"Vyložili je na silnici." Němci kvůli sankcím zabavují auta ruským turistům

Jízda v autě s ruskou "espézetkou" je v Německu riskantní záležitostí. Může se stát, že si jej vyhlédnou celníci a vůz s odkazem na uvalené sankce nekompromisně zabaví.

Zahraniční zpravodajské servery píší o případu několika turistů, kteří v Německu přišli o své auto. Společná pro všechny popisované případy je ruská SPZ.

Petrohradský list Fontanka přináší příběh jistého Sergeje, který spolu s manželkou a dvěma malými dětmi cestoval s autem po Evropě. Hranici Evropské unie rodina překročila z Norska na francouzská schengenská víza. Za pár týdnů procestovala Finsko, Německo, Rakousko, Francii, Španělsko, Itálii a zpět do Ruska se chtěla vrátit trajektem vyplouvajícím z Hamburku.

Pár kilometrů před cílem ji však na dálnici předjelo policejní auto, které ruskou posádku navedlo k nejbližší benzince. A tam policie překvapené rodině sdělila, že auto bude zabaveno a že proti ní bude zahájeno trestní řízení. "Osobní věci, děti, manželku i Sergeje vyložili přímo na silnici, Audi s petrohradským číslem naložili na odtahovku a odjeli," píše Fontanka.

První případy konfiskace aut se objevily už koncem května. Jedním z "průkopníků" byla podle Fontanky Maria z Petrohradu, která má sice povolení k pobytu ve Španělsku, ale s manželem často cestují do Ruska. Své auto prý obvykle nechávali stát v Estonsku nebo Finsku a dál cestovali letadlem.

"Tentokrát jsme se rozhodli vzít si auto do našeho bytu ve Španělsku, protože jsme s sebou vezli psa a mnoho věcí. Hranici s Estonskem jsme překročili 29. května, pokračovali do Lotyšska a odtud trajektem do Německa. Při vylodění v Travemünde nás zastavila německá celní služba, požádala nás o doklady a zeptala se, kam jedeme. A pak nám dala papír, na kterém bylo rusky napsáno, že auto bude zabaveno za porušení embarga a bude proti nám zahájeno trestní řízení. Naše argumenty, že auto používáme k přepravě a nehodláme s ním obchodovat, nezabraly," cituje Marii Fontanka.

Server také píše o případu Moskvana Ivana Kovala, který má povolení k pobytu v Německu. Jeho vůz prý celníci odtáhli přímo od domu, kde bydlí. Anebo o zkušenosti Andreje z Petrohradu, kterému celníci zabavili auto na trajektu, když opouštěl Německo. "Na mou otázku, kdy jej dostanu zpátky, mi bylo řečeno, že nikdy," cituje Fontanka Andreje.

Zástupce německé celní správy Andre Lenz v reakci na dotaz agentury TASS k případům zabavování aut odkázal na nařízení č. 833 z roku 2014, "které přímo či nepřímo zakazuje nakupovat, dovážet do EU a tranzitovat" řadu zboží včetně automobilů.

O případech informuje také německý magazín Der Spiegel, který zároveň upozorňuje na doporučení ruského velvyslanectví v Německu svým občanům, aby na území SRN nejezdili auty registrovanými v Ruské federaci.

"Postup celníků je projevem velmi originálního výkladu evropských sankcí," říká pro ruské vydání časopisu Forbes docent katedry mezinárodního práva Vysoké školy ekonomické v Moskvě Vladislav Starženeckij. Zabavení auta se podle něj v těchto případech jeví jako "zásadní porušení vlastnických práv" a nejde prý o první případ rozporuplného výkladu sankčního režimu, příkladů prý existuje víc.

Německá zpravodajská stanice N-TV se snažila zjistit, proč právě v její zemi dochází k tak přísnému výkladu sankčních nařízení, když v jiných státech schengenského prostoru k zabavování aut ruským turistům nedochází. A přišla s vysvětlením, že zatímco v anglické verzi nařízení se v případě osobních aut mluví o zákazu "importu", v německé verzi je použito slovo "Einfuhr" neboli "dovoz". Podle N-TV tato nuance dává prostor k výkladu, že auta z Ruska nejenom že nesmějí překročit hranice EU za účelem prodeje, ale že je nesmějí překročit vůbec.

Rusové, kterým celníci auto zabavili, se mohou proti postupu úřadu odvolat. Jak píše list Berliner Zeitung, trestní stíhání proti Ivanu Kovalovi pobývajícímu v Hamburku už bylo zastaveno a jeho Audi Q3 mu celníci bez vysvětlení vrátili.