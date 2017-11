Chcete SUV, které odhodlaně vystupuje z davu německých konkurentů? Obraťte se na výjimečný Lexus

před 18 minutami

Japonská automobilka svůj středně velký crossover NX300h prodává od roku 2014 a již brzy se do showroomů dostane modernizované provedení, které jde s dobou a kromě originálního a ještě vypiplanějšího designu přinese moderní prvky výbavy včetně zdokonalených asistenčních a bezpečnostních systémů.

Za omlazeným konkurentem Audi Q5, BMW X3 a Volvo XC60 jsme se museli vydat do Madridu, kde nám dokázal v ucpaném městě nejlépe předvést schopnosti hybridního pohonu, který nejčastěji oceníte právě v podobně velké aglomeraci. První dojmy z NXka jsou více než pozitivní.





V zemi vycházejícího slunce dovedli vzhled k maximální originalitě a interiér posunuli k těm nejprémiovějším rivalům. Faceliftovaný model se designově přiblížil k většímu RXku a poznáte jej zejména podle rozměrnější masky chladiče provedené ve stylu single frame.

Přepracování se dočkaly oba nárazníky nebo LED světlomety obohacené o sekvenční funkci směrových ukazatelů - stejně jako vozy se čtyřmi kruhy ve znaku (v praxi je tak blikání směrovek animované). A aby toho nebylo málo, můžete vybírat mezi novými designy kol, můžete vybírat z několika nových barevných variant čalounění nebo volit mezi ještě dynamičtěji laděnou variantou F-Sport. Tu poznáte pomocí pláství v masce chladiče, kdežto ostatní NXka se spoléhají na vodorovné mřížky.

Futuristicky působící kabina je přívětivější, útulnější a luxusnější. Zvětšení se dočkala centrální obrazovka palubního infotaimentu, když povyrostla z dřívějších 7" na nynějších 8" nebo 10,3". K lepšímu životu přispívají elektricky ovládané páté dveře - nyní stačí mít klíč u sebe a mávnutím nohy pod zadní nárazník dojde k otevření či zavření dveří.

K luxusnímu klubovému dojmu na palubě přispívají analogové hodiny zkrášlující střed palubní desky. Ty samozřejmě také povyrostly a za své vzaly trable s časovými pásmy.





Nově je zobrazovaný čas automaticky nastavován pomocí příjmu GPS signálu, a tak je cestujícím k dispozici vždy aktuální čas. Život řidiči usnadňuje bezdrátové dobíjení smartphonů, skvěle čitelný HUD displej v přístrojové kapličce nebo sdružený ovladač Remote Touch vybavený touchpadem, který na středovém tunelu nahradil dosavadní joystick.

Připlatit si je možné za panoramatický 360° pohled na vůz usnadňující parkování či jízdu terénem. Za zmínku stojí i možnost wi-fi hotspotu, bez kterého školou povinné juniory do auta už prostě nedostanete.



Všechna NXka dostala do vínku bezpečnostní paket Lexus Safety Systém+ zahrnující přednárazový bezpečnostní systém, adaptivní tempomat, automatické ovládání dálkových světel, pokročilého asistenta pro udržení jízdy v jízdním pruhu nebo systém rozpoznávání dopravních značek.

S japonským origami budou spokojeni i zapálení chalupáři či aktivně žijící rodiny. Zavazadlový prostor o objemu 475 litrů díky pravidelným tvarům vyhoví většině a zmlsanější pak mohou sáhnout po elektrickém sklápění zadních sedadel, kdy se atraktivní crossover dokáže během deseti sekund proměnit v dodávku s ložnou plochou.



Karoserie je pevnější díky nové technologii lepení a spojování jednotlivých dílů pomocí laseru. Revizi neušlo ani nastavení podvozku, které bylo vylepšeno s ohledem na zlepšení komfortu, potlačení hluku a vibrací.

A doopravdy, v ulicích Madridu se japonský originál pohyboval maximálně ladně a s noblesou. Ani četné retardéry nedělaly podvozku výraznější problém a tříčlenná posádka si užívala nerušeného pohodlí.

Hlavním bonusem hybridu je jeho tichý pohyb v čistě elektrickém režimu EV. Stačí opatrně zacházet s plynovým pedálem a o komfortní svezení je postaráno. Vůz se pohybuje nenuceně a jízda na elektřinu se stává jasnou ukázkou budoucnosti.



Mimo město se do hry daleko častěji zapojuje spalovací agregát, který zaručuje po vyčerpání energie dostatek síly. Ještě aby ne, pod kapotu se dostal zážehový čtyřválec o zdvihovém objemu 2,5 litru disponující výkonem 114 kW.

Pokud tedy potřebujete razantněji akcelerovat, stačí více stlačit plyn a pod kapotou zahučí čtyřválec. V kombinaci s dvojicí elektromotorů (jeden vpředu a druhý vzadu) se ženete téměř okamžitě vpřed. Ale věřte, že akcelerace není to, na co je tento Japonec stavěn a v čem je nejlepší. Klidná, tichá a maximálně plynulá jízda doplněná skvělou spotřebou je to hlavní, oč tu jde a co vás bude bavit.

Ač je to k nevíře, nejvíce nás Japonec bavil v režimu ECO, přičemž sledování počtu ujetých kilometrů v čistě elektrickém režimu EV se stalo pro všechny na palubě velkou zábavou. To dokazuje i fakt, že během dvouhodinové cesty napříč španělskou metropolí se podařilo vůz udržet v sedmdesáti procentech času čistě v elektrickém módu bez zásahu spalovacího motoru. A to je příjemné.

Jen pro úplnost ještě dodejme, že řidič má k dispozici také režim Normal či akčnější Sport. V kombinaci s adaptivním odpružením přihazuje varianta F-Sport další režim Sport+.





Nerušeně plynout můžete i za městem či na dálnici. Zatáčky nepředstavují problém, stejně tak běžné nerovnosti, které posádka díky rozumnému profilu pneumatik příliš nevnímá. Levý pruh autobahnu Lexus zajímat nebude, ten není jeho revírem a raději vsadí na pohodlí prostředního proudu.



Zákazníci mohou volit mezi pohonem samotných předních kol nebo pohonem všech kol disponujícím předním diferenciálem.



Přestože vzhled slibuje mnohé, je tento hybrid vozem pro klidnou plavbu, nikoliv závodnickým náčiním. Vlídný crossover ocení ženy, rodiny s dětmi, ale i jedinci toužící po originálním moderním automobilu. NXko působí futuristicky a umí se dostat hlouběji pod kůži, když jeho vzhled není nudný a řadu lidí jednoznačně baví. Už dávno nejsou modely od Lexusu jen zmuchlaným origami s výstřední náturou.

