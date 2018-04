před 1 hodinou

Kombíky s kufrem nad 500 litrů a se spotřebou pohybující se okolo 4 litrů paliva na 100 kilometrů mohou být ideálním dopravním prostředkem nejen na české chaty a chalupy. Vybrali jsme deset takových vozů, nejlevnější z nich pořídíte už pod 300 tisíc korun, všechny do 450 tisíc. Svou přepravní kapacitou přitom mnohdy zahanbí i vozy o třídu větší. Co je to za auta? Odpověď najdete v tomto přehledu.

autor: Jan Markovič | před 1 hodinou