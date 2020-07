Sbohem, diamanty. Mitsubishi opouští Evropu, na vině je koronavirus i elektromobilita

Automobilka Mitsubishi oznámila, že se po ukončení životního cyklu stávající modelové řady stáhne z Evropy. Zmrazila vývoj evropských specifikací dalších vozů včetně SUV Outlander, které mělo být uvedeno příští rok. Jak dlouho se bude prodávat tři roky staré Eclipse Cross a nedávno modernizované modely Space Star, ASX a L200, zatím není známo.

Po Saabu, Lancii a krátkém angažmá Chevroletu starý kontinent opustí další výrazná značka. Mitsubishi začalo vyvážet auta do Evropy v roce 1975, v Čechách se do povědomí nejsilněji zapsalo v devadesátých letech.

Velké sedany Galant a Sigma tehdy patřily k oblíbeným vozům úspěšných podnikatelů, Pajero byla terénní legenda a Lancer Evo kraloval v rallye. V nedávné historii Mitsubishi patřilo k průkopníkům elektrického a hybridního pohonu s modely i-MIEV a Outlander PHEV.

Zpráva přichází po čtyřech letech souvislého růstu prodejů i tržního podílu, který se však trvale pohyboval pod 1 %. V roce 2019 Mitsubishi v Evropě prodalo 144 670 vozů, čímž se mezi japonskými značkami zařadilo na třetí místo od konce po Subaru (32 300) a Hondě (123 280). Globálně značka loni prodala 1,2 milionu vozů.

Z toho ovšem čtvrtina putovala do jihovýchodní Asie. Právě proto do Mitsubishi před čtyřmi lety vstoupil Nissan, který chtěl na tomto významném trhu posílit. Na oblast ale v poslední době citelně dolehlo ochlazení čínské poptávky a Mitsubishi se dostávalo do problémů. Od loňského do letošního jara se zisk snížil o 89 % a vzápětí udeřil koronavirus. Letos firma očekává ztrátu 1,33 miliardy dolarů a do dvou let chce snížit náklady o 20 %.

Automobilka ve zveřejněné prezentaci zdůrazňuje zaměření na dominantní region jihovýchodní Asie, který je pro ni nejziskovější. Méně rentabilní aktivity budou utlumeny. Přitom ale stojí za povšimnutí, že se Mitsubishi nestahuje z USA, kde prodává ještě méně aut než v Evropě.

Tento rozpor naznačuje, že rozhodnutí motivovaly i rozporuplné evropské limity CO2. Ty nutí všechny výrobce už v nejbližších letech prodávat značné množství elektromobilů, přestože jejich ceny se podle stávajících předpokladů vyrovnají s konvenčním pohonem až za čtyři nebo pět let. Ztráty ponesou samotné automobilky a Mitsubishi Motors si to právě teď nemůže dovolit.