Policie si převzala první z pěti set nových Kodiaqů. Obměňuje i své dálniční Superby

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání povede přestupkové řízení s Českou televizí kvůli reportáži o tématu migrace v předvolební kampani. Rada to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě ke svému úternímu zasedání. ČT se podle rady mohla dopustit přestupku tím, že v reportáži pořadu 168 hodin argumentačně nepodložila tvrzení, že vláda dovedla ČR k nejhorším číslům světa v covidové krizi. ČT uvedla, že jí oznámení rady nebylo dosud doručeno, takže se k němu nemůže blíže vyjádřit.

V reportáži z 20. června v souvislosti se zmínkou o roku covidové krize zaznělo, že "vláda ČR dovedla k nejhorším číslům světa", kdy 30 275 lidí kvůli covidu zemřelo. Rada uvedla, že prohlášení mohlo porušit paragraf zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle kterého musí vysílatel poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Ustanovení rovněž vyžaduje oddělení názorů a hodnoticích komentářů od informací zpravodajského charakteru.

Podle rady je v příslušné větě vyjádřené skutkové tvrzení, že to byla vláda, kdo dovedl ČR k nejhorším číslům světa v covidové krizi. Ve zpracování tématu to ale nebylo věcně a argumentačně doloženo, uvedla rada. "Divák tak nemusel dostat objektivní a vyvážené informace o dané věci, na základě kterých by si mohl svobodně vytvořit na tuto věc vlastní názor korespondující s realitou," stojí v tiskové zprávě rady.