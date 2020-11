Prodeje elektromobilů překonávají rekordy. Ale jen v několika zemích světa

Třetí čtvrtletí letošního roku přineslo oživení automobilového trhu. Lépe než kdy jindy si vedla auta na elektřinu. To je dobrá zpráva hlavně pro evropské výrobce, existenčně závislé na očekávané, ale nejisté proměně trhu. Problémem zůstává nerovnoměrná distribuce. V jižní, střední a východní Evropě drahá auta nejedou, což může ohrozit splnění limitů skleníkových emisí stanovených pro celou unii.

Ne všude padaly rekordy. V Číně podíl elektromobilů poprvé za dlouhou dobu klesl. Prvních osm měsíců přineslo hodnotu 2,6 procenta v porovnání s loňskými 3,1 procenta. Vláda sice v reakci na pandemii prodloužila platnost podpor a daňových úlev, jsou však nižší než v minulosti. V září se v Číně prodalo 112 000 elektromobilů proti 81 000 v Evropě a 52 600 v USA.

Pokles může odrážet obecnou zákonitost, že krize nejhůř dopadá na chudé lidi. Tím pádem také na nejprodávanější elektromobily, jimiž jsou v Číně miniaturní městská vozítka s omezeným dojezdem. Bohatších zákazníků se krize tak vážně nedotkne, zároveň je ani vyšší daně a poplatky neodradí od vozu se spalovacím motorem. Například v Šanghaji zaplatíte za poznávací značku pro benzinové auto 300 000 Kč.

Pozoruhodný skok je vidět v USA. Ve třetím čtvrtletí se prodalo 156 000 elektromobilů, což jsou skoro čtyři procenta z celého "koláče", oproti 1,4 procenta za celý loňský rok. Klíčovou roli hraje uvedení Modelu Y od Tesly - praktičtějšího než Model 3, ale cenově velmi blízkého.

Situace je o to pikantnější, že Tesla už předloni vyčerpala kvótu 200 000 vozů, které mohly získat federální daňovou úlevu 170 000 Kč. Na Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf nebo BMW i3 by ji zákazníci mohli dostat, ale nezajímá je to. Drtivých 89 procent nových elektromobilů v Americe tak nese logo Tesly.

Na druhou stranu 52 procent elektromobilů zamířilo do Kalifornie, přestože na prodeji všech aut má země podíl jen 16 procent. Pomáhají tomu jedny z nejvyšších podpor mezi americkými státy, ale především vysoká životní úroveň. Což zároveň vysvětluje úspěch Modelu Y před Nissanem Leaf za poloviční cenu.

Evropané stihli za letošní třetí čtvrtletí koupit rekordních 329 200 elektromobilů, což je jen o desetinu méně než za celý loňský rok. Přes 80 procent z nich ovšem jezdí v šesti nejbohatších státech, kde hrubý domácí produkt na obyvatele přesahuje 50 000 dolarů. Názorně to ukazuje interaktivní mapa na stránkách sdružení ACEA. Popisuje sice loňský rok, ale v letošních číslech nerovnost distribuce ještě mírně vzrostla.

K početně silnému Německu stačí přidat Norsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemsko a Švýcarsko. Tady se prodalo přes 80 procent a ani k tomu nebyla potřeba Francie s Velkou Británií, tedy druhý a třetí největší trh kontinentu.

Podíl elektrovozů na celkových prodejích aut v Norsku loni dosáhl 64 procent, v Nizozemsku 15 procent, ve Švédsku 11 procent a ve Švýcarsku 9,7 procenta. Samotné jádro evropského trhu - Německo, Francie a Británie - se stále pohybuje kolem tří procent, stejně jako Rakousko a Belgie.

Tady už lidé nejsou tak bohatí, aby si nechali líbit přísné daně za spalovací motor. Zůstává tedy u podpor kolem 120 000 až 160 000 Kč, případně lokálních opatření ve velkých městech. Jen Německo teď motoristům rozdává velkorysých 240 000 Kč.

Souvislost s hrubým domácím produktem podle analýzy ACEA završuje Španělsko s 1,4procentním podílem elektromobilů a země pod jedním procentem: Itálie a Rumunsko 0,9 procenta, ČR a Polsko 0,5 procenta, Slovensko, Řecko a Litva 0,4 procenta, Estonsko 0,3 procenta. I těmito státy alespoň symbolicky proběhly podpory přesahující 200 000 Kč. Skromný rozpočet se ale v Rumunsku vyčerpal po třech měsících, na Slovensku dokonce během čtyř minut.

Životní úroveň jižní, střední ani východní Evropy nelze zvýšit na povel, a tak i rozšíření elektromobility závisí výlučně na zlevňování technologií, jehož tempo není nikdo schopen předvídat. Přetrvávající rozdíly mohou ohrozit splnění cílů skleníkových emisí stanovených na rok 2025 a 2030. Pokutu za to zaplatí automobilky, které sociální poměry v jednotlivých zemích nemohou ovlivnit.