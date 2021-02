Nečekaná záchrana Mitsubishi v Evropě. Japonské modely by mohl vyrábět Renault

Loni na konci července oznámilo Mitsubishi, že v Evropě nebude uvádět nové modely a po konci životního cyklu aktuální řady na starém kontinentu skončí. Teď se ale zdá, že by všechno mohlo být jinak. Tři diamanty jsou totiž blízko dohodě s Renaultem, který by mohl ve svých francouzských továrnách japonské vozy pro evropský trh nadále vyrábět.

S informací přišel list The Financial Times, kterému to potvrdily tři dobře informované zdroje. Rámcová dohoda údajně již existuje, stále ale ještě může ztroskotat. Spolupráce s Renaultem není náhodná. Francouzská automobilka totiž vlastní 43 procent Nissanu, který pro změnu drží 34 procent akcií Mitsubishi.

Dohromady pak značky tvoří jednu alianci (zmíněnou rámcovou dohodu posvětily právě její tři značky) a už loni oznámily užší spolupráci na vývoji platforem, motorů i jednotlivých modelů. Součástí dohody bylo také rozdělení jednotlivých světových trhů, kde bude která značka dominantní, přičemž Mitsubishi připadla jihovýchodní Asie a Oceánie, kde je tradičně silné.

Naproti tomu v Evropě se třem diamantům dlouhodobě nedaří a jejich tržní podíl padá. Loni tam podle Evropského sdružení výrobců automobilů ACEA prodaly lehce přes 103 tisíc aut, přičemž tržní podíl nedosáhl ani jednoho procenta. Jen těžko tak mohlo oznámení o stažení z Evropy na konci července někoho vyloženě překvapit.

Konec to bude nicméně pozvolný. Původně to vypadalo, že evropské trhy minou úplně všechny novinky, které Mitsubishi po červencovém oznámení představí. Nakonec ale uvede minimálně ještě omlazené SUV Eclipse Cross s plug-in hybridním pohonem. To se na český trh dostane počátkem května, přičemž nabídne ústrojí kombinující 2,4litrový benzinový čtyřválec a dva elektromotory. Baterie s kapacitou 13,8 kWh pak stačí na čistě elektrický dojezd 45 km. Poháněná jsou všechna kola.

Na druhou stranu nový Outlander (více ve vloženém boxu), stojící na alianční platformě, pro Evropu ve stínu červencového rozhodnutí plánován není. Mimochodem Outlander stávající generace i menší SUV ASX již od začátku roku 2021 nejde zadávat do výroby a na výběr jsou jen skladové zásoby, což Aktuálně.cz už v lednu potvrdil mluvčí českého zastoupení Marek Vodička. Naproti tomu malý hatchback Space Star, nejprodávanější model značky v Evropě, a pick-up L200 - oba vznikají v Thajsku - se i nadále objednávat dají.

Čtvrtá generace Mitsubishi Outlander Mitsubishi představilo v polovině února čtvrtou generaci SUV Outlander. Ta sdílí základ třeba s novým Nissanem Rogue, což je americká specifikace modelu X-Trail, to znamená modulární platformu CMF-C/D. Vedle nové techniky japonské SUV narostlo do všech směrů, na délku tak má přes 4,7 metru a rozvor náprav je protažený na více než 2,7 metru. Do interiéru se vejdou tři řady sedadel. Automobilka zatím zveřejnila specifikaci pro severoamerický trh, kde se pod kapotou objeví 2,5litrový benzinový čtyřválec v kombinaci s automatickou převodovkou s plynule měnitelným převodem a pohonem předních nebo všech kol. Oproti stávající třetí generaci se výrazně změnil design exteriéru i interiéru. Zvenku je vůz mohutnější a vizuálně sjednocený s novějšími modely Mitsubishi. Uvnitř je v hlavní roli sedmi- nebo devítipalcová volně stojící obrazovka multimediálního systému doplněná o 12,3palcové digitální budíky. Dále nechybí 11 airbagů nebo možnost připlatit si za 10,8palcový barevný průhledový displej.

Ke spekulacím o možném přesunu výroby se Nissan ani Renault, na dotaz The Financial Times, nechtěly vyjadřovat, Mitsubishi pak ústy svého zástupce potvrdilo, že rozhodnutí o zastavení vývoje pro Evropu nadále platí. Faktem ale zůstává, že pro francouzskou automobilku by mohlo jít o zajímavou možnost, jak zvýšit výrobu ve svých závodech. Šéf Renaultu Luca de Meo totiž již před časem říkal, že automobilka disponuje nevyužitými výrobními kapacitami.

Zároveň by mohlo jít i o vnitřní posílení celé aliance, protože ještě loni se, i ve stínu zatčení někdejšího šéfa Nissanu Carlose Ghosna, spekulovalo o zhoršených vztazích mezi Renaultem a Nissanem a dokonce možném sloučení obou značek. K tomu nakonec nedošlo, naopak oba výrobci oznámili již zmiňovanou užší spolupráci.

Jakkoliv pro Renault by mohlo jít o výhodnou dohodu, u Mitsubishi to tak jasné není. A to především kvůli možnému vlivu francouzské průmyslové politiky na strategii celé aliance. 15 procent Renaultu totiž stále vlastní francouzský stát, existují proto obavy, že by vytížení nevyužívaných kapacit mohlo vést ke kampani za zachování pracovních míst ve francouzských továrnách.

Renault přitom loni oznámil, že zruší jen ve Francii na 4600 pracovních míst. To by produkce japonských aut mohla změnit, někteří však tento krok vidí jen jako politické rozhodnutí.

Problém by také mohla představovat reakce některých dealerů, kteří se již podle The Financial Times rozhodli, v reakci na odchod Mitsubishi z Evropy, skončit. Jiní začali s přípravami transformace z dealerství na servis tří diamantů.

Doplňme ještě, že Mitsubishi už v Evropě továrnu mělo. Šlo o nizozemskou fabriku NedCar ve městě Born, kterou ale japonský výrobce na konci roku 2012 prodal. Vyráběl tam v minulosti sedan Carisma, MPV Space Star, malý Colt i druhou generaci SUV Outlander.