Šílenost v Tatrách. Coulthard ve formuli dělá "zrcadlo" s akrobatickým pilotem Šonkou

Koncem dubna vyvolala rozruch Formule 1 v barvách Red Bullu, která se spolu s týmem filmařů objevila před Pražským hradem, na Karlově mostě a poté zamířila na Moravu a Slovensko. Teď firma Red Bull zveřejnila celé sedmiminutové video. A je naprosto úchvatné. Za pozornost především stojí, že stroj řídí David Coulthard a video zrežíroval a scénář napsal Markus Krug, bývalý spolutvůrce One Man Show.

Jméno kameramana a režiséra Markuse Kruga bylo dlouhá léta spojované především s Kamilem Bartoškem alias Kazmou, hvězdou One Man Show. Tvořili nerozlučný tvůrčí pár, Krug však loni oznámil, že z týmu odchází.

Nyní se zveřejnil jeho první samostatný projekt, na němž pracoval jako režisér i kameraman zároveň. Sedmiminutové video s Formulí 1 ze stáje Red Bull v hlavní roli. Jmenuje se Od hradu k hradu a hvězdou za volantem stroje je formulový závodník David Coulthard.

Formule začíná svou cestu před Pražským hradem, projede se po Karlově mostě, udělá několik koleček kolem sochy otočné hlavy Franze Kafky od Davida Černého a pak míří na Moravu mezi vinice, do Lednicko-Valtického areálu, a pak na Slovensko. Naprosto dechberoucí je scéna "zrcadlo", kdy akrobatický pilot Martin Šonka letí hlavou vzhůru přímo nad formulí a v dálce se tyčí slovenské Tatry.

"Neskutečně jsem si to užil. Co mě na celém videu baví nejvíc, že je v něm všechno skutečné. Scéna, kdy letadlo letí vzhůru nohama jen pár metrů nad formulí, je reálná, je to Martinův skvělý trik," popisuje David Coulthard, jak akrobatický pilot Martin Šonka letí hlavou dolů těsně nad autem.

Natáčení odstartovalo koncem dubna, první den se točilo v brzkých ranních hodinách na Karlově mostě. Zejména někteří lidé pak ve veřejném prostoru kritizovali pražský magistrát, že umožnil závodnímu stroji jezdit po historické památce.

Snad je tedy obměkčí výsledek, který stojí za to. Málokteré video, navíc od komerční firmy, tak citlivě a povedeně prezentuje Českou republiku, její památky či krajinu. A to platí i pro Slovensko, kam ve filmu formule dojela. Vtipným momentem je scéna se slovenským rapperem Rytmusem. Ten se projíždí Bratislavou v červené Hondě NSX, po předjetí formulí musí uznat, že není zdejší "nejrychlejší rybou".