První skládání Jawy 250 panelky. Je potřeba začít odzadu a hlavně nic neodřít

Redakce Aktuálně.cz sleduje podrobnou renovaci Jawy 250/559 panelky krok po kroku. V minulých dílech jsme ji zcela rozebrali, nechali nachromovat, pozinkovat a nalakovat, motor prošel generální opravou, stejně jako tlumiče, kyvná vidlice a další složitější díly, a také se vyplétala a centrovala nová kola. Konečně přichází čas motocykl začít postupně skládat.

Na hydraulický zvedák stavíme rudě se lesknoucí, zatím však zcela holý rám. Aby nikam nespadl, je potřeba ho osadit stojánkem, tedy namontovat do nového pouzdra čep a pružinu. To je první úkon při skládání renovovaného motocyklu. Rám se ke zvedáku přichytí ještě popruhem, díky stojanu ale konečně bezpečně stojí a mohou se na něj po důkladném projetí všech závitů závitníkem postupně navěšovat všechny díly.

"To nejtěžší při skládání je dávat si pořád pozor, aby se nic neodřelo, přitom riziko škrábnutí je při manipulaci opravdu vysoké. Kdo by chtěl mít hned na začátku po náročné renovaci něco odřené," popisuje renovátor Jirka Havelka.

Při skládání se začíná odzadu kvůli těžišti, stejně jako když se motocykl vyráběl v týnecké továrně. Díky tomu udrží rovnováhu. Když by se nejdříve montovaly díly vpředu jako vidlice, světlo a další, motorka by přepadávala dopředu a díly by se na motocykl špatně "věšely".

Vzadu je také nejvíc dílů. Nejprve se přichytí podblatník s dorazem stojanu, osadí se nové silentbloky do kyvné vidlice a rámu a nandají se zadní tlumiče. Tyto komponenty jsme skládali v minulém díle, abychom se při kompletaci motocyklu nemuseli zbytečně zdržovat. Jakmile jsou nasazené zadní tlumiče, přichází na řadu rozeta zadního kola.

"Nejprve se vyzkouší, zda jde rozeta v celé šíři kyvné vidlice volně, to kvůli následnému napínání řetězu. Rozeta se včetně krytu napevno zatáhne ke kyvné vidlici a zkusí se, jestli se vše volně točí. Kdyby rozeta drhla kvůli špatně usazenému ložisku či nízké rozpěrce, zjistíme to alespoň včas," popisuje renovátor.

Přesouváme se doprostřed motorky a osazujeme motor do rámu. Drží přesně na šesti šroubech. Na motor se přišroubuje vodicí náběh krytu řetězu. Teď přichází podle Jirky Havelky asi nejhorší práce při stavbě motorky, instalace krytu řetězu na rozetu a sekundární kolečko, a vše zabudovat i s krytem řetězu na své místo. "Řetěz nesmí přeskočit ani o zub, musí být napnutý tak akorát. Typů řetězů, které mimochodem dodnes vyrábí ČZ Strakonice, je víc a někdy je ho potřeba zkrátit na požadovanou délku. Tohle vyžaduje zkušenosti a um," dodává Jirka Havelka.

Dále se osadí přední vidlice se spodním dílem masky a horními brýlemi. Nasadí se nové gumy, vodicí kroužky masky na trubku vidlice a vše se opatrně osadí do brýlí, které jsme si kompletovali v minulém díle. Motocykl má osazený motor, těžiště je tedy na úrovni stojánku a stroj už nespadne.

Kryt řetězu se vůči rozetě důkladně vystředí tak, aby nikde nedrhl a vše se volně otáčelo. Pak se může rovnou přimontovat také zadní kolo, dopasovat ho a důkladně vymezit, instalovat brzdový štít a záchyt reakce brzdy. Kolo se musí točit volně, ale nesmí vykazovat vůli.

Je dobré také vyzkoušet přední tlumiče, což znamená namontovat přední kolo a také na chvíli řídítka a tlumiče několikrát propumpovat. Když jdou dolů s rozumným odporem a nahoru se vrací pomalu a nevystřelují na doraz, je to dobré znamení. "Všechno musí fungovat už na motorce. Co nemá správný chod, při jízdě se samovolně většinou nerozchodí. A lepší je to zjistit co nejdřív, ještě než je motorka zkompletovaná. Není nic otravnějšího než pak díly zase odmontovávat a opravovat zbytečné chyby," vysvětluje renovátor.

Tím máme tak zvané mechanické skládání za sebou a v příštím díle nás čeká kompletní elektrikářská práce a její zprovoznění a především "estetika". "Teď práce ještě není úplně vidět, motorku dělají až detaily. Tedy všechny nově lakované lesknoucí se díly - nádrž, kastlíky, přední blatník, sedlo a podsedlové plechy a klakson," těší se na finální kompletaci renovátor Jirka Havelka. Ale o tom bude zase jeden z příštích dílů o renovaci.