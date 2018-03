Policie zveřejnila video z první smrtelné nehody autonomně řízeného vozu Uberu

před 1 hodinou

Arizonská policie zveřejnila videozáběry z Uberem vlastněného autonomního vozu značky Volvo. Z nich vyplývá, že osoba, která při nehodě zahynula, sice vešla do silnice ze stínu na poslední chvíli, na druhou stranu osoba, která seděla v autě, nedávala pozor a během inkriminované chvíle se dívala někam "dolů", zřejmě do mobilního telefonu. Vůz navíc vůbec nezareagoval na překážku.

V noci 19. března došlo k první smrtelné nehodě autonomně řízeného vozu. Stalo se tak ve státě Arizona v předměstské čtvrti Tempe města Phoenix, kde 49letá žena Elaine Herzbergová vstoupila do dvouproudé silnice mimo přechod a vedla přitom kolo.

V tu chvíli projíždělo Uberem vlastněné autonomně řízené Volvo XC90 rychlostí 60 km/h. Žena na místě zemřela. Jedná se o vůbec první veřejně známý případ, kdy autonomně řízené vozidlo usmrtilo chodce.

Policie poté uvedla, že se patrně nejednalo o chybu automatického ovládaní vozidla, ve kterém seděl řidič, jehož povinností je v případě, kdy by to bylo nutné, zasáhnout do řízení. "Je zcela zřejmé, že by bylo těžké zabránit této nehodě v jakémkoli modu (řízení)," řekla poté listu San Francisco Chronicle policejní náčelnice z města Tempe Sylvia Moirová.

Jenže nyní arizonská policie zveřejnila videozáběry nejen situace, kdy Elaine Herzbergová vstoupila do silnice náhle a z neosvětleného místa, ale také zhruba 20sekundové záběry z vozu předcházející tragické nehodě.

Na řízení v tu chvíli dohlížela 44letá Rafaela Vasquezová, a jak je ze záběrů patrné, nedávala pozor. Několik dlouhých sekund se neustále dívá někam dolů, podle spekulací zřejmě do mobilního telefonu. Pohledem k vozovce vzhlédne teprve ve chvíli, kdy už na náraz do chodkyně nestihne zareagovat.

Vyvstává tedy otázka, zda vyškolené osoby, které v autonomně řízených vozech sedí, skutečně dávají pozor a jsou připravené reagovat na nenadálé situace. Podle některých zdrojů byla Rafaela Vasquezová dříve trestanou osobou.

Je také otázkou, proč auto s bezpečnostními asistenty typu City Safety, které mají samy přibrzdit nebo zastavit před překážkou, nezareagovalo samo. Ze záběrů je sice vidět, že osoba vstupuje ze stínu, v okamžiku nehody se ale nachází přímo uprostřed masky chladiče.

Uber už dříve oznámil, že aktuálně pozastavuje projekt autonomního řízení, než se nehoda vyšetří.