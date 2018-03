Není nic horšího než být předvídatelný, říká designér Jozef Kabaň. Jakou tvář chce vtisknout BMW?

před 4 hodinami

Jozef Kabaň byl prakticky od začátku kariéry designéra spojen s koncernem Volkswagen. Navrhl například Bugatti Veyron, nejvíce si jej ale lidé pamatují jako šéfdesignéra Škody, kde stojí za Kodiaqem, Superbem nebo Octavii s rozdělenými předními světly. Loni se však rozhodl vyměnit Mladou Boleslav za Mnichov a začátkem října oficiálně nastoupil k BMW. Na první vůz s modrobílou vrtulí a jeho designem ale hned tak nedojde. "Pokud použijeme vzorec, že vývoj trvá čtyři roky, tak pravděpodobně bude tento vzorec fungovat i u mne," řekl slovenský návrhář při rozhovoru.

Aktuálně.cz: Jaké je BMW v porovnání s koncernem Volkswagen, kde jste pracoval předtím?

Jozef Kabaň: Mnoho věcí je stejných, každý má svou historii a je na ni hrdý. Lidé jsou v tomto světě velmi hrdí, že jsou tam, kde jsou, jsou motivovaní a firemní kultura je zaměřená na co nejúspěšnější produkt. Existují ale i jiné atributy, jsou to například různé cesty, jakými se člověk dostává k výsledku.

Přivedl jste si s sebou někoho, nebo jste sám?

Zatím jsem sám, ale je to relativní, protože je tam samozřejmě tým lidí.

Jak velký tým máte?

Přes sto lidí.

Co jste po nástupu do BMW udělal jako první?

Začátky byly velmi pestré. Člověk dostává denně neuvěřitelné množství informací na různých úrovních. Jedná se třeba o jednoduché věci jako poznávání se s lidmi, představování a plánování společných termínů přes prohlídku portfolia nových aut a věcí, které jsou připravované, až po zjištění procesů, jak se kde pracuje.

Můžeme od vás očekávat designovou revoluci, nebo spíš evoluci?

Myslím si, že revoluce není nutná. Čekají nás však další, věřím, že zajímavé, produkty.

Je už teď nějaké BMW v ženevské expozici od vás?

Zatím není. Tak rychle se to neděje.

A kdy tedy můžeme očekávat vaše první BMW?

Pokud použijeme vzorec, že čtyři roky trvá vývoj, tak pravděpodobně bude tento vzorec fungovat i u mne. Ale je možné, že to v některých věcech bude o trochu dříve. Nicméně je tam onen časový faktor, který se nedá z hlediska vývoje a dalších věcí předběhnout.

To se však bavíme o sériových autech, ale nějakou studii byste mohl vytvořit.

To by se dalo, ale i tady nad tím budeme rozmýšlet a bude se hledat nějaká cesta. Momentálně existují důležitější cíle, než abych z mé strany ukázal další směry designu.

Už jste přemýšlel, jaké linie či prvky byste chtěl v budoucnu značce vtisknout?

Samozřejmě, že ano, ale to jsou témata, o nichž se mi těžko hovoří.

Není omezující, že vozy BMW mají velké množství prvků, které musí mít, aby to bylo BMW?

Může to být, ale myslím si, že všechny věci mají svá období. Jsou věci, které nám můžou něco dát dlouhodobě, a jsou věci, které něco dávají krátkodobě. Jestli se chce člověk posunout dál, musí umět nové věci nejen přijímat, ale i některé odevzdávat.

Dá se tedy říct, že byste rád nějaké prvky odebral?

Uvidíme. Určitě se nebude jen přidávat a možná se bude i ubírat.

Myslíte si, že je možné, aby v budoucnu vypadala auta se spalovacím a elektrickým motorem úplně identicky?

Možné je všechno. V principu není pohon jako takový nejdůležitějším faktorem toho, jak auto bude vypadat. Kde přijdou velké změny, to je autonomní řízení. To je zcela jiný pohled na věc a najednou se způsob používání produktu radikálně mění. Tam už přichází otázky, které mění nejen určité detaily automobilu, ale možná mění i celou architekturu. Tempo vývoje je neúprosné a je krásné v tom, že hlavně pro prémiové značky je to šance posouvat se dále. Kdo jiný by měl tyto věci dávat do aut, když ne tyto značky.

Můžou si ale prémiové značky dovolit takovou revoluci?

Co je to vlastně revoluce? Revoluce je většinou akt, který nastává ve chvíli, kdy všechny ostatní věci nefungují. Změny, pokud to vezmu z pozitivní stránky, by měly nastávat v každé značce, jakkoliv je úspěšná. Není nic horšího než být předvídatelný. Když vytváříte přesně to, co se od vás čeká, může to být dobrá věc, ale možná je to až příliš málo pro to, být prémium. Prémium je překvapit, dát pocit výjimečnosti. Abyste si měl na co jednoho dne vzpomenout, abyste mohl něco prožít.

Nejen autonomní, ale už i dnešní auta jsou plná senzorů. Je to pro designéra problém?

Jestli je to problém pro designéra, není až tak důležité. Je otázka, jestli je to problém pro uživatele a pro život. A pro něj je to výhoda. Designér má mnoho věcí, které přicházejí a jsou možná složitější, ale pokud to dává smysl…

Takže vás netrápí, že vpředu musí být radar, kamera…

Samozřejmě, že trápí, ale pokud je to věc, která má hlubší význam, tak je to výzva. Je to něco, s čím se člověk musí umět vypořádat.

Jakým autem jezdíte?

Mám BMW řady 5 a musel jsem si trochu zvykat. Po dlouhé době jezdím limuzínou, většinou jsem měl kombi nebo naposledy u Škody SUV Kodiaq. Tím, že jezdím rád, tak jsem si ten vůz velmi oblíbil. Není to sice "eMko", které nebylo k dispozici, když jsem si auto bral, ale je to benzinový model hned pod M5.