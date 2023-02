Konečně ve finále: Poslední šroubek už je v Jawě. Čekání na teplé počasí bude dlouhé

Na dílnu, kde uprostřed stojí rozpracovaná Jawa 250/559 panelka, dorazily nalinkované plechy. Motocykl už má na sobě navěšenou část součástek z minulého dílu reportáže o podrobné renovaci, kterou Aktuálně.cz sleduje po dobu několika měsíců. Teď už ho čeká finální kompletace.

"Konečně se zúročí celá půlroční práce a navíc už začíná být vidět. Motorka dostává svoje finální obrysy," hodnotí renovátor Jirka Havelka. Motorka už má osazený motor, zadní kyvnou vidlici, přední vidlici i kola. V druhé fázi skládání se pokračuje nejprve roztaháním elektrického svazku. Nastříhají se bužírky správné délky, protáhnou, kde mají a provizorně se přichytí plastovými zdrhovacími páskami, které se pak nahradí správnými finálními komponenty, tedy kovovými motex páskami.

"Kupované sady svazku elektriky, které některé firmy s díly na renovace nabízejí, nemají smysl. Stejně většinou nesedí a navíc jsou zbytečně předražené. V podstatě stačí pořídit správné kabely o dostatečné délce, průřezu a držet se barevných schémat v příručce k motorce," popisuje Havelka. Trochu šikovný amatér nebo elektrikář by si poradil, žádné záludnosti by ho podle renovátora u tohoto typu motocyklu nečekaly. Stačí mít páječku, trochu cínu na pájecí očka a vědět, co koupit.

"Důležité hlavně je, kudy kabely povedou. Musí se najít správná cesta pro bužírku, aby nikde nehrozilo, že se skřípne, například mezi dorazem řízení a maskou. Kabel musí mít kolem sebe dost místa, aby se nikde nemohl prodřít, a dostatečnou délku, aby se při vytočení řídítek zbytečně nešponoval. Je potřeba u toho přemýšlet," říká Havelka.

Jakmile je elektřina předpřipravená na propojení, osadí se filtrbox. Říká se mu různě, tomu panelkovskému lidově hrnec. Filtrbox na Jawu 250 kejvačku zase veteránisté pokřtili na jitrnici. Prakticky každý model Jawy měl svůj typ, ten "panelkový" je kvůli potřebě většího sání větší.

Některé typy je dnes podle zkušeností renovátora velmi těžké sehnat, snadno podléhaly zkáze, buď po zkřehnutí popraskaly, nebo se zkroutily teplem. "Naše" motorka dostane pěkný nepoužitý, takzvaně uloženkový, navíc v netypické modré barvě. Ke karburátoru se propojí manžetou. Motorka před renovací měla na tomto místě instalatérský díl, původní majitel asi správný komponent nemohl sehnat.

Zadní blatník je dobré osadit na motocykl už kompletní, tedy i s instalovaným zadním světlem a podložkou pod registrační značku. Má to svůj smysl, montovat světlo už na motorce by šlo těžko, mezi blatníkem a kolem není dost místa na prsty. Jde o detail, který se naučí praxí.

Následuje instalace podsedlového rámečku s nanýtovaným pochromovaným madlem. Podle Jirky Havelky někteří neznalí madlo montují na šrouby, což je špatně. Stejně jako že málokdo myslí na to, aby v ohybu chromovaného madla byla lakýrníkem nastříkaná barva. I to je častá chyba na nedokonalé renovaci.

Pak se filtrbox zakryje podsedlovými plechy. Všechny tyto díly se zatím přichytí zlehka, ne napevno. To proto, aby se nejdřív vyzkoušelo, že všechno pasuje, jak má. Jakákoli demontáž by mohla díly zbytečně poničit, poškrábat, nebo by se přímo utrhly.

Pak se na obě strany motocyklu nasadí kastlíky. Pravý se osadí spínačem na brzdu a připojí ke svazku elektřiny. Bateriový kastlík vlevo se rovněž osadí všemi komponenty. Dodá se tedy pojistkové pouzdro, připojení drátu na kostru a držák baterie. Ten musí být trochu pružný, zároveň ale zajistit, aby se baterka na svém místě nehýbala. Nakonec se přichytí víka kastlíků.

Následuje nádrž, ta se přichytí třemi šrouby k rámu motorky. Všechny díly renovátor postupně bere z připraveného stolu, kam si je předtím rozložil. "Je to detail, ale důležitý. V dílně musí být pořádek, aby se žádný díl nikam nezatoulal a na motorce pak nechyběl," popisuje práci Jirka Havelka. Instaluje přední světlo a klakson a dokompletovává typickou panelkovskou masku. Když je vše na svém místě poslední díl, postupně dotáhne všechny šrouby.

Teď už je panelka konečně kompletní. Na fotkách jí chybí už jen přední blatník. První nastartování je trochu adrenalin, očekávání, jestli se všechno povedlo a bude fungovat. První opatrná projížďka je pak za odměnu. Na tu si ale teď budeme chvilku muset počkat, až se trochu oteplí.

Jak motorka jezdí a hlavně jak se teď o ni první desítky kilometrů správně starat, co jde ještě ladit a co bedlivě sledovat, jestli funguje, se dočtete v posledním dílu, který redakce Aktuálně.cz zveřejní s největší pravděpodobností začátkem března. To aby se šlo na panelce konečně pořádně projet.