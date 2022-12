To máte chromovnu, zinkovnu, chemii… Příčina, proč se na renovovanou Jawu tak čeká

Aktuálně.cz sleduje renovaci Jawy 250/559 panelky. Rozebrání na prvočinitele zvládne i amatér. Teď je potřeba rozeslat díly profesionálům, bez kterých se zkrátka neobejdete. Něco se musí nachromovat, něco pozinkovat, další součástky čeká chemické čištění a díly, které pak čeká lakování, je potřeba kvalitně opískovat. Znát osvědčené lidi, aby nic z toho nezkazili, je tajemství každého renovátora.

"Naše" panelka už je rozebraná na prvočinitele (jak na to, čtěte v tomto minulém díle seriálu o renovaci), teď se díly z vytvořených hromádek musí postupně odvézt za experty, kteří je nachromují, pozinkují, opískují či chemicky vyčistí. Renovátor Jirka Havelka si kdysi všechno zkoušel dělat při renovacích motorek sám, došel ale k tomu, že smysluplnější je oslovit ty, kteří se těmito konkrétními činnostmi přímo zabývají.

"Určitě je fajn si vyzkoušet třeba pískování plechů, ale když na to nemáte potřebné vybavení, neuděláte to tak precizně a navíc vám to bude trvat násobně déle a dost se natrápíte," vysvětluje. "Najít kvalitního pískaře mi ale docela trvalo," připouští. Ostatně platí to nejen o pískování, ale i dalších "externistech", které budete potřebovat při takto kompletní renovaci motorky. Jednotlivě si je projdeme.

Chromovna

Když se podíváte na motorku po renovaci, kvalitní lak a chromy jsou to, co udělá první a ten nejsilnější dojem, pokud je práce dobře odvedená. Tou největší a při pohledu na motorku nejvýraznější pochromovanou součástkou je samozřejmě nádrž. Ale nachromovat je potřeba i další díly, třeba řídítka, páku brzdy, řadicí páku, spodní díl zadních a kluzáky předních tlumičů, přední a zadní osu, postranní i zadní madlo pod sedadlem a ramínka brzd.

"Sehnat chromovnu bylo pro nás zpočátku fakt těžké, v republice je jich jako šafránu, v Praze je nejbližší chromovna v Hostivaři. Vyzkoušel jsem prakticky všechny a nejspokojenější jsem s galvanovnou na Moravě," dodává Jirka Havelka.

Chromař musí mít cit a být pečlivý. Díly musí nejdříve zbavit původních vrstev, zbrousit a následně vyleštit. Teprve pak se ponoří do galvanické lázně. Když se plech při přípravě příliš probrousí, změkne a to je nevratné. Na hloubkovou korozi se musí přidávat galvanický kyt - měď - a zase vše dokonale zbrousit. "Některé díly jsou v tak špatném stavu, že by bylo cenově výhodnější koupit repliku. Takovým se ale při renovacích vyhýbám, používáme je jen tam, kde to dává smysl, třeba u spotřebního materiálu," dodává renovátor.

S chromovnou je také ještě jedna potíž. U některých je čekací lhůta dlouhá, protože se díly na motocykly namáčejí do lázně třeba jen tři dny v týdnu. Pokud by firmu oslovil pouze nadšenec, který potřebuje nachromovat díly na jednu motorku, může čekat klidně i půl roku. Přednost dostanou profesionální renovátoři, kteří pravidelně dodávají díly třeba i na desítky motorek měsíčně.

Vylití nádrže

Aby vnitřní stěny nádrže nekorodovaly, používá se speciální ochranná vrstva, která se nanáší po vnějším nachromování. "Používáme dva typy, buď silikonový kaučuk Kreem-rot, ten je oranžový, anebo modrou speciální anglickou dvousložkovou barvu pro ropný průmysl," popisuje Jirka Havelka. Základem je nádrž opět nejdříve na aplikaci připravit, vypískovat a také prohlédnout endoskopem. Vrstva musí být co nejtenčí, jinak by mohla popraskat. "Když se tak stane, nádrž je prakticky na vyhození, protože dostat to celé kompletně zase dolů je téměř nemožné," popisuje renovátor. Nádrže u předválečných motorek jsou bezúdržbovější, jsou cínované, tuto ochranu nevyžadují.

Zinkování

Zatímco kvalitní pochromování nádrže dnes stojí klidně i patnáct tisíc korun, zinkování je poměrně levné, vyjde na pár stovek a jde o proces na hodinu, díly se jen položí do galvanické lázně, není potřeba je tak pečlivě připravovat jako před chromováním, stačí ruční opískování. Zinkoven je na rozdíl od chromoven hodně. "V dobách, kdy se tyto Jawy vyráběly, se zinek samozřejmě vůbec ještě nepoužíval, šrouby byly potažené kadmiem, což je dnes zakázané kvůli ekologii. Zinková náhrada je ale nejlepší," popisuje Havelka. Takto se ošetří všechny svorníky čepu kyvné vidlice, přepákování brzdy, zadní stupačky, zajištění zadních tlumičů, všechny rozpěrky a štefty na motoru, aby nezrezly.

Chemické čištění

O něm se vedou, zejména na různých fórech o renovaci motorek, spory. Najdete nesmiřitelné tábory, které jsou proti čištění, jiné zase pro, řeší se, zda leštit, nebo neleštit, či dokonce jestli spíš namísto chemie nepískovat. "Tisíc lidí, tisíc názorů. Já jsem vyzkoušel různé způsoby a chemie se mi na hliníkové díly osvědčila zkrátka nejvíc. Zaprvé vyčistí i opravdu těžko přístupná místa na dílech, jako jsou například žebra na hlavě motoru, a navíc pak pohledově skvěle ladí k novému lakování motorky. A kvalitní renovaci dělá detail," dodává Havelka.

Na chemické čištění se posílají kartery motoru, středy kol, brzdové štíty, plynová rukojeť (domeček plynu), komplet motor, tedy víka, hlava a samozřejmě válce, pokud jsou ze slitiny hliníku. Aktuálně se platí téměř deset tisíc za díly včetně srovnání pohledových stran na jeden motocykl, cena vychází za kilogram odlitku a broušení.

Pískování

Vypadá jako celkem snadná činnost, ale dá se pokazit. Všechno kovové, co půjde do laku, je potřeba opískovat. Existují průmyslové pískovačky, které mají práci hotovou za čtvrt hodiny, renovátor je ale nedoporučuje. Děla mají moc velkou sílu, prohnou kastlíky, víka, vše se může vypouknout, promáčknout. A ty plechy na starých motorkách jsou moc tenké a snadno se poničí, což pak přidělá práci lakýrníkovi, který musí hodně kytovat.

"Dřív jsem si taky všechno pískoval, ale teď máme moc šikovného pískaře, který je sice dražší, ale práci dělá pečlivě, pomalu a používá jemné abrazivum a nízký tlak. Je sice dražší, ale usnadní nám práci. Protože když se plech takzvaně natáhne, tak se to samo nevrátí. Musí se rozřezat a svařit. To se mi samozřejmě kdysi stalo a je to hrozná práce navíc," dodává Havelka.

Klempířina

Na Jawách "kejvačkách" i "panelkách" na základě zkušeností renovátora prakticky vždy za ta léta vymačká uložení čepu stojánku. "S tím se setkáváme v 95 procentech případů a je to samozřejmě i u této motorky. Je potřeba udělat nové futro, navařit a prostružit. Bývá zrezlý také stupačkový kříž, dorazy řízení i 'brejlí' a všechny možné úchyty, strhnuté závity," ukazuje na detaily motocyklu v procesu renovace.

Nákup dílů

Filozofií této renovace je nechat maximálně původní vše, co jde, a díly opravovat. To, co chybí, se dá shánět na veteránských burzách nebo na inzerát, aby se použil originál. Všechen spotřební materiál je ale potřeba koupit nový.

"My máme osvědčeného dodavatele dílů na Moravě a jeho značku, kam stále přidává nové výrobky. Má prakticky vše od napínáků a vnitřků tlumičů, kde je potřeba asi dvacet nových dílů od třecích kroužků, slavíka, gumových těsnění, mezipodložek po záchytné silentbloky," vypočítává potřebné komponenty Jirka Havelka.

Mění se také rozeta s gumovým unašečem, na panelkách se po letech zničily. V kyvné vidlici se montuje nový čep, takže je potřeba dodat i vše okolo, svorník, matky, příložky, gumičky a pouzdra. Jirka Havelka radí nekupovat elektroinstalaci v polotovarech, ale vše si vyrobit na míru, protože polotovary obvykle nesedí délkou ani barvami drátů. Celkem se tak, když se počítají drobnosti, na motorku dodá asi 250 nových spotřebních dílů, aby vše opravdu dlouho vydrželo. A přitom skoro nejsou vidět.

Podle Jirky Havelky je vlastně nejtěžší při renovaci vše dobře sesynchronizovat. "I když ulehčíte práci chromařům nebo pískařům a vše ještě sami předtím vybrousíte a vyčistíte, někdy se pak na všechny díly hrozně dlouho čeká, než se vrátí zpět a může se začít s postupným skládáním. Ale renovace se zkrátka nemůže dělat na rychlost, je to hlavně radost," dodává.

Do samotného zkompletování máme ale ještě hodně daleko, nejdřív bude potřeba zgenerálkovat motor. A o něm si přečtěte v příštím díle seriálu o renovaci, který vyjde opět příští týden ve středu.