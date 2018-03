Uber zavádí v Praze předem stanovené ceny ještě před objednáním

před 1 hodinou

Dosud cestující viděli pouze odhad ceny. Cílem změny je vyšší transparentnost.

Praha - Alternativní přepravce Uber zavádí ode dneška v Praze předem přesně stanovenou cenu, kterou uvidí zákazníci ještě před objednáním jízdy. Dosud cestující viděli pouze odhad.

Firma prý bere vážně připomínky k jejímu fungování, a proto pracuje na dalších změnách. Dnes to sdělila její mluvčí Miroslava Jozová. Uber se minulý týden s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) dohodl, že v Česku okamžitě zažádá o živnostenský list a řidiči firmy budu mít licenci jako taxikáři.

"Jsme odhodláni změnit způsob, jakým podnikáme v Praze, a proto jsme jako první krok zavedli předem stanovenou cenu, abychom přinesli ještě větší transparentnost téměř 300 000 uživatelům, kteří se každodenně spoléhají na naše služby," uvedl generální manažer Uberu pro Česko a Slovensko Tomáš Peťovský. Předem stanovenou cenu dnes firma zavádí také v Bratislavě.

Cena, kterou uvidí zákazníci, bude zahrnovat vzdálenost do cíle jízdy, odhad trvání jízdy na základě historických údajů o hustotě provozu a případné dynamické ceny či speciální akce. U možných příplatků za vysokou poptávku se v aplikaci zobrazí přesná částka se sdělením, že cena je navýšena v důsledku vysoké poptávky a zákazník ji bude muset potvrdit.

Pokud cestující změní cíl, přidají zastávku v průběhu jízdy, nebo pokud se proti odhadu prodlouží doba strávená ve vozidle, aplikace upraví celkovou cenu jízdy.

Konvenční taxikáři považují alternativní přepravce za nekalou konkurenci. Řidiči těchto služeb podle nich nedodržují zákon, protože nemají například taxametr ani označené vozidlo. V uplynulých týdnech kvůli tomu taxikáři uspořádali několik protestů, při kterých blokovali dopravu v Praze. Uber v minulosti argumentoval tím, že zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

V reakci na schůzku zástupců Uberu s Babišem požaduje Sdružení českých taxikářů, aby alternativní přepravci Uber a Taxify přerušili v Česku provoz svých aplikací, než zde budou jejich řidiči splňovat požadavky zákona.

Podle dohody s Babišem by měl Uber do konce března uzavřít s vládou příslušné memorandum a do konce dubna pak s finanční správou podepsat protokol o vykazování tržeb. Zástupci přepravní služby Taxify v pondělí Babišovi navrhli zjednodušení zkoušek pro získání licence v taxislužbě.

Uber v Praze využívá podle informací firmy 300 000 lidí, což znamená nárůst počtu zákazníků za poslední rok o 60 procent. Počet aktivních řidičů se zvýšil o polovinu na 2000 lidí. Z toho 90 procent má jiný zdroj příjmu.