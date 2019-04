před 4 minutami

Auta jsou tu s námi dnes již více než 120 let a jejich světlomety patří k dílům, které za celou historii prodělaly nejvýraznější vývoj. Zatímco na konci devatenáctého století osvětlovalo tehdejší cesty mihotavé světlo svíček, dnes používají výrobci LED světlomety, které stále svítí dálkami, aniž by oslňovaly řidiče v protisměru. Čím dál běžnější jsou i laserová světla. Podívejte se do přehledu.