Nejkrásnější zlaté čáry na Jawách dělá veveří chlup a tah šikovné ruky

Redakce Aktuálně.cz sleduje podrobnou renovaci Jawy 250/559 panelky. V práci už se blížíme ke konci, a tak si vzal k sobě rudě nalakované díly specialista, který na Jawy ručně maluje typické zlaté čáry. Ty celému dílu dodají punc dokonalosti.

Renovovaný motocykl může být sebekrásnější, mít hezké nové ráfky, pečlivě nalakované díly, lesknoucí se chromy a vycíděný motor, když ale linky budou ledabyle namalované, celkový dojem bude rozpačitý. Je to pouze malý detail, ale má zásadní vliv na celkový dojem z motocyklu.

Precizní zlaté čáry na rudé Jawě 250/559 panelce mají jasné umístění a velikost provedení. Toto klasické linkování zná každý, kdo se těmto motocyklům věnuje. Karel Trachta se vedle lakování a karosářských prací specializuje právě linkování motocyklů už dvacet let.

"S linkováním jsem začal, protože jsem sám při lakování předválečných motorek potřeboval vyřešit jejich nalinkování. V okolí jsem nikoho, kdo by to dělal v odpovídající kvalitě, nenašel, a tak jsem se to postupně začal učit sám. Začátky a postupy byly velmi těžké a často i zbytečně pracné," vypráví.

Přiznává, že je potřeba mít samozřejmě talent a cit v ruce, ale nejdůležitější je stejně praxe. Vystačí si s pár pomůckami. Barvy i štětce si nechává dovážet z USA, protože je na ně zvyklý a ví, jak se barva chová. Štětců používá několik typů, většina má přírodní chlup ze srstí zvířat, především kanadské veverky či dalších živočichů, při práci na specifických dílech pak sahá i po štětcích se syntetickým vlasem a jinou tloušťkou.

"Někdo si myslí, že je to jednoduché, nebo ho napadne, že by při renovaci mohl trochu ušetřit. A tak si pořídí štětec a zlatou barvu ve výtvarných potřebách a zkusí to sám. Výsledky ale nebývají uspokojivé, je to vidět už z dálky," varuje úplné začátečníky. Někteří lidé se pak uchylují i k lepení zlaté samolepky nebo oblepování z obou stran páskou a vybarvování, což vypadá spíš úsměvně.

"Loga například na rámu Jawetty se skutečně vybarvují, ale i na to musíte mít už praxi, aby to vypadalo profesionálně. Navíc ne vždy jsou díly po renovaci top a někdy se původní vyražené logo trochu ztrácí, nelze ho jen klasicky "utřít", a tak ho stejně spíš malujete," popisuje práci Karel Trachta.

Aby byla linka opravdu perfektní, je dobré ji udělat jedním tahem. Musí být tlustá tak akorát, na Jawách obvykle dva milimetry. Delší linky, například na přídavných vozících PAV nebo Velorex, je možné malovat i na víc tahů, ale tak, aby navázání nebylo poznat a čára nikde nepřetahovala. Když se tak stane, opravit se to podle Karla Trachty dá, ale musí se pracovat rychle, než stihne barva zaschnout.

Jedním tahem

Při linkování Jawy panelky používá dva typy štětců, na nádrž je jiný než na linky na ostatních dílech, jako jsou přední a zadní blatník, levý a pravý kastlík a maska. "Panelka se dělá poměrně snadno. Větší problém jsou předválečné motocykly, které jsou složitější. Třeba Ogary jsou na linkování opravdu náročné. Na mnoha zahraničních motocyklech bývají linky i nezvykle tlusté nebo dvojité, tlustá vedle tenké. Příkladem jsou různé bavoráky nebo předválečná ČZ. Ty jsou taky dost pracné," jmenuje různé typy motorek.

Linkování je sice dekorativní prvek, konkrétně na nádrži se v Jawě aplikoval z nutnosti. Tenkrát neuměli precizně vymyslet přechod mezi chromováním a lakováním, linka proto elegantně zakryla zuby a různé nerovnosti. Podobně se to také řešilo u některých motocyklových kol.

V továrně Jawy se na linkování ostatně specializovalo několik zaměstnankyň, které se během směny nevěnovaly ničemu jinému.

"Nechci nikoho urazit, ale když se mi někdy dostanou do ruky původní díly, občas ta kvalita dost kolísala. Nepracovalo se vždy tak precizně jako dnes při renovaci a hlavním faktorem byla rychlost. Pečlivé nalinkování motocyklu mi trvá minimálně čtyři hodiny, abych dodržel standard kvality, který moji zákazníci očekávají," říká Karel Trachta.

Seriál o renovaci Jawy 250/559 panelky Aktuálně.cz sleduje podrobnou renovaci Jawy 250/559 zvané "panelka", od vytažení ze stodoly přes kompletní rozebrání, repasi dílů, generální opravě motoru, lakování až po složení zprovoznění a první jízdu na "jako novém" stroji. Pokud si chcete projít minulé díly, vyšly zde: 1. Jak vybrat kus na renovaci

Renovujeme Jawu. Jak zachránit rezivějící 250 "panelku" ze stodoly a co ji čeká 2. Jak motorku pečlivě rozebrat

Jawa rozebraná na prvočinitele. Gola sadu nedáte z ruky, dobrý blatník má cenu zlata 3. Opravy jednotlivých dílů

To máte chromovnu, zinkovnu, chemii… Příčina, proč se na renovovanou Jawu tak čeká 4. Rozborka a sborka motoru

Jak na nesmrtelný jawácký motor. Sledujeme opravu "jednobuchu" v panelce 5. Lakování

Jawa panelka konečně zrudla. Jen perfektní lakování udělá z motorky opravdový klenot 6. Kompletace složitých dílů

Dala Jawě jméno, smontovat "kyvku" je ale kumšt. Renovace panelky pokračuje 7. Kola

Na Jawu se hodí české ráfky. S úchylkoměrem je šikovný amatér zvládne i vycentrovat 8. První skládání

První část skládání Jawy 250 panelky. Je potřeba začít odzadu a hlavně nic neodřít

Před renovací všem doporučuje nafotit si viditelné původní linkování, velikost a umístění. Vždy je lepší mít tyto podklady pro následné linkování po laku. "Často se stává, že zákazníci jako podklady přinesou fotky renovovaných motocyklů stažených z internetu, ale tam může již být linkování historicky nepřesné," vysvětluje lakýrník.

Ručně malovaná značka

Vedle linkování se věnuje také renovaci původních registračních značek a malování nově ražených v původním formátu. Dá se říci, že už jde o obor písmomalířství. Značka se po vyrovnání a opravě všech poškození ošetří antikorozním základem a nalakuje do bílé barvy. Následně všechny znaky a rámeček namaluje černou barvou. Bez šablon, vše se dělá od ruky.

"Je dost zákazníků, kteří přivezou původní naprosto zdevastovanou značku a trvají na její renovaci. Tím, že se jedná o původní díl a má pro ně citovou a historickou hodnotu, jim nevadí, že cena této renovace značně převyšuje nákup nově vylisované repliky. Šablony na SPZ lze použít tam, kde nejsou znaky prolisované, například na přívěsný vozík PAV," popisuje Karel Trachta.

Přiznává, že má práci "linkaře" opravdu rád. S enormním zájmem o renovace historických motocyklů v posledních letech mu nezbývá na jiné činnosti v jeho specializované dílně dost potřebného času.