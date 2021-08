Poprvé v Česku: Policie ve středních Čechách nasadí označený Superb s radarem

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes odsoudila způsob, jakým Bělorusko přistupuje k uprchlíkům. Po jednání s estonskou premiérkou Kajou Kallasovou šéfka německé spolkové vlády prohlásila, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko zneužívá uprchlíky k podkopávání bezpečnosti. Bělorusko čelí obviněním ze snahy o vytvoření nové uprchlické vlny, připomínají agentury. Kancléřka se na tiskové konferenci rovněž vyslovila pro kontrolované přijetí "zvlášť zranitelných" afghánských uprchlíků před tálibánským režimem.

"Prezident Lukašenko využívá uprchlíky, například z Iráku, hybridním způsobem k podrývání bezpečnosti a my to samozřejmě co nejsilněji odsuzujeme," prohlásila Merkelová. Evropská unie viní Lukašenka ze zneužívání uprchlické krize k tlaku na sousední Pobaltské země a na zrušení unijních sankcí uvalených na Bělorusko kvůli sporným prezidentským volbám z loňského srpna a zacházení s politickou opozicí.