Mitsubishi zůstává v Evropě. Místo vlastních modelů ale nabídne přeznačené Renaulty

V červenci loňského roku Mitsubishi oznámilo, že v Evropě skončí. Teď je ale všechno jinak. Japonská automobilka totiž sice své vlastní nové modely starému kontinentu odepře, nabídne mu ale přeznačené Renaulty. Tato informace se neoficiálně objevila již před dvěma týdny, teď ji obě strany potvrdily.

"Mitsubishi Motors se rozhodlo nabídnout na vybraných velkých evropských trzích modely Renaultu, které jsou bestsellery a vyhoví všem legislativním nařízením," stojí v tiskové zprávě aliance Renault Nissan Mitsubishi. Podstatně se tím tak mění situace z konce července loňského roku, kdy to vypadalo, že tři diamanty z Evropy zmizí úplně.

Automobilka totiž oznámila zastavení vývoje aktuálních modelů pro Evropu. V podstatě to znamenalo, že jakmile by doběhla evropská homologace daného typu, novou generaci už nedostane. A postupně by tak Mitsubishi ze starého kontinentu zmizelo nadobro. Od nového roku už tak nelze do výroby zadávat třeba Outlander nebo oblíbený model ASX. Někteří dealeři také začali pracovat na postupné transformaci svých prodejen například na značkové servisy, jiní se rozhodli skončit úplně, informovala v uplynulých týdnech některá zahraniční média.

"Naše rozhodnutí o zmrazení vývoje nových aut pro Evropu nadále platí," oznámil šéf Mitsubishi Takao Kato. Zároveň nicméně nabídku modelů na základě existujících Renaultů přivítal s tím, že by to automobilce mohlo přinést nové zákazníky.

O jaké automobily by mělo jít, není jasné. Japonci zatím jen neurčitě oznámili, že půjde o dva modely s francouzskou technikou, které si ale zachovají DNA Mitsubishi. Pravděpodobně se tak dočkají minimálně přední části známé jako Dynamic Shield, tedy designu ve stylu všech nových aut japonského výrobce.

Soudě dle poznámky o bestsellerech by Mitsubishi mohlo nabídnout malé Clio a SUV Captur, případně elektrický hatchback Zoe. Všechny tři patří v Evropě k nejprodávanějším, když ne úplně, tak alespoň jako Zoe ve své kategorii (žádný jiný elektromobil si loni na starém kontinentu nenašel více zákazníků).

Do prodeje se na zmíněných vybraných velkých evropských trzích auta dostanou od roku 2023 a doplní tak omlazený Eclipse Cross s plug-in hybridním pohonem, jehož prodej v Česku odstartuje v květnu.

Spolu s novými modely nicméně Japonci rovněž oznámili, že v roce 2023 na některých evropských trzích skončí. Logicky, dle zaměření se na důležité trhy, by mělo jít o ty objemově menší. Automobilka ale opět konkrétní země, kterých se toto rozhodnutí dotkne, nespecifikovala. Automotive News Europe ale píše, že například ve Velké Británii tři diamanty skončí.

Výroba modelů pro Mitsubishi by mohla být vítanou vzpruhou i pro Renault samotný. Jeho šéf Luca de Meo totiž v minulých měsících několikrát zmiňoval, že kapacita továren značky není dostatečně využitá.

Ostatně i v aktuálním prohlášení označil tuto spolupráci za pragmatickou, přičemž podle něj bude znamenat mimo jiné změnu v závodech francouzské automobilky. Výroba modelů pro japonskou automobilku by také mohla znamenat záchranu alespoň některých pracovních míst, která Renault původně plánoval zrušit. Jen ve Francii jich mělo být až 4600, celosvětově pak přes dalších deset tisíc.

Loni v Evropě Mitsubishi, podle Evropského sdružení výrobců automobilů ACEA, prodalo lehce přes 103 tisíc aut, přičemž tržní podíl nedosáhl ani jednoho procenta. Nejoblíbenější byl malý Space Star, následovaný SUV Outlander. Jeho čtvrtá generace měla mimochodem premiéru v polovině února, do Evropy se však nepodívá.