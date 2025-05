Republikáni se vztekají: Trump chce létat v katarském "paláci" za 400 milionů dolarů

Americký prezident Donald Trump čelí ostré kritice kvůli záměru převzít luxusní Boeing 747-8i od katarské královské rodiny. Pompézní letoun má sloužit jako náhrada za stárnoucí flotilu Air Force One. Zatímco Trump mluví o pragmatickém řešení a skvělém gestu, opozice i část republikánů kritizuje možné porušení ústavy, střet zájmů a bezpečnostní rizika.

"Myslím, že je to od Kataru skvělé gesto. Velmi si toho vážím. Nebudu přece hlupák, co řekne: 'Ne, nechceme drahé letadlo zadarmo,' " uvedl Trump během tiskové konference v Bílém domě, když oznamoval plán převzít jako dar od Kataru luxusní letoun Boeing 747-8i, který bude přestavěn na míru pro potřeby amerického prezidenta.

Stroj vyrobený v roce 2012 byl původně určen pro katarskou královskou rodinu a jeho cena po luxusních úpravách přesahuje 400 milionů dolarů. Letoun již dorazil do Texasu, kde by měl projít technickou úpravou. Mluvčí Bílého domu tvrdí, že vše proběhne v souladu s americkou ústavou a platnými zákony. Podle Trumpa jde o logickou náhradu za současné prezidentské speciály, jejichž modernizace se kvůli zpožděním Boeingu opakovaně odsouvala.

Devět koupelen a jedenáct obrazovek pro Trumpa

Letoun Boeing 747-8i, který má být poskytnut prezidentu Trumpovi, nese přezdívku "palác v oblacích" a jeho vnitřní uspořádání tomu plně odpovídá. Podle fotografií z nabídky švýcarské firmy AMAC Aerospace, která letoun nabízela k prodeji v roce 2020, je interiér inspirovaný art-decem a zahrnuje nadrozměrné pohovky, polohovací křesla, dřevěné obložení, vestavěné knihovny a velkoplošné obrazovky.

Stroj se skládá z několika salónků, hlavní ložnice, soukromé kanceláře a klubové zóny. Na zveřejněných snímcích však chybí další části, například hostinský pokoj, plně vybavené kuchyně či devět koupelen. Letadlo podle dokumentace pojme 89 cestujících a 14 členů posádky. Je také vybaveno jedenácti velkoplošnými obrazovkami. V komerční konfiguraci by přitom stejný typ letounu běžně přepravoval až 600 pasažérů.

Zajímavostí je, že interiér v současné podobě obsahuje jen minimum zlatých dekorací - což je podle amerických komentátorů v kontrastu s oblíbeným stylem Donalda Trumpa. I to může být důvodem, proč se očekávají další úpravy podle prezidentova vkusu. Vnitřek však zdobí i cenná umělecká díla od světově uznávaných tvůrců, jako jsou Alexander Calder, Le Corbusier či Sonia Delaunay.

Podle deníku The Wall Street Journal byl letoun vyhrazen pro VIP osobnosti mimo samotnou katarskou královskou rodinu. Američtí experti však upozorňují, že kvůli bezpečnosti musí prezidentský speciál projít úpravami, které zahrnují instalaci speciálních komunikačních a obranných systémů, jež jsou nezbytné, aby se letadlo stalo plnohodnotným velitelským a kontrolním centrem prezidenta USA.

Katarská vláda: Nejde o osobní dar

Zatímco Bílý dům tvrdí, že vše bude probíhat v souladu se zákonem, katarská strana zaujímá opatrnější postoj. Tiskový atašé katarské ambasády v USA uvedl, že jednání nadále probíhají mezi ministerstvy obrany obou zemí a zatím nedošlo k žádnému formálnímu převodu. Katařané rovněž zdůrazňují, že dar není určen Trumpovi osobně, ale americké vládě.

Z tohoto důvodu má Trumpova administrativa připravenou variantu, že letoun po skončení prezidentského mandátu připadne jeho knihovně. Ta je ale zatím pouze ve formě webu spravovaného americkým Národním archivem. Slouží jako dočasné úložiště oficiálních dokumentů z Trumpova prvního funkčního období, než (a pokud) bude postavena knihovna fyzická. Podobné instituce založili i další američtí prezidenti včetně Ronalda Reagana, jehož prezidentská knihovna rovněž vystavuje letoun Air Force One. V jeho případě však slouží pouze jako muzejní exponát, nikoliv jako funkční dopravní prostředek.

Trumpova firma investuje v Kataru

Etické pochybnosti umocňuje skutečnost, že Trumpova developerská firma nedávno oznámila výstavbu golfového resortu v Kataru. Podle americké nevládní organizace CREW, která se zabývá transparentností americké vlády, jde o učebnicový příklad střetu zájmů. "Je prakticky nemožné rozeznat, co dělá Bílý dům pro zemi a co pro Trumpovu firmu," uvedl její mluvčí.

Podle deníku The Wall Street Journal také ve Washingtonu probíhá masivní kampaň, při níž katarští vládní činitelé pořádají drahé bankety a večírky pro představitele americké administrativy, létají s pracovníky kongresu do Dauhá na závody Formule 1 a najímají si nejdražší americké lobbisty, aby prosazovali jejich zájmy.

"Nemůžeme přijmout dar od džihádistů v oblecích."

Trump ve svých veřejných vyjádřeních útočí na demokraty, které nazval "světovou špičkou mezi lůzry", ale o poznání větší potíže mu způsobuje odpor v konzervativních kruzích. Republikánská senátorka Shelley Moore Capitoová ze Západní Virginie uvedla, že by na palubě letounu kontrolovala hlavně přítomnost odposlouchávacích zařízení.

Senátor Rand Paul varoval, že přijetí daru může ohrozit nezávislost americké politiky vůči Kataru: "Vysílá to špatný signál. Nelíbí se mi to ani vzhledově, ani symbolicky." Senátor Rick Scott odmítl myšlenku, že by prezident USA létal v katarském letadle, a to zejména kvůli podezření z vazeb Kataru na Hamás. Podle něj není možné zajistit absolutní bezpečnost letounu.

Silné výhrady zaznívají i od osobností z hnutí MAGA. Známý konzervativní komentátor Ben Shapiro poznamenal: "Kdybychom si místo Trumpa dosadili Bidena, pravice by šílela." Ještě ostřeji vystoupila aktivistka Laura Loomerová, která Trumpa dříve bezvýhradně podporovala: "USA nemohou přijmout dar za 400 milionů dolarů od džihádistů v oblecích. Jestli je to pravda, bude to skvrna na celé administrativě a to bych za Trumpa nechala i zastřelit." Výjimkou mezi republikány byl senátor Tommy Tuberville z Alabamy. Ten prohlásil, že získat zdarma takto hodnotný letoun je dobré, protože nejsou peníze na rozhazování.

Demokraté: Ústavní skandál a střet zájmů

Američtí demokraté rovněž ostře odmítají darování katarského letounu pro vládní účely. "Nic nevypovídá o 'Americe na prvním místě' tolik jako Air Force One, který vám přináší Katar," uvedl na síti X lídr demokratické menšiny v americkém Senátu Chuck Schumer. "To není jen úplatek, je to prémiový zahraniční vliv s extra místem na nohy," dodal. "Tohle je korupce v přímém přenosu," napsal další demokratický poslanec Adam Schiff. Kongresman Jamie Raskin připomněl, že americká Ústava zakazuje přijímání jakýchkoli darů od cizích vlád bez souhlasu Kongresu. "Ústava je naprosto jasná: žádný dar 'jakéhokoli druhu' od cizího státu nesmí být přijat bez souhlasu Kongresu," napsal.

Letoun stále nemá zelenou

Ačkoliv Pentagon údajně vyhodnotil letoun jako vhodný k přijetí, žádné úpravy nemohou začít bez schválení Kongresu. Právníci Bílého domu i ministerstva spravedlnosti upozorňují, že převod letounu musí projít legislativním schvalováním, jinak by porušoval ústavu.

Nejvyšší soud se otázkou přijímání darů od zahraničních vlád naposledy zabýval v roce 2021, ale tehdy případ odmítl projednat kvůli konci Trumpova mandátu. Trump v minulosti opakovaně kritizoval Boeing za zpoždění a předražené zakázky. Právě tím nyní obhajuje přijetí letounu jako dočasné řešení. Jak ale ukazují reakce napříč politickým spektrem, možná si tím způsobil víc problémů, než čekal.