První majitel českého supersportu není z Čech. Výroba Pragy Bohema už běží

Praga už začala předávat první vyrobené vozy zákazníkům. Supersport s výkonem 700 koní vyjde na 36 milionů bez DPH a první hotový kus si převzal majitel v Nizozemsku.

Trvalo to více než 70 let. Původně československá značka Praga zkonstruovala novodobé silniční auto. Bohema ale není jen tak ledajaký stroj, jde o sportovní vůz, který pohání dvakrát přeplňovaný šestiválec odvozený z agregátu v Nissanu GT-R, jenž vygeneruje 700 koní. Prototyp se představil před dvěma lety.

První Bohemy se začaly předávat prvním zákazníkům. První kus získal zákazník z Nizozemska, další kusy zamíří k majitelům nejen do Evropy, ale i do USA. Zda už má Praga objednávky od českých klientů, ale nezveřejnila. Vůz vyjde na 36 milionů korun bez daně.

"Jsem hrdý na to, co jsme dokázali. Naše cesta neukazovat koncept, neslibovat, ale přijít až s prototypovým autem, které je téměř identické s finální verzí, se ukázala jako správná. A navíc předat první zákaznické auto jen dva roky po představení prototypu není ve světě supersportů běžné," říká Tomáš Kašpárek, majitel značky Praga.

Další zákaznická auta se mají předat v následujících měsících.

Výrobce připomíná, že asi největším oříškem byla hmotnost. Zatímco dnešní supersporty váží až dvě tuny, společnost Praga chtěla zkonstruovat jeden z nejlehčích supersportů na trhu. Bohema tak váží přesně jednu tunu.

"Záměrem bylo vytvořit nejrychlejší silniční auto pro jízdu na okruhu, ale zároveň jsme nikdy nezapomněli na to, že Bohema musí být použitelná i v normálním provozu. Museli jsme tedy myslet i na určitou praktičnost a pohodlí. Jsou to zdánlivě neslučitelné věci, které jdou přirozeně proti sobě, ale myslím, že se nám to podařilo nad očekávání dobře," popisuje Jan Martínek, technický ředitel společnosti Praga.

Modifikovanou verzi 3,8litrového twin-turbo motoru známého z Nissanu GT-R má na svědomí společnost Litchfield, největší úpravce specializující se právě na tento motor. Maximální rychlost je stanovena na 317 km/h.

Za futuristickým designem Bohemy stojí slovenský designér Juraj Mitro. Auto se testovalo také v aerodynamickém tunelu, který vlastní tým formule 1. Bohema tak dle údajů výrobce vygeneruje přítlak více než 900 kg při 250 km/h.

Pozice za volantem dvoumístného supersportu má připomínat posez známý pilotům formule. Sedačka, volant i pedály jsou nastavitelné a posádku v sedačce ukotví šestibodové bezpečnostní pásy.

Kompletace aut probíhá v Luhačovicích a má ji na starost automobilový závodník Roman Kresta.