.

Zatímco Felicia měla ve Favoritu jasně daný základ, z něhož vycházeli i designéři, Fabia začínala prakticky na čistém stole. Bylo jasné, že dostane koncernovou platformu A04, později známou jako PQ24, kterou v době uvedení v roce 1999 mělo už jen jediné auto: Audi A2. Seat Ibiza a především Volkswagen Polo ji dostaly až o pár let později. Po Felicii a Octavii byla Fabia třetím autem vyvíjeným v režii Volkswagenu, ve skutečnosti ale druhým od základu úplně novým.

"Dostali jsme základní rozměry a technické požadavky vyplývající z platformy, naším úkolem bylo nakreslit moderní, ale stále poměrně konzervativní malé auto," vzpomínal před časem na navrhování první Fabie Václav Capouch, který tehdy v designovém týmu Škody zastával funkci koordinátora designu exteriéru.

Šéfdesignérem byl v polovině 90. let Belgičan Dirk van Braeckel. Součástí designového týmu byl také Brazilec Raul Pires, kterého doplňoval další Belgičan Luc Donckerwolke. Výrazná koncentrace talentů. Pires, Capouch a Donckerwolke navrhli každý svou vizi malého auta, Škoda z nich vybrala Brazilcův návrh, byť se na konečných tvarech podílel celý tým včetně Capoucha. Objevily se i návrhy slepých uliček, Daniel Petr tak nakreslil mimo jiné verzi s otevřenou karoserií. Stejný člověk jako první dále rozpracoval myšlenku sportovní varianty, z níž později vzešla verze RS.

První obrázky sériové Fabie se v médiích objevily na začátku září 1999, světová premiéra se odehrála dva týdny poté na frankfurtském autosalonu 14. září. 3960 milimetrů dlouhý hatchback dostal jméno podle první manželky byzantského císaře Herakleia a vzbudil obrovský ohlas.

Ať už nadčasovými tvary nebo vysokou kvalitou provedení karoserie, podvozku či interiéru - vším byla Fabia na tehdejší naprosté špičce své třídy. Kvalitu dokazuje i fakt, že Volkswagen zvažoval výrobu Fabie v Mexiku pro tamní trh pod svou značkou. K tomu ale nedošlo, palubní desku tak alespoň od roku 2004 získal v Africe prodávaný Citi Golf, tedy výrazně zmodernizovaný Golf první generace.

Na startu prodejů ještě před koncem roku 1999 byla Fabia dostupná se třemi motory. Dva z nich měly objem 1,4 litru, ve skutečnosti ale nemohly být rozdílnější.

Verze s výkonem 50 kW s rozvodem OHV bylo modernizovanou verzí motoru, jehož historie sahá až k embéčku. Bylo to také vlastně jediné skutečné pojítko mezi Felicií a Fabií, byť ve Felicii měl motor o deci méně. Šestnáctiventilová čtrnáctistovka byla z produkce VW a měla výkon 74 kW, německý původ měl i atmosférický diesel 1.9 SDI s výkonem 47 kW. Základní cena byla v době uvedení 279 900 korun (fakticky ale v roce 1999 začínala Fabia na 314 900 korunách, protože výbava Classic se do prodeje dostala až v roce 2000), Felicia byla o 50 tisíc korun levnější. Rok a půl se obě auta ještě vyráběla bok po boku.

Brzy po uvedení na trh začala Fabia dostávat další motorizace. Jejich výčet by vydal na mnohem delší text, určitě ale stojí za zmínku třeba dvoulitrový čtyřválec s výkonem 85 kW, tedy motor s objemem na segment malých aut nevídaný. Na opačném konci spektra byl litrový čtyřválec s 37 kW, který se ale nabízel jen krátce v letech 2001 a 2002, jak uvádí detailní výrobní statistiky v pět let starém speciálu časopisu Svět motorů. Ohlášený byl přitom motor hned v roce 1999.

Dostala jej tehdy výbava Junior, což byla nejoholenější z oholených Fabií, která neměla třeba ani krytou schránku před spolujezdcem nebo lakované nárazníky a kliky dveří. Jen pro ni byla vyhrazena 13palcová kola. Stála ale necelý čtvrt milion. Litrový čtyřválec následně v roce 2002 nahradil dnes již legendární tříválec 1.2 HTP z mladoboleslavského vývoje s výkonem 40 a později 47 kW. Dnes je tříválec ve Fabii samozřejmostí, tehdy ale působil jen jako doplněk k mnoha čtyřválcům.

Široká byla i nabídka turbodieselů s objemem 1,4 i 1,9 litru a výkonem až 74 kW (verzi RS nyní vynechme). Automatickou převodovku nabídla jen šestnáctiventilová čtrnáctistovka s výkonem 55 kW, šlo navíc jen o čtyřstupňové ústrojí.

Nabídka motorů se v průběhu let měnila, karosářská ale byla stabilní. V roce 2000 se na pařížském autosalonu ukázalo 4,2 metru dlouhé kombi se stejným rozvorem o délce 2462 mm jako hatchback, ale kufrem o objemu 426 litrů (hatchback měl 260 litrů). V roce 2001 pak nabídku doplnil sedan se stejnou délkou jako kombi, ale ještě o dvanáct litrů větším, nicméně také hůře využitelným kufrem.

V malém sedanu tehdy vedení automobilky spatřovalo jistý prodejní potenciál, který se ale nikdy nenaplnil. Ze všech tří karosérií je tato ta nejméně rozšířená, skončila tak po jediné generaci. Přesto byl ale sedan v březnu 2008 poslední vyrobenou Fabií, navíc ještě osazený automatickou převodovkou.

Úspěchu se rovněž nedočkala užitková verze Praktik, což bylo kombi s přepážkou a zaslepenými bočními okny. Razantní ústup oproti někdejším svébytným pick-upům odvozeným z Felicie i Favoritu. Naopak varianta RS se speciálně po letech dočkala jistého uznání. Představena byla v roce 2003 s naftovou devatenáctistovkou o výkonu 96 kW a při uvedení na trh stála 495 tisíc korun. Většina Fabií se na takovou sumu dostala jen tehdy, pokud se majitel rozvášnil v katalogu příplatků.

V něm mimochodem nechyběly navigace, kožené čalounění, střešní okno nebo xenonová světla. Kdo chtěl, mohl si z Fabie udělat skutečně luxusní auto. Platilo to jak před, tak po modernizaci, která v roce 2004 přinesla optiku písmene C do zadních světel a upravený přední nárazník. Zásadnější úpravy se ale nekonaly, vzhledem k popularitě ani nebyl důvod.

Jak už jsme uvedli, poslední Fabii první generace vyrobili v Mladé Boleslavi v březnu 2008, hatchback i kombi přitom skončily už o rok dříve, kdy se naplno vyráběla druhá generace vozu. Ta se "proslavila" úzkou a vysokou karoserií, což se negativně podepsalo jak na designu, tak i vnitřním prostoru. Celkem vzniklo 1 788 063 Fabií první generace, miliontým kusem se v dubnu 2004 stalo stříbrné provedení RS. V letech 2000 až 2002 se Fabia krátce montovala i v polské Poznani, od roku 2002 pak na Ukrajině.

Fabia se drží v nabídce Škody dodnes, vyrábí se ve čtvrté generaci, ovšem jen jako pětidveřový hatchback. Kombi s koncem třetího vydání vozu definitivně zmizelo před třemi lety, verze RS přežila dokonce jen dvě generace. Jaká je přitom budoucnost vozu, je ve hvězdách, se zmírněním normy Euro 7 by ale měl přežít minimálně do konce dekády. S 580 tisíci kusy je pak Fabia po Octavii druhým nejrozšířenějším autem na českých silnicích.

