Formule 1 na Rohanském nábřeží? Jekot osmiválce v srpnu rozburácí Prahu

Po třech letech do Česka opět zavítá monopost formule 1. Stejně jako v roce 2021 se ulicemi Prahy bude prohánět stroj stáje Red Bull, aktuálně dominantní síly královny motosportu. Opět také půjde o monopost RB7 ze sezony 2011, místo Karlova mostu ale tentokrát zavítá do Karlína. A formule 1 se ulicemi této městské čtvrti nebude prohánět sama.

17. srpna do Prahy opět zavítá monopost formule 1. V rámci reklamní akce ho přiveze Red Bull, který momentálně vede mistrovství světa formule 1 jak v kategorii jezdců (zásluhou Maxe Verstappena), tak i v kategorii týmů. Do Karlína, konkrétně na Rohanské nábřeží, však nezavítá se současným monopostem RB20, ale třináct let starým monopostem RB7, pamatující ještě zlaté časy Sebastiana Vettela.

Kdo se tentokrát posadí za volant, zatím rakouská firma nezveřejnila. Před třemi lety se ale po Karlově mostě a dalších historických místech v Praze proháněl někdejší skotský pilot McLarenu nebo právě Red Bullu David Coulthard, který patří k ambasadorům značky dodnes. Dá se proto předpokládat, že to bude právě on.

"Obecně u nás preferujeme klid, tady ale rádi uděláme výjimku i za cenu trochu dočasného nepohodlí," říká k akci místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO). Pozitivně hodnotí akci i starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). Vstupenky pak jdou do prodeje už zítra, podle toho, na jaká místa, stojí 390 až 1790 korun. Red Bull bude mít na jinak běžné silnici i tribuny pro diváky, paddock nebo fan zónu.

Zatímco tři roky zpátky se k formuli 1, která projela Česko a Slovensko, přidal v Tatrách akrobatický letec Martin Šonka, letos jí podle tiskové zprávy doprovodí třeba německé bratrské duo Johannes Hountondji a Elias Hountondji. To se prosadilo v driftování, Red Bull pak uvádí, že patří mezi deset nejlepších jezdců na světě. Do barev Red Bullu mají oděné aktuální BMW M4 s výkonem přes tisíc koní.

"Budeme replikovat soutěž Drift Masters s několika jednotlivými jízdami, které odpovídají kvalifikačním jízdám. Pak se pustíme do bitev, kde se dva vozy utkají o maximální počet bodů. A samozřejmě přidáme také manévry, které trénujeme speciálně pro pražskou zastávku," tvrdí bratři. Vedle nich pak akci doplní litevský motocyklový kaskadér Arūnas Gibieža s motocyklem KTM 990 Duke, který slibuje jízdu po předním i zadním kole nebo pálení pneumatik.

Hlavní hvězdou ale bude bezpochyby monopost RB7, který asi není fanouškům třeba představovat. Kdo by ale sezonu 2011 tak dobře nastudovanou neměl, pro toho v kostce uveďme, že se jedná o formuli, která vyhrála jak pohár konstruktérů, tak v rukou Sebastiana Vettela i pohár jezdců. Z devatenácti závodů vyhrál typ RB7 hned dvanáct, z toho jedenáct právě německý mistr světa. Ten v celé sezoně jen dvakrát chyběl mezi nejlepší trojicí a s 392 body porazil o 122 bodů druhého Jensona Buttona z týmu McLaren.

RB7 je monopost ještě z doby, kdy formule 1 neměla hybridní šestiválce. V útrobách tak pracuje osmiválec Renault o výkonu 750 koní, který má maximum až na 18 tisících otáčkách za minutu. Při váze 650 kilo pak není divu, že z 0 na 100 km/h zrychluje pod tři vteřiny. Celé je to samozřejmě doprovázené typickým zvukem, na jehož absenci spousta fanoušků F1 už roky žehrá.