Sedák a opěradlo na svých místech

Základem je správně nastavené sedadlo. Sedák většiny aut lze výškově nastavit, a tak není problém posadit se dostatečně vysoko, abyste dobře viděli z auta ven. Na co se častěji zapomíná, je vhodné nastavení sklonu opěradla. To by podle závodnické poučky mělo být co nejbližší pravému úhlu vůči sedáku.

Ne každému a ne v každém autě to vyhovuje, důležité je ale mít záda opřená o opěradlo. Jen tak řidič cítí pohyby auta, je v něm pevně usazen a při nouzovém brzdění dokáže plnou silou dupnout na brzdu.