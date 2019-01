Kupujete-li nové auto, budete patrně v pokušení zaškrtnout celou řadu příplatkových položek výbavy. I prodejce se nejspíš bude snažit vás přesvědčit, že pakety výbav za zvýhodněné ceny jsou neodolatelné. Některé komfortní, designové nebo bezpečnostní prvky se opravdu mohou hodit, u některých časem zjistíte, že je nevyužíváte… a některé vás mohou při provozu auta přijít pěkně draho.

V seriálu o výbavě, které je lepší se vyhnout, se v prvním díle věnujeme velkým kolům. Při výběru nového auta láká zaškrtnutí příslušné kolonky příplatkové výbavy s většími ráfky.

A to samé platí i při výběru ojetiny. Kdo by odolal, když v autobazaru stojí vedle sebe dva modely s identickou motorizací, ale jednomu to na ráfcích o větším rozměru mnohem více sluší? Jenže pozor. Velká kola totiž značně zvyšují provozní náklady a mají i další negativa. Vysvětlíme jaká.