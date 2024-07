Za Octavií je to jedno překvapení za druhým. Češi zase nakupovali auta více než loni

Tak trochu předpokladům navzdory. Český trh s novými auty v prvním pololetí mírně vzrostl a po loňském "rekordním" roce se opět o něco přiblížil předcovidovým časům. Jen o několik stovek kusů se neprodalo 120 tisíc nových osobních aut, navíc pořadí nejprodávanějších modelů skrývá nejedno možná až šokující překvapení.

O 3673 vozidel, nebo chcete-li také 3,18 procenta, vzrostly za letošní první pololetí prodeje nových osobních aut na českém trhu. Jestliže už o loňském pololetním výsledku jsme psali, že je nejlepší od posledního předcovidového roku 2019, musíme tuto větu při pohledu na aktuální statistiky Svazu dovozců automobilů jen zopakovat.

Definitivně pryč jsou problémy s nedokončenými auty, na nárůstu se jistě také podepsaly dostatečné skladové zásoby jednotlivých dealerů, kratší čekací lhůty a po delším čase opět roztočená spirála velmi štědrých slev. Zvláštní kategorii pak tvoří elektromobily, u nichž se zájem povedlo nastartovat i dvousettisícovou státní dotací pro firmy a živnostníky.

Mezi značkami je i přes mírný pokles nadále první Škoda Auto. Necelých 40 tisíc prodaných aut je nadále absolutně nedostižnou metou, a to navzdory tomu, že konkurence posiluje. Druhé Hyundai o skoro deset procent na více než 11,5 tisíce prodaných aut a třetí Toyota si polepšila o téměř 18 procent. Předskočila tak i Volkswagen, ještě nedávno neohroženou dvojku na trhu s novými auty. Ten si naopak pohoršil o pětinu a je čtvrtý.

Nadále klesá Ford, kterému ale i tak pololetní výsledek stačil na desítku nejprodávanějších značek, ruce si mohou mnout naopak ve Volvu. To skoro zdvojnásobilo své prodeje a proniklo mezi desítku nejprodávanějších na úkor Audi, které ztratilo oproti loňskému půlroku skoro 28 procent svého tržního podílu a spadlo až na hranici druhé a třetí desítky.

Nadále roste čínské MG, které překonalo hranici dvou tisíc prodaných aut a ze čtrnáctého místa se pomalu blíží k branám nejprodávanější desítky. Jak asi s čísly zamíchá třeba nové malé MG3? Podobně exponenciálně roste i SsangYong se svými SUV, který je dokonce na třináctém místě s 2148 prodanými automobily.

Nejprodávanější značky v 1. pololetí roku 2024

Značka Prodeje Rozdíl oproti 2023 1. Škoda Auto 39 902 ks -2,91 % 2. Hyundai 11 537 ks +9,90 % 3. Toyota 10 033 ks +17,63 % 4. Volkswagen 7734 ks -20,05 % 5. Kia 5043 ks -14,32 % 6. Dacia 4679 ks +8,69 % 7. Mercedes-Benz 3897 ks -16,14 % 8. BMW 2926 ks -4,00 % 9. Volvo 2769 ks +94,59 % 10. Ford 2756 ks -12,95 %

Prakticky zdvojnásobit se povedlo prodeje také Hondě na 679 vozidel, na 1195 aut se pak vyšvihl Lexus. Obecně japonské automobilky zažily v prvním pololetí renesanci. Mitsubishi i díky přeznačením Renaultům prodalo více než 2,5krát více aut než loni (460 vs. 175 kusů), z 250 na 634 kusů si polepšil i Nissan, který tak po dlouhé době zaznamenal nějaký pozitivní výsledek.

Rekordní byl v prvním pololetí počet zaregistrovaných elektromobilů. SDA píše o 4167 kusech (to je 3,5 procenta trhu), to je o 1175 více než loni. Ačkoliv se Enyaq hodně snažil, jasnými lídry jsou v této oblasti Tesly. Model Y s 861 prodanými kusy a Model 3 s 822 prodanými kusy. Škodovka je na 433 kusech, za zmínku stojí jistě i 272 kusů Volva EX30 a 202 kusů Hyundaie Kona. Jak jsme psali již začátkem týdne, výrazně se do těchto čísel propsala státní dotace, vyhlášená od letošního března.

Když už je řeč o palivech, dodejme, že 66 procent všech nových aut tankuje benzin a necelých 26 procent naftu.

Nejprodávanější auto se nemění, zůstává jím Škoda Octavia. Zajímavější je ale pořadí za ní. Druhé místo si pro sebe totiž uzmula Škoda Kodiaq, které k tomu navíc stačil jen minimální nárůst prodejů o čtyři stovky aut. Dá se očekávat, že skrze skladová auta první generace, a též zájem o generaci druhou, která se k dealerům začala dostávat na jaře, by růst mohl ještě pokračovat.

Mezi nejprodávanější trojku se vrátil Hyundai i30, který prošel během prvního pololetí modernizací a už jej opět bylo možné objednávat do výroby a nespoléhat se jen na skladové zásoby. Naopak velký ústup ze slávy zaznamenala Škoda Fabia, z druhého místa se propadala až na sedmé, její prodeje klesly o pětinu.

Kromě Tesel pak lze za skokany jistě označit třeba MG ZS, které se z třetí desítky posunulo doprostřed té druhé a ještě o kousíček lépe si vedla Toyota RAV4. Progres Volva pak táhlo především velké SUV XC90, které skončilo na chvostu třetí desítky, kdy ještě loni se v prvním pololetí pohybovalo až na počátku šesté desítky celkového pořadí. 20 nejprodávanějších nových aut najdete v galerii.

Doplňme ještě další čísla ze statistik SDA. Za první pololetí do Česka doputovalo 71 568 ojetin ze zahraniční, meziročně o dvanáct procent méně. Naopak o třináct procent na 12 128 kusů vzrostly registrace lehkých užitkových aut, jimž vévodí Renault před Toyotou a Fordem. Nákladních aut přibylo o 8,8 procenta méně, celkem 4788 kusů a na prvním místě je Mercedes-Benz. Nepatrně více, skoro 16 tisíc, se prodalo motorek v pořadí Honda, CF Moto a Yamaha.