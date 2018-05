před 1 hodinou

Od Dacie po Mercedes – v našem výběru praktických kombi najdete vozy pro každý rozpočet. Hledali jsme laciné vozy do 350 tisíc korun, střední třídu do půl milionu i modely pro náročné manažery-chalupáře do milionu. Přehled dokazuje, že velikost kufru se podle investovaných peněz zásadně nemění, kdo ale hledá silné motory a bohatou výbavu, musí si řádně připlatit. Projděte si tento přehled včetně doporučení na zajímavé verze.

autor: Jan Markovič | před 1 hodinou